聲秀丨混血靚女參賽者Chelsea背景超勁 澳洲華姐冠軍出身 蘇永康有讚無彈
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TVB最新選秀節目日前展開海選，其中一位外貌出眾的女參賽者瞬間成為焦點，掀起網民熱議！她正是《2022澳洲華裔小姐》冠軍喬西美莎（Chelsea），連評審蘇永康亦對她讚不絕口，表現備受肯定！
澳洲華裔小姐參賽 獲蘇永康讚不絕口
Chelsea在《聲秀》預賽中選擇了葉玉卿的經典歌曲《擋不住的風情》作為她的演唱曲目，獲一班評審激讚，其中評審蘇永康對她的表現讚不絕口，甚至開玩笑說：「總經理，我哋香港小姐有申請？」並對Chelsea說：「頭先我嘅問題係代妳問，香港小姐而家可以報名，你可以兩樣一齊報名。」Chelsea興奮地回應：「呢個係我嘅夢想，不過我冇香港身份證，但係我曾經參加過《2022澳洲華裔小姐》。」
網民留言激推：未選已紅
不少網民對Chelsea的演出大表讚賞，認為她不僅外貌出眾、身材姣好，更具備舞台魅力，極具幕前潛力，直言她「未選已紅」，更被封為「香香公主」岑麗香的接班人：「依位靚女先至係娛樂圈料，外形、身高、樣貌、唱歌樣樣俱全，唔似某位冠軍咁失色，一定有人會簽佢！」、「好鍾意呢位女歌手，自然、到位又令人舒服，表演有層次感，內心流露，仲睇得出有舞蹈底子，真係難得一見。」、「應該試下唱國語歌，更能展現星味，佢啲樣同身材真係可以去選港姐！」等。
喬西美莎是誰？勇奪澳洲華裔小姐冠軍 顏值不斷升級
Chelsea在《2022澳洲華裔小姐》中不但獲得「最上鏡小姐」之外，更成功捧走冠軍寶座。Chelsea曾在接受資深傳媒人汪曼玲的訪問時表示：「Chelsea父親是英國人、媽媽來自北京，能說流利普通話及閱讀中文，正在勤學廣東話。一直在澳州長大，有意向娛樂圈晉軍。」
圖片來源：TVB、IG@tvbanywhere、IG@chhelc_資料或影片來源：原文刊於新假期