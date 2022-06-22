Chantel姚焯菲情竇初開被爆與追債男拍拖 緋聞男友IG回應默認身份？

姚焯菲Chantel的父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，家住1,500呎荃灣半山豪宅，家底甚厚的她日前捲入欠債風波，被人公開追債$200。事隔幾日，再傳出追債男原來是姚焯菲男朋友，二人被公開同遊迪士尼的合照，更疑似戴上同款情侶手繩令戀情洩蜜，唔怪得15歲的姚焯菲參賽時唱〈戀愛預告〉可以咁有feel啦！
疑拍拖一年。（圖片來源：連登截圖）
疑似是網民發現的姚焯菲男友相片。（圖片來源：連登截圖）
戒指和手繩都脗合。（圖片來源： [email protected]___7）
年僅15歲的姚焯菲被爆有男朋友仔，拍拖已經一段時間。（圖片來源： [email protected]）
姚焯菲疑似名花有主
姚焯菲（Chantel）去年在《星夢傳奇》憑一曲〈戀愛預告〉人氣急升，更被封「國民初戀」，以甜美見稱的姚焯菲曾表示未拍過拖，只想專注學業及歌唱事業，但原來暗地裡已情竇初開。日前有讀者向傳媒爆料，指姚焯菲早前被Marcus Kwok公開追債$200，原來追債男的真正身份是姚焯菲的男朋友。
最愛去迪士尼樂園的姚焯菲，被指曾與男友甜遊樂園，玩得好開心。（圖片來源： [email protected]）
早前姚焯菲放了一幅心形波棒糖圖片上社交網，一睇就知懷春少女甜到漏。（圖片來源： [email protected]）
姚焯菲曾與追債男同遊迪士尼
爆料者提供影片及多張照片，力證姚焯菲與Marcus關係唔簡單，二人經常出雙入對，更疑佩戴同款情侶手繩令戀情洩蜜，向來喜歡去迪士尼樂園玩的姚焯菲，去年曾與Marcus同遊樂園，不過她在社交網只放自己在樂園拍的單人照，並甜蜜留言：「the happiest place on earth（世上最快樂的地方）」而爆料者提供的另一張玻璃反映的照片，可見到姚焯菲與男伴的身影，二人身貼身黐到實，男方仲興奮舉V。
姚焯菲去年曾著住校服入樂園玩。（圖片來源： [email protected]）
有指姚焯菲與男友同行，更被爆出有自拍短片及合照。（圖片來源： [email protected]）
為保戀情急刪合照 最新帖文疑有玄機？
有指姚焯菲與Marcus 是透過朋友介紹而認識，傳出已拍拖一段時間，他們身邊不少朋友都知道二人一起，從外表來看，Marcus與姚焯菲年紀相若，頭髮鬈曲，與姚焯菲在外形上頗為合襯。身為《聲夢》小花之一年紀又細，姚焯菲與Marcus一直發展地下情，有指Marcus的IG去年曾上載過不少與Chantel的合照，不過曾遭人在TG群組分享，為保戀情Marcus已把IG近乎清空，不過他與姚焯菲仍然互相追蹤。而事件發酵之後Marcus的IG帳戶突然變回公開，相Post只淨手繩圖以及一堆限時動態，而最新一張相片更將代表住「姚婥菲」的小飛象公仔放在籃球網中，並寫道「不可信任任何人」，似乎意有所指！
姚焯菲更被指與男友Marcus同樣戴上情侶手繩。（圖片來源： [email protected]）
「After Class」四人中，姚焯菲會唔會成為第一個公開承認拍拖的成員呢？（圖片來源： [email protected]）
姚焯菲Chantel被開名追數
姚焯菲去年參加《聲夢傳奇》後爆紅，本身有家底的她，入行後演出機會不斷，成為廣告客戶新寵，年僅15歲已是圈中小富婆。不過近日姚焯菲卻被指欠債，事緣有人向傳媒爆料，有網民上載一張打開銀包空空如也的照片，留言：「小姐請你盡快交還$200」，仲Tag了姚焯菲的帳號「@chantelyiu」。
有人上載銀包冇錢的照片並Tag了姚焯菲叫佢還$200。（圖片來源： [email protected]_7）
被友人公開追債的姚焯菲，心情未受影響，繼續開工搵錢。（圖片來源： [email protected]）
網民議論紛紛
姚焯菲被公開「追債」惹來網民議論紛紛，而且只是$200的小數目，身為富二代的姚焯菲絕對還得起，網民都覺得她是被人大整蠱。而姚焯菲的經理人亦回應傳媒表示只是Chantel與朋友間的玩笑，並沒有欠債唔還的事情發生，叫大家唔使咁認真！
姚焯菲貴為《聲夢》小天后之一，大把錢途，200蚊點會還唔起？（圖片來源： [email protected]）
姚焯菲深受廣告客戶歡迎，早前與Do姐合作拍消費卷廣告。（圖片來源： [email protected]）
姚焯菲Chantel擁巨型大浴缸
