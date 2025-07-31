36歲Coffee林芊妤驚爆陀B遇險 最新三點式孕肚照曝光 預感呢一胎出現重大變化
Coffee最新孕肚照曝光 老公溫馨撫摸勁有愛
昨日Coffee在IG分享多張一家三口到外地度假的靚相，估計地點為越南。相中可見，已懷孕5個月的Coffee穿上性感三點式泳衣，孕肚已經相當巨大，但手腳依然纖幼，狀態極佳。其中一張相，老公更從後擁抱並溫柔地撫摸著Coffee的孕肚，流露出滿滿的愛意和期待，幸福感溢出螢幕。Coffee在帖文中寫道：「每年暑假，我都會安排一家去旅行，而每次到最後我都會失住聲咁返香港。雖然係咁，我依然覺得一年一度嘅旅行係需要嘅。去邊度有咩行程唔重要，最重要嘅係一家人一齊去玩。」字裡行間感受到她對家庭樂的重視。
Coffee自爆胎兒曾亮紅燈 親述T21報告染色體有問題
在分享幸福家庭照的同時，Coffee亦勇敢重提早前的懷孕風波。她上月宣布懷孕4個月時，曾透露初步的「T21測試」報告結果並不理想，指胎兒的第13條染色體有潛在問題，情況令人擔憂。為求安心，她隨即接受進一步的抽羊水及結構超聲波檢查。幸好，Coffee日前捎來好消息，表示：「雖然詳細報告還未出，但抽羊水時也先做了一個基因快速測試。前兩天出了結果暫時一切正常，現在我就乖乖等待最詳細的基因報告啦！」她亦分享了超聲波影片，指胎兒的腦部、血管、五官及身體結構一切正常，總算讓關心她的粉絲們鬆一口氣。
Coffee坦然面對體重暴增 預告或由48kg飆至70kg
除了面對胎兒健康的憂慮，Coffee亦坦然接受懷孕帶來的身體變化。作為瑜伽導師，她一向對身形管理有極高要求，但她卻在帖文中大方表示已做好體重飆升的心理準備：「有預感呢一胎我有可能會由48kg增至70kg。」她續說，正努力學習接受不同階段的自己，並好好享受這段可以「放肆休息同放肆食嘢」的時光，展現出豁達樂觀的態度。這種坦誠面對懷孕變化的心態，打破了外界對女星懷孕必須「肥肚不肥人」的刻板印象，展現了作為母親的真實一面。
網民湧入留言打氣 大讚Coffee係最強媽媽
Coffee分享由憂心到暫時鬆一口氣的心路歷程後，大批網民湧入其社交平台留言為她打氣，輿論一面倒表示支持。不少網民都表示：「見到你話BB有事嗰陣真係好擔心，而家暫時正常太好啦！媽媽辛苦了！」、「你好勇敢，多謝你分享呢個過程，畀咗好多力量其他媽媽！」、「70kg都係最靚嘅孕婦，好好享受！BB一定會健健康康！」、「一家人好幸福，老公個樣甜到漏，BB感受到滿滿嘅愛一定會無事！」網民們的留言充滿溫暖，大讚Coffee是個堅強又美麗的媽媽。