Cloud雲浩影新歌MV男主角身份曝光 兩人勁多親密畫面 苦練五天只為一幕

Cloud雲浩影推出新歌《我想和你虛度光陰》，MV中與男主角黃溢濠在赤柱街頭上演浪漫「一舞定情」，兩人為此苦練五天舞功。換上全新亞麻子髮色的Cloud，這次拍攝過程卻遠比想像中辛苦，鏡頭前的甜蜜背後藏著不為人知的汗水。