CHILL CLUB｜陳建安率先曝光3首全新歌曲 觀眾齊呼：今集更期待
最新一集《CHILL CLUB》以「時間流逝」為主題，邀請陳建安擔任「時光機長」，以歌聲帶領觀眾回到不同階段的情感記憶。節目中，他亦會率先演唱新專輯內3首全新歌曲，引發網民高度期待。
CHILL CLUB｜陳建安帶領觀眾以歌尋回憶
最新一集《CHILL CLUB》中，陳建安化身「時光機長」，帶領觀眾以歌尋回記憶。節目中，他先以《永遠幾遠》及《中居和正廣》回應大家對「友情與愛情」的共鳴，再以「時光倒流幾首歌」Medley 形式重新演繹多首舊作，包括《我很不愛你》、《好好掛住》及《戀愛腦之死》。
率先曝光3首全新歌曲
此外，陳建安亦率先獻唱即將推出的新專輯中三首全新曲目《不遲不早》、《額頭有字》及《沒有時間》，以現場版方式提前曝光新作方向，令不少網民都直言更加期待新專輯正式面世。
網民紛紛表期待
今次《CHILL CLUB》「時間流逝」特輯預告一出，已引來網民踴躍留言，紛紛表示相當期待：「期待聽族長唱歌」、「正呀，有 Medley」、「上一集阿 Jer 都幾好，今集更加期待」等，討論熱度持續上升。
