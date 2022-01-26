陳冠希舊愛Cammi曬完名牌再曬豪宅 月租$40,000飽覽維港景色
文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒照片庫
陳冠希 舊愛Cammi 改名謝熙婷
現年26歲的Cammi入行不經不覺已超過10年，除了曾被封為女版Nel Nel（張學潤）外，她最出名是在2011年同陳冠希的熱吻照曝光，獲陳冠希承認曾拍拖6個月，但其後陳冠希即極速斬纜。之後再被踢爆曾上王浩信屋企，當時未婚懷孕的陳自瑤更嬲到震，最後王浩信選擇斧底抽薪向陳自瑤求婚兼求饒了事！至2013年又冧掂內地富二代阿杰，過著闊太生活，但戀情維持4年就玩完。
尖沙咀豪宅曝光
近日Cammi已經進駐內地社交媒體「小紅書」，她還分享了家中的窗外景色。而依圖中，Cammi屋企飽覧維港夜景，估計就是尖沙咀位於河內道嘅名鑄。名鑄樓高68層，而Cammi係一套房連兩廳嘅單位實，大約600呎，據知月租約$40,000。
狂晒一屋名牌
女大十八變，Cammi如今已面目全非，五官愈來愈精緻，身在香港的她最近又晒近照，同上次比較Cammi又唔同晒，真係好難認到佢。唔使做過住闊太生活的Cammi財來自有方，經常在IG晒名牌服飾與手袋，家中擁有大量Chanel和Hermès等名牌，富貴生活相信令不少港女羨慕又妒忌。
雖然Cammi近年已淡出娛樂圈，轉型做KOL，但仍是非不斷，今年初她被自稱為她「前度」的S先生公開追債80萬，到了4月，Cammi又遭人貼街招，指控她和現任男友為「老千情侶」，當時Cammi回應表示知道係邊個做，更疑似在IG直斥對方。
搵師傅改名
原名謝芷蕙的Cammi日前忽然在社交網宣布改名為謝熙婷，被網友問到：「身份證都改埋名定係藝名？」她回答：「全改了！」獲網友紛紛留言鼓勵說：「很棒！做更好的自己」、「好聽」、「好名字」等等。至於改名的原因，Cammi就在限時動態中透露：「師傅說舊名一直都不適合我。」
陳冠希前女友謝芷蕙 身家樣貌大升級
話說當年公屋出身的Cammi以16歲嘅年紀勇闖娛樂圈做嫩模，唔計佢個樣被指似足NelNel張學潤之外，仲有就係佢同陳冠希嘅戀情最爆！Cammi同陳冠希嘅數張親蜜照於網上曝光後，成功令佢成為大眾話題及認識，連返學都被追訪，成功做了新聞人物。
Cammi當時接受傳媒專訪，表示把寶貴的第一次獻給對方，還拍下一段近2分鐘的短片！兩人於熱戀期間，情到濃時拍下不少啜啜相，但呢段情隨親密照曝光而被陳冠希極速斬纜。
直認曾作後天加工：唔覺有咩大問題
現年26歲嘅Cammi同當年16歲真係判若兩人，睇番佢啲近照個樣已經唔同晒！有網友睇到就留言話：「成個吹氣公仔咁」、「佢個樣變成咁，估唔到都有咁多人鍾意」等等，而被網友問到有無整過容時，Cammi就承認有整過雙眼皮，鼻子、下巴都打過針，並直言：「唔覺得有咩大問題！」
Cammi近年生活愈過愈富貴，仲曾經喺社交網上載自己買入價值500萬人仔名車嘅單據，真係忽然富貴咗！不過Cammi冇幾耐就急急澄清指：「我開個玩笑，大家別太認真。」原來所謂嘅單據都係假嘅！
豪搭私人飛機
架車就話假啫！搭飛機冇得造假啩？Cammi 曾同好友胡淽喬（前名胡心諾）一齊搭私人飛機去美國玩，全程狂掃名牌包包，而出Trip嘅袋仲係一個都至少要十幾萬嘅Hermes袋，唔講以為佢嫁咗入豪門呀！