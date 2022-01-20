陳冠希舊愛Cammi全面升級 晒全屋名牌 闊太生活全公開

𡃁模出身的陳冠希前女友兼王浩信婚前偷食對象Cammi（原名謝芷蕙）現年26歲，近年五官愈來愈精致，生活亦愈來愈富貴，但早前她卻被「前度」S先生公開追債80萬，又被人貼街招指控為「老千」，可說是非多多，日前她在社交網宣布改名，仲話連身份證都改埋。最近Cammi又再全面升級，變到佢媽媽都未必認得自己個女。