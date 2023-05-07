Chill Club頒獎典禮2023 ︱一文看清完整得獎名單 MIRROR全員出席望成大贏家
《Chill Club頒獎典禮2023》完整得獎名單
CHILL CLUB年度流行歌曲獎
CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎
CHILL CLUB年度年度前奏藍調歌曲獎
CHILL CLUB年度另類歌曲獎
CHILL CLUB年度男歌手
CHILL CLUB年度女歌手
CHILL CLUB年度組合
CHILL CLUB年度樂隊
CHILL CLUB年度唱作歌手
CHILL CLUB年度新人男歌手
CHILL CLUB年度新人女歌手
Chill Club頒獎典禮新玩法 唔玩十大改玩分四大Genre頒獎
ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club 推介榜 年度推介 22/23》今年一改以往以「十大歌曲」形式頒獎，今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB 年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB 年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB 年度另類歌曲獎」。ViuTV表示希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品，同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。
網民反應麻麻 入圍標準模糊、MC連獎名都記唔住
不過對於今屆Chill Club頒獎典禮改賽制一事，網民都反應麻麻。有網民認為今次4項音樂風格獎的入圍標準非常模糊，入圍「年度另類歌曲獎」的歌曲一點都不「另類」之外，有網民亦質疑Chill Club為何不令設「年度新人組合獎」，搞到女子組合COLLAR入圍「年度新人女歌手獎」，對其他女新人不公。而當日記者招待會的主持人質素亦非常麻麻，有多位主持不斷食螺絲之外，連獎名都記唔住，導致場面非常尷尬。
MIRROR成員入圍19個獎項 IAN陳卓賢入圍3獎成大熱
MIRROR成員今年再次成為Chill Club頒獎典禮的大熱門，團隊加個人總共入圍19個獎項，不但所有有出個人單曲的成員都有份入圍「CHILL CLUB年度男歌手」，其中Ian陳卓賢更入圍3獎，包括憑《地球上的最後一朵花》、《留一天與你喘息》入圍「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度男歌手」和「CHILL CLUB年度唱作歌手」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！