現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）自參加《聲夢傳奇》以來都備受關注，出名家底豐厚的Chantel，家住1500呎荃灣半山豪宅，父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，而上年更斥資2000萬掃入尖沙咀新盤，非常富貴！日前Chantel在屋企浴室內玩自拍，意外令豪宅細節曝光。Chantel在IG上載多張自拍照，並寫道：「wish i was there（希望我喺嗰度）」，除了展現其身上的羽絨雪褸外，而身後正正是一個容納到兩個人的巨大浴缸，相當有氣派！Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素，真是令人羨慕。
Chantel日前在IG上載多張自拍照。（圖片來源： [email protected]）
Chantel在屋企浴室玩自拍 ，身後正正是一個容納到兩個人巨大浴缸，相當有氣派！（圖片來源： [email protected]）
Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素。（圖片來源： [email protected]）
Chantel父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，上年更斥資2000萬掃入尖沙咀新盤，非常富貴！（圖片來源： [email protected]_do_cheng）
精彩重溫：姚焯菲Chantel屋企客飯廳寬敞
其實在去年播出的《Staries聲夢定時動態》中，《聲夢》學員林君蓮（蓮姐）帶同TVB工作人員突擊Chantel的屋企，令其家居首次曝光。蓮姐被委派突擊家訪姚焯菲，以睇風水為由，實則要完成被姚焯菲邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》學員林君蓮帶埋姚焯菲最愛的甜品上門突擊，姚焯菲以素顏家居服上鏡。（圖片來源：無綫影片截圖）
《聲夢傳奇》林君蓮表示正學風水，並以此為由上門為姚焯菲睇風水，姚焯菲飯廳寬闊，放得落一張八人大飯枱，還有很多空間，林君蓮大讚姚焯菲屋企整齊。（圖片來源：無綫影片截圖）
首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲客廳梳化後放滿全家的生活照，並有一個大圓木鏡，全屋以木製傢具為主，清雅簡潔﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
小時候的姚焯菲已經很可愛。（圖片來源：無綫影片截圖）
Chantel睡房以粉紅色為主
之後參觀姚焯菲的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，一睇便知Chantel是 BLACKPINK粉絲。
睡房一邊牆身貼滿姚焯菲的偶像BLACKPINK的海報及postcard，還有不少小紙條及生活照，並以粉紅色蝴蝶作裝飾。（圖片來源：無綫影片截圖）
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，姚焯菲在片段中直認自己讀書成績不錯，就讀宣道國際學校。
粉紅色的窗簾，從窗外所見，寓所應是中半山位置，窗外景觀未有高樓大廈阻檔，相信屬低密度豪宅地段。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚焯菲房中書櫃放滿書本，被林君蓮突擊檢查書包，除了課本以外，只有一本厚身的英文讀物。（圖片來源：無綫影片截圖）
床上放了不少公仔。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚焯菲睡房逐格睇
牆上貼滿小字條以及有「香港」字樣貼紙。（圖片來源：無綫影片截圖）
門上有「香港」字樣貼紙。（圖片來源：無綫影片截圖）
書本放滿放櫃，中英文書都有。（圖片來源：無綫影片截圖）
床前放了一串生活照。（圖片來源：無綫影片截圖）
14歲的Chantel都鍾意角落生物，但她指因被《聲夢傳奇》工作人員笑，所以唔敢再再著呢件角落生物衛衣。（圖片來源：無綫影片截圖）
被突擊檢查書包，銀包也是粉紅色的。（圖片來源：無綫影片截圖）
VIDEO
姚焯菲和林君蓮一起在飯廳食甜品邊閒聊。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚焯菲後面是廚房。（圖片來源：無綫影片截圖）
素顏姚焯菲樣子一樣標緻，青春無敵。（圖片來源：無綫影片截圖）
家居空間感十足。（圖片來源：無綫影片截圖）