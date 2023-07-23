Chantel姚焯菲暗黑公主打扮　嚇親網民：呢個角度好似馬蹄露

由新西蘭返港的Chantel姚焯菲和Yumi鍾柔美近日分別推出新歌，今日（07/23）二人孖公仔現身商場活動為大家獻唱，Chantel透露3星期假期轉眼就過，即將返新西蘭開學，所以呢日就把握機會以新形象同大家見面。