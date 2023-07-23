Chantel姚焯菲暗黑公主打扮 嚇親網民：呢個角度好似馬蹄露
Chantel姚焯菲暗黑公主打扮 嚇親網民：呢個角度好似馬蹄露
「國民初戀」Chantel姚焯菲，呢日化上濃妝，穿上黑色吊帶裙打扮成暗黑小公主示人。有網民隨後就在社交網分享了現場所影到的Chantel生圖，當中包括高抄角度，有網民留言表示嚇親：「呢個角色好似馬蹄露」。
馬蹄露 獲讚年輕時人靚聲甜
這段馬蹄露唱《飄雪》的影片，出自亞視1992年的節目《群星過哂界》，馬蹄露本人亦有在社交網轉發這段影片，表示：「相當值得我留念及分享，（當年）我是那麼青春。」引來不少網民留言大讚馬蹄露年輕的時候「人靚聲甜」、「比現在的網紅好看多了」、「這顏值放到現在秒殺一切女星」等等，更有多個網民指她撞樣周秀娜，指她「成個周秀娜咁」、「一開始像周秀娜」等！
暑假新形象唱新歌 Chantel將返新西蘭 Yumi考第一迎DSE
Chantel嘅暗黑公主仲有Yumi嘅千禧打扮，大家又覺得呢個轉變點呢？佢哋本人就覺得非常新鮮喇。話咁快就要重投學校生活，佢哋就話有啲可惜約唔齊After Class見面喇，不過亦已經祝賀身在內地嘅Gigi如願入讀心儀學校呀。Yumi來年就會應考DSE，佢早前原來已經請教過Gigi，Yumi仲話打算靠自己努力考取好成績，因為最近成績非常理想，除咗考到全班第一之外，仲話對出年應付DSE非常有信心呀。
姚焯菲新歌MV轉玩型格Look
從Chantel分享的相片中可見，她一改以往甜美的風格，轉為穿著樽頸小背心配牛仔短褲及長靴，在日本街頭大玩型格路線，她在出席活動時，亦有講到今次飛去日本是為了拍攝新歌MV，並透露主題是跟「改變」有關，是一首快歌，對她而言屬一大突破。她在IG留言：「因為青春，所以勇敢去試；因為年輕，所以最怕定型」，而MV的推出日期則是「Stay Tuned（敬請關注）」，暫時保持神秘。
新歌MV播放時間有小插曲
Chantel的新歌MV播放出現一個小插曲，原定於無綫所屬的Chantel channel推出，可是有網民就發現MV片段外洩。事緣Chantel擔任網台節目嘉賓，在節目中除介紹新歌外，還分享飛往日本拍攝MV的趣事，而她和主持對談期間，竟播出現尚未推出的MV片段，雖然僅得12秒，但已看見不一樣的Chantel，化身成「Punk妹」妝容，頭戴冷帽，上身着白Tee，日系感覺十分有魅力！
「小菲象」嬲嬲豬投訴
由於絕密MV涉嫌「唔小心」曝光，網台已緊急將Chantel的訪問節目下架，以防MV繼續廣傳。不過有關事件已惹來「小菲象」嬲嬲豬，甚至致電Chantel的唱片公司投訴，並希望有關方面認真對待Chantel的任何作品。事後，Chantel的經理人亦即時向「小菲象」公開道歉。
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