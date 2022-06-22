Chantel姚焯菲情竇初開被爆與追債男拍拖 緋聞男友IG回應默認身份？

姚焯菲Chantel的父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，家住1,500呎荃灣半山豪宅，家底甚厚的她日前捲入欠債風波，被人公開追債$200。事隔幾日，再傳出追債男原來是姚焯菲男朋友，二人被公開同遊迪士尼的合照，更疑似戴上同款情侶手繩令戀情洩蜜，唔怪得15歲的姚焯菲參賽時唱〈戀愛預告〉可以咁有feel啦！