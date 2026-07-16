Cloud雲浩影新歌MV男主角身份曝光 兩人勁多親密畫面 苦練五天只為一幕
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Cloud雲浩影推出新歌《我想和你虛度光陰》，MV中與男主角黃溢濠在赤柱街頭上演浪漫「一舞定情」，兩人為此苦練五天舞功。換上全新亞麻子髮色的Cloud，這次拍攝過程卻遠比想像中辛苦，鏡頭前的甜蜜背後藏著不為人知的汗水。
Cloud赤柱街頭高溫起舞鏡頭後熱到崩潰
Cloud雲浩影為新歌《我想和你虛度光陰》拍攝MV，導演選址赤柱取外景，構思男女主角在街頭偶遇後翩翩起舞的浪漫情節。拍攝當日早上雖然曾經落過一陣雨，但其後天氣放晴，夏日高溫令Cloud與男主角黃溢濠在大街上跳舞時熱得大汗淋漓。畫面上兩人配合默契、甜蜜動人，但一喊Cut就即刻攤抖，與鏡頭前的優雅形成強烈對比。
黃溢濠被Cloud即場考問識唔識跳舞
Cloud透露構思MV時已決定要加入戲劇成分，營造出LaLa Land般的浪漫感覺，因此需要一位「有型、靚仔、有Charm」的男主角。她憶述當日與黃溢濠偶遇時，第一句就問對方：「你識唔識跳舞？」黃溢濠坦言自己不懂跳舞，但表示「我可以學，可以好快學到」。Cloud笑言當時只回了一句：「嗯！咁我諗吓先啦！」最終被對方的認真態度打動，決定邀請他擔任男主角。
Cloud入行以來首次為MV排舞練足五天
Cloud坦言入行至今從未試過為一個MV專程到排舞室練舞，今次前前後後上了五天跳舞堂。她大讚黃溢濠是一個「超認真同埋好謹慎」的人，第一堂跳舞課時對方已主動要求到場觀摩。Cloud透露當時見到黃溢濠表情相當擔憂，但看完她跳舞後覺得可以應付，顧慮才逐漸消除。黃溢濠亦表示因為MV有跳舞元素所以好想接拍，雖然本身不懂跳舞，但正正想藉此機會學習。
網民大讚兩人化學反應勁期待MV面世
新歌消息一出，不少網民對Cloud的全新亞麻子髮色大表驚喜，紛紛留言「好清新好夏天」、「換咗髮色成個人唔同晒」。亦有粉絲對Cloud與黃溢濠的合作充滿期待，留言指「兩個人企埋一齊好夾」、「終於有跳舞MV」，更有人笑言「練咗五日舞功，呢個MV一定要睇」。
資料或影片來源：原文刊於新假期