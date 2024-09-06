Chantel姚焯菲18歲生日前夕推出新情歌《至少他不似你》MV破20萬views

Chantel姚焯菲即將在本月22號慶祝她的18歲生日，同時她也帶來了一份特別的禮物給她的粉絲「小菲象」。Chantel最新推出的音樂作品《至少他不似你》是她的第七首單曲，也是繼《誰能避開戀愛這事情》後的又一首情歌。「這首歌曲由周錫漢作曲及監製，陳詠謙填詞，Nick Wong編曲。」編曲主要以鋼琴為主，旨在傳達一種即使經歷傷痛，仍對愛情抱有期待的情感。

