36歲Coffee林芊妤驚爆陀B遇險 最新三點式孕肚照曝光 預感呢一胎出現重大變化

現年36歲的瑜伽女神林芊妤（Coffee）上月宣布懷有第二胎，本是喜事一樁，但今日卻驚爆懷孕過程曾遇上險境！Coffee早前透露，初步的DNA「T21測試」報告顯示胎兒染色體或有問題，一度令全家非常憂心。幸好，昨日（30日）Coffee在社交平台大派定心丸，更上載最新家庭旅行三點式孕肚照！