女神蘇皓兒自爆夢中婚禮只有1要求 《大龍鳳》縱橫世界談婚論嫁
女神Chloe So鍾情日本田園風 MISHY追求簡約二人世界
問到夢想中嘅婚禮點搞，女神Chloe So嘅答案相當浪漫，佢話想要「陽光海灘加上田園風就很棒，近一點在日本搞」，可見佢偏愛自然清新嘅環境，日本嘅田園風景確實好適合拍攝唯美婚照。而MISHY李昭南就有另一番見解，佢話想「去快餐店搞個歡樂小派對，兩個人，我覺得簡單單中正過一大班人」，追求簡約但溫馨嘅二人世界，唔需要太多人見證，只要兩個人開心就夠。
肥仔本色出演志在食 娟姐大膽想搞地牢婚禮
肥仔嘅答案就最實際，佢話「搞得婚禮的就是希望接受到大家的祝福，越多人就越開心，美食都要在那裏，我覺得來都要吃一餐好的」，果然係肥仔本色，婚禮最緊要有好嘢食！而娟姐就最與眾不同，佢竟然話「大膽Hardcore一點，我在地牢搞都可以，即是黑漆漆我賭場搞都可以，即是我想特別一點，我不想太過大家傳統式想的一個方法」，呢個想法真係夠前衛夠大膽！
ROVER成員想開演唱會式婚禮 Isabella追求私密外地儀式
ROVER成員Jason就有音樂人嘅浪漫幻想，佢話想「大搞，開演唱會，線上婚禮，即是在亞博、紅館租一個Hall」，將婚禮搞成演唱會咁盛大，確實夠特別夠難忘。而Isabella就比較低調，佢話想要「簡單的少人人的，可能是去外地，我想這件事屬於兩個人的事」，認為婚禮係兩個人嘅私人事情，唔需要太多外人參與。
李曉欣親赴世界各地拍攝《大龍鳳》探討婚嫁文化
全新資訊專題節目《大龍鳳》將於2026年第一季播出，28歲前TVB「昇女郎」李曉欣親自走訪保加利亞、印度、羅馬尼亞等地，深入探討世界各地婚嫁習俗。節目將帶觀眾見證印度Bollywood式婚禮如何慶祝三日三夜，以及歐洲神秘嘅「殭屍新娘」儀式，更會深入黑白魔法女巫家族嘅世紀訂婚儀式，體驗游牧民族嘅傳統婚嫁文化，內容相當豐富精彩。
節目觸及敏感議題 當事人勇敢現身分享經歷
《大龍鳳》唔只停留在表面嘅婚嫁儀式，更深入探討背後嘅社會問題，包括「綁架新娘」、「新娘市場」、「嫁妝暴力」等敏感議題。李曉欣在社交平台特別感謝願意在鏡頭前分享經歷嘅當事人，坦言「議題敏感，唔少人拒訪係人之常情」，強調透過當事人現身說法，希望觀眾能看到婚嫁背後不為人知嘅故事。佢形容整個拍攝過程「一切毫不容易」，可見節目製作嘅認真程度。
李曉欣告別TVB轉戰ViuTV 街頭快閃宣傳新節目
現年30歲嘅李曉欣曾是TVB新聞部嘅當紅主播，自2016年11月加入TVB新聞部後，先後參與主播檯、報天氣等不同崗位工作。佢更成為方東昇嘅得力拍檔「昇女郎」之一，兩人合作主持《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》2輯，以及《好睡好起》等多個大熱節目。在TVB效力超過六年後，如今轉投ViuTV開展新事業。情人節當日李曉欣為宣傳新節目，現身旺角街頭快閃派貼，身穿婚紗相當顯眼，成功吸引大量關注。
網民期待李曉欣新節目 讚賞選材有意義
李曉欣公布《大龍鳳》消息後，不少網民留言支持，有人表示「好期待睇到唔同文化嘅婚禮」、「曉欣主持一定好專業」。亦有觀眾讚賞節目選材有意義，留言話「呢啲議題真係值得關注」、「希望可以提高大眾對呢啲社會問題嘅認識」。睇嚟大家都好期待呢個全新節目，想知道世界各地嘅婚嫁文化有咩特別之處。