Chantel姚焯菲18歲生日前夕推出新情歌《至少他不似你》MV破20萬views
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Chantel姚焯菲即將在本月22號慶祝她的18歲生日，同時她也帶來了一份特別的禮物給她的粉絲「小菲象」。Chantel最新推出的音樂作品《至少他不似你》是她的第七首單曲，也是繼《誰能避開戀愛這事情》後的又一首情歌。「這首歌曲由周錫漢作曲及監製，陳詠謙填詞，Nick Wong編曲。」編曲主要以鋼琴為主，旨在傳達一種即使經歷傷痛，仍對愛情抱有期待的情感。
台灣取景MV製作精良 吸引眾多網民關注
為了這首歌的MV，Chantel與她的團隊特地前往台灣拍攝，並邀請了當地演員參與。在MV中，Chantel以第三人稱的視角，細膩地描繪了男女主角之間的愛情糾葛。「有網民指，歌曲與JW王灝兒的《矛盾一生》及《逃生門》風格類似，亦為同樣的詞曲班底，而Chantel在《聲夢傳奇》比賽期間也被稱為「小JW」，相當巧合！」截至目前，Chantel的新歌MV已經獲得超過20萬的觀看次數，許多網民紛紛表示Chantel的聲音非常適合這種抒情歌曲。
Chantel挑戰喊戲 展現出色演技
除了歌聲之外，Chantel在這次的MV中還成功挑戰了喊戲，展現了她出色的演技，讓粉絲和觀眾都感到驚喜。「不少網民大讚Chantel的磁性聲音非常適合這類抒情情歌，而除了歌技之外，最令網民和小菲象們驚喜的是，今次Chantel在MV中成功挑戰喊戲，令大家看到她的演技也非常厲害！」這次的表現不僅增強了她在音樂領域的地位，也為她在演藝事業上開啟了新的可能性。
圖片來源：TVB