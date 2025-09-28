CHILL CLUB｜26歲日本新星茉ひる驚喜獻唱廣東歌！起底背景超勵志
茉ひる苦練廣東話與Moon Tang 合唱《夜闌人靜》
在今晚播出的《CHILL CLUB Japan SPECIAL》第二集中，節目請來三位同為26歲的唱作人，包括日本代表茉ひる，以及香港的moon tang和Gordon Flanders。三人以「25+1」為主題，透過Medley形式唱出年輕世代的人生感悟。而全晚最大亮點，莫過於茉ひる與moon tang的跨語言合作，她們將一同演繹《夜闌人靜》。為了這次演出，茉ひる特意學習廣東話，誠意十足，務求為香港觀眾帶來最完美的舞台，展現音樂無分地域界限的魅力。
起底茉ひる台灣爆紅原因
來自日本三重的茉ひる於2021年以歌曲〈I need you〉正式出道，雖然在日本本土知名度仍在累積階段，但她的作品早已衝出海外。她的第二張單曲〈Blue Star〉曾連續三星期打入Spotify日本Viral排行榜，而新曲〈フレグランス〉（香味）更意外地攻佔台灣Spotify Viral排行榜第三名，成績斐然。為了答謝台灣粉絲的厚愛，她更特地推出中文版，可見她對華語市場的重視。這次登上《CHILL CLUB》舞台，也讓更多香港樂迷有機會認識這位潛力無限的新星。
日本新星曾因獨特聲線自卑
身高僅150cm的茉ひる，擁有一把與嬌小外形形成強烈反差的低沉聲線，這獨特的嗓音卻曾是她的心魔。她坦言過去經常因聲音被誤認為男生而感到自卑，直到開始唱歌，才逐漸學會欣賞自己的聲音。而她投身音樂的契機亦相當戲劇性，某天她在街上被一位街頭表演者的歌聲深深打動，對方更主動邀請她一同演唱，這次經歷讓她體會到音樂的樂趣，從此決心走上音樂創作之路，希望用自己的歌聲感動更多人。
網民期待值爆燈：好想聽！
對於茉ひる將在《CHILL CLUB》獻唱廣東歌，香港網民反應極為熱烈，紛紛表示期待。不少留言都大讚節目組有心思，成功促進港日兩地音樂交流，「ViuTV呢個Japan Special好有心機，請到啲J-Pop新星！」、「日本妹唱廣東歌，一定要支持！」亦有網民對茉ひる的背景感到好奇，「原來茉ひる喺台灣咁紅，今晚要見識下！」、「估唔到佢有咁嘅經歷，好勵志，今晚一定會捧場！」