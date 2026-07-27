「飯局妹」Charlene揭富豪飯局黑幕 爆TVB小花開價50萬索名牌袋拒做一事
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今日32歲前「飯局妹」Charlene登上節目驚爆富豪飯局黑幕，大爆有TVB小花開出天價條件令人咋舌。她更親述與七旬富豪相處的驚人細節，背後隱藏的上流社會潛規則極度震撼。
節目爆TVB小花索50萬名牌袋
Charlene在節目中大爆有月入十至二十萬的專業人士朋友，在Ball場認識了一位TVB明星仔並展開追求。沒想到女方竟然獅子開大口，要求對方先送上價值50萬的名牌手袋，更事先聲明「唔包任何嘢」。這意味著即使男方豪花半百萬，也不保證這位TVB小花會陪吃飯出街，更遑論發展男女關係，極端要求令人咋舌。
Charlene自揭陪七旬富豪堅拒跪低
講到自己的親身經歷，Charlene坦言曾獲一名身家達十位數的70多歲低調富豪垂青。她表示男方每次見面都會大方給予15,000至20,000元作為「零用錢」，兩人每星期約會兩三次，主要都是陪吃飯和喝酒聊天。不過這段關係僅維持了數個月就告吹，她直指男方身邊還有兩位固定女友，並爆出一句「因為人哋肯隨時隨地『跪低』，我就唔肯『跪低』囉」，暗示自己堅拒提供進一步服務而主動抽身。
Charlene曾上游自爆手持五層物業曾陷財困
其實Charlene本名曾上游，早年曾經做過護士及私影模特兒，更曾以晒命式訴苦自揭在內地香港及澳門手持五層物業。可惜她在高峰期因經濟不景導致樓價下滑淪為負資產，甚至要為供樓而犧牲生活質素。她更承認自己曾經財迷心竅，進行過一次價值100,000元的不道德交易，甚至在社交平台公開收款碼，明碼實價要求陌生異性先發1,000元紅包才能打招呼，行徑一直備受爭議。曾亮相ViuTV節目《晚吹一戀講嘢》，大膽承認自己做過不道德交易，收過十多萬「被摸胸費」。
網民熱議Charlene轉行做紅娘洗底
對於Charlene現時在社交平台標榜自己擁有七年專業配對經驗，轉行做紅娘幫高薪男士找對象，隨即引起大批網民熱烈討論。不少人對她的過去感到震驚，紛紛留言「真係大開眼界」、「上流社會啲口味真係難捉摸」。亦有網民對TVB明星仔的身份感到好奇，直呼「到底邊個小花咁巴閉」，整個富豪飯局潛規則風波持續在網上發酵。
資料或影片來源：原文刊於新假期