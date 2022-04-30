何啟華燈牌騎刧Chill Club頒獎禮 FansClub會長澄清當日根本冇人入場

Anson Lo在今年Chill Club頒獎禮狂掃兩大獎成為焦點，但另一焦點就是幾乎佔盡全晚鏡頭的何啟華燈牌，令不少觀眾都笑指何啟華騎刧了整個頒獎禮，以為Dee Gor Fans抽到靚位？原來只是錯有錯着！