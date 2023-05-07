Chill Club頒獎典禮2023 ︱一文看清完整得獎名單 MIRROR全員出席望成大贏家

ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club 推介榜 年度推介 22/23》於今晚在亞洲國際博覽館舉行。今年Chill Club頒獎典禮一改以往以「十大歌曲」形式頒獎，今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項。今年MIRROR成員再次成為大熱門，團隊加個人總共獲得19個提名，其中Ian陳卓賢更以3獎入圍成為大熱門。到底今晚邊個會成為大贏家，我們將會全程為大家直擊，一文看清《Chill Club 推介榜 年度推介 22/23》完整得獎名單！