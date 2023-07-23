Chantel

Chantel姚焯菲暗黑公主打扮　嚇親網民：呢個角度好似馬蹄露

最新娛聞
PY

廣告

由新西蘭返港的Chantel姚焯菲和Yumi鍾柔美近日分別推出新歌，今日（07/23）二人孖公仔現身商場活動為大家獻唱，Chantel透露3星期假期轉眼就過，即將返新西蘭開學，所以呢日就把握機會以新形象同大家見面。

Chantel
（圖片來源：TVB娛樂新聞）
Chantel
（圖片來源：TVB娛樂新聞）

Chantel姚焯菲暗黑公主打扮　嚇親網民：呢個角度好似馬蹄露

「國民初戀」Chantel姚焯菲，呢日化上濃妝，穿上黑色吊帶裙打扮成暗黑小公主示人。有網民隨後就在社交網分享了現場所影到的Chantel生圖，當中包括高抄角度，有網民留言表示嚇親：「呢個角色好似馬蹄露」。

Chantel 網民現場所影到的Chantel生圖
網民現場所影到的Chantel生圖（圖片來源：小紅書）
Chantel 網民現場所影到的Chantel生圖
網民現場所影到的Chantel生圖（圖片來源：小紅書）
Chantel 網民現場所影到的Chantel生圖
網民現場所影到的Chantel生圖（圖片來源：小紅書）
Chantel 有網民留言表示嚇親
有網民留言表示嚇親（圖片來源：小紅書）
Chantel 有網民留言話Chantel睇落「比較胖」
有網民留言話Chantel睇落「比較胖」（圖片來源：小紅書）
Chantel 馬蹄露 現年54歲的馬蹄露。
現年54歲的馬蹄露。（圖片來源：Weibo@馬蹄露Celine）

馬蹄露 獲讚年輕時人靚聲甜

這段馬蹄露唱《飄雪》的影片，出自亞視1992年的節目《群星過哂界》，馬蹄露本人亦有在社交網轉發這段影片，表示：「相當值得我留念及分享，（當年）我是那麼青春。」引來不少網民留言大讚馬蹄露年輕的時候「人靚聲甜」、「比現在的網紅好看多了」、「這顏值放到現在秒殺一切女星」等等，更有多個網民指她撞樣周秀娜，指她「成個周秀娜咁」、「一開始像周秀娜」等！

Chantel 馬蹄露 馬蹄露演唱《飄雪》的片段在抖音獲得超過3萬人畀Like。
馬蹄露演唱《飄雪》的片段在抖音獲得超過3萬人畀Like。（圖片來源：抖音@ATV_official）

暑假新形象唱新歌 Chantel將返新西蘭 Yumi考第一迎DSE

Chantel嘅暗黑公主仲有Yumi嘅千禧打扮，大家又覺得呢個轉變點呢？佢哋本人就覺得非常新鮮喇。話咁快就要重投學校生活，佢哋就話有啲可惜約唔齊After Class見面喇，不過亦已經祝賀身在內地嘅Gigi如願入讀心儀學校呀。Yumi來年就會應考DSE，佢早前原來已經請教過Gigi，Yumi仲話打算靠自己努力考取好成績，因為最近成績非常理想，除咗考到全班第一之外，仲話對出年應付DSE非常有信心呀。

姚焯菲新歌MV轉玩型格Look

從Chantel分享的相片中可見，她一改以往甜美的風格，轉為穿著樽頸小背心配牛仔短褲及長靴，在日本街頭大玩型格路線，她在出席活動時，亦有講到今次飛去日本是為了拍攝新歌MV，並透露主題是跟「改變」有關，是一首快歌，對她而言屬一大突破。她在IG留言：「因為青春，所以勇敢去試；因為年輕，所以最怕定型」，而MV的推出日期則是「Stay Tuned（敬請關注）」，暫時保持神秘。

Chantel 姚焯菲 新MV 她在IG留言：「因為青春，所以勇敢去試；因為年輕，所以最怕定型」
她在IG留言：「因為青春，所以勇敢去試；因為年輕，所以最怕定型」（圖片來源：[email protected]

新歌MV播放時間有小插曲

Chantel的新歌MV播放出現一個小插曲，原定於無綫所屬的Chantel channel推出，可是有網民就發現MV片段外洩。事緣Chantel擔任網台節目嘉賓，在節目中除介紹新歌外，還分享飛往日本拍攝MV的趣事，而她和主持對談期間，竟播出現尚未推出的MV片段，雖然僅得12秒，但已看見不一樣的Chantel，化身成「Punk妹」妝容，頭戴冷帽，上身着白Tee，日系感覺十分有魅力！

姚焯菲 新MV Chantel，化身成「Punk妹」，頭戴冷帽，上身着白Tee，日系感覺十分有魅力！
Chantel，化身成「Punk妹」，頭戴冷帽，上身着白Tee，日系感覺十分有魅力！（圖片來源：網上圖片）

「小菲象」嬲嬲豬投訴

由於絕密MV涉嫌「唔小心」曝光，網台已緊急將Chantel的訪問節目下架，以防MV繼續廣傳。不過有關事件已惹來「小菲象」嬲嬲豬，甚至致電Chantel的唱片公司投訴，並希望有關方面認真對待Chantel的任何作品。事後，Chantel的經理人亦即時向「小菲象」公開道歉。

姚焯菲 新MV 姚焯菲 Chantel透露今次新歌雖然係快歌，但無需跳舞，她笑言希望下次可以挑戰做跳唱歌。
Chantel透露今次新歌雖然係快歌，但無需跳舞，她笑言希望下次可以挑戰做跳唱歌。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 新MV 姚焯菲 Chantel的露腰Look獲網民大讚Fit到漏。
Chantel的露腰Look獲網民大讚Fit到漏。（圖片來源：[email protected]
Chantel 姚焯菲 新MV 姚焯菲 仲讚佢大咗又成熟咗，更加靚女㖭！
仲讚佢大咗又成熟咗，更加靚女㖭！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]、小紅書、TVB娛樂新聞

讀者留言

熱門文章

 