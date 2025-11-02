CHILL CLUB｜湯令山翻唱已逝歌手經典作品 Cloud現身唱新歌
《CHILL CLUB》最新一集將由湯令山（Gareth.T）一連獻唱9首歌曲，帶領觀眾回顧佢在音樂路上扎根與成長的過程。他亦會向已逝歌手致敬，演繹經典作品，令不少網民直言相當期待。
湯令山以雙章節呈現個人音樂面貌
最新一集《CHILL CLUB》以「This is GT」為主題，湯令山將以「Grounded」及「Timeless」兩個章節，呈現自己在音樂上更立體的一面。
第一章節「Grounded」中，他會演唱《你都不知道 自己有多好》、《顏色》及《耿耿於懷》三首作品，以直截了當的情感線條，表達一種自知、自信、腳踏實地的狀態。
翻唱已逝歌手經典作品
至於第二章節「Timeless」，湯令山將一口氣演繹《偶像已死》、《Yesterday》及《蜚蜚》，向已逝歌手致敬。來到節目尾聲，湯令山會按自己喜好挑選歌單，演唱翻唱曲、新作及熱門代表作，包括《泥菩薩》、《Skinny Love》及《用背脊唱情歌》，以最個人化的方式收結整個舞台旅程。
Cloud現身唱新歌
此外，Cloud雲浩影亦會於節目中亮相獻唱新歌《我們還有幾多時間》。該曲於10月推出，一直備受關注，不少網民都表示期待今次能聽到Cloud的Live版本。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期