女神蘇皓兒自爆夢中婚禮只有1要求 《大龍鳳》縱橫世界談婚論嫁

一眾藝人朋友齊齊分享夢想婚禮，答案竟然可以測性格！肥仔志在食、娟姐想搞密室Play、女神Chloe So鍾情陽光海灘、MISHY李昭南追求簡約浪漫，個個都有唔同幻想。而全新節目《大龍鳳》正好迎合大家對婚嫁文化嘅好奇心，28歲前TVB「昇女郎」李曉欣親自走訪世界各地，深入探討各國婚嫁習俗，更直擊「綁架新娘」等敏感議題，3月2日晚10:30就會同大家見面！

女神Chloe So鍾情日本田園風 MISHY追求簡約二人世界

問到夢想中嘅婚禮點搞，女神Chloe So嘅答案相當浪漫，佢話想要「陽光海灘加上田園風就很棒，近一點在日本搞」，可見佢偏愛自然清新嘅環境，日本嘅田園風景確實好適合拍攝唯美婚照。而MISHY李昭南就有另一番見解，佢話想「去快餐店搞個歡樂小派對，兩個人，我覺得簡單單中正過一大班人」，追求簡約但溫馨嘅二人世界，唔需要太多人見證，只要兩個人開心就夠。

肥仔本色出演志在食 娟姐大膽想搞地牢婚禮

肥仔嘅答案就最實際，佢話「搞得婚禮的就是希望接受到大家的祝福，越多人就越開心，美食都要在那裏，我覺得來都要吃一餐好的」，果然係肥仔本色，婚禮最緊要有好嘢食！而娟姐就最與眾不同，佢竟然話「大膽Hardcore一點，我在地牢搞都可以，即是黑漆漆我賭場搞都可以，即是我想特別一點，我不想太過大家傳統式想的一個方法」，呢個想法真係夠前衛夠大膽！

ROVER成員想開演唱會式婚禮 Isabella追求私密外地儀式

ROVER成員Jason就有音樂人嘅浪漫幻想，佢話想「大搞，開演唱會，線上婚禮，即是在亞博、紅館租一個Hall」，將婚禮搞成演唱會咁盛大，確實夠特別夠難忘。而Isabella就比較低調，佢話想要「簡單的少人人的，可能是去外地，我想這件事屬於兩個人的事」，認為婚禮係兩個人嘅私人事情，唔需要太多外人參與。

李曉欣親赴世界各地拍攝《大龍鳳》探討婚嫁文化

全新資訊專題節目《大龍鳳》將於2026年第一季播出，28歲前TVB「昇女郎」李曉欣親自走訪保加利亞、印度、羅馬尼亞等地，深入探討世界各地婚嫁習俗。節目將帶觀眾見證印度Bollywood式婚禮如何慶祝三日三夜，以及歐洲神秘嘅「殭屍新娘」儀式，更會深入黑白魔法女巫家族嘅世紀訂婚儀式，體驗游牧民族嘅傳統婚嫁文化，內容相當豐富精彩。

節目觸及敏感議題 當事人勇敢現身分享經歷

《大龍鳳》唔只停留在表面嘅婚嫁儀式，更深入探討背後嘅社會問題，包括「綁架新娘」、「新娘市場」、「嫁妝暴力」等敏感議題。李曉欣在社交平台特別感謝願意在鏡頭前分享經歷嘅當事人，坦言「議題敏感，唔少人拒訪係人之常情」，強調透過當事人現身說法，希望觀眾能看到婚嫁背後不為人知嘅故事。佢形容整個拍攝過程「一切毫不容易」，可見節目製作嘅認真程度。

李曉欣告別TVB轉戰ViuTV 街頭快閃宣傳新節目

現年30歲嘅李曉欣曾是TVB新聞部嘅當紅主播，自2016年11月加入TVB新聞部後，先後參與主播檯、報天氣等不同崗位工作。佢更成為方東昇嘅得力拍檔「昇女郎」之一，兩人合作主持《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》2輯，以及《好睡好起》等多個大熱節目。在TVB效力超過六年後，如今轉投ViuTV開展新事業。情人節當日李曉欣為宣傳新節目，現身旺角街頭快閃派貼，身穿婚紗相當顯眼，成功吸引大量關注。

網民期待李曉欣新節目 讚賞選材有意義

李曉欣公布《大龍鳳》消息後，不少網民留言支持，有人表示「好期待睇到唔同文化嘅婚禮」、「曉欣主持一定好專業」。亦有觀眾讚賞節目選材有意義，留言話「呢啲議題真係值得關注」、「希望可以提高大眾對呢啲社會問題嘅認識」。睇嚟大家都好期待呢個全新節目，想知道世界各地嘅婚嫁文化有咩特別之處。

chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so 親自上陣化新娘妝！（圖片來源：ViuTV）
親自上陣化新娘妝！（圖片來源：ViuTV）
chloe so （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
chloe so 離巢後都有時不時主持活動。（圖片來源：IG@hiuyanmichelle）
離巢後都有時不時主持活動。（圖片來源：IG@hiuyanmichelle）

圖片來源：ViuTV、IG@hiuyanmichelle資料或影片來源：原文刊於新假期

