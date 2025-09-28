CHILL CLUB｜26歲日本新星茉ひる驚喜獻唱廣東歌！起底背景超勵志

ViuTV音樂節目《CHILL CLUB Japan SPECIAL》今晚播出的第二集更迎來驚喜合作！年僅26歲的日本唱作新星茉ひる（Mahiru）竟然為節目苦練廣東話，與香港歌手moon tang破天荒合唱，消息一出即引爆樂迷期待。這位在日本尚未大紅，卻在台灣排行榜上佔一席位的神秘女歌手，背後究竟有著怎樣的故事？