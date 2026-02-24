女神蘇皓兒自爆夢中婚禮只有1要求 《大龍鳳》縱橫世界談婚論嫁

一眾藝人朋友齊齊分享夢想婚禮，答案竟然可以測性格！肥仔志在食、娟姐想搞密室Play、女神Chloe So鍾情陽光海灘、MISHY李昭南追求簡約浪漫，個個都有唔同幻想。而全新節目《大龍鳳》正好迎合大家對婚嫁文化嘅好奇心，28歲前TVB「昇女郎」李曉欣親自走訪世界各地，深入探討各國婚嫁習俗，更直擊「綁架新娘」等敏感議題，3月2日晚10:30就會同大家見面！