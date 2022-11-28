Coffee林芊妤捲富豪飯局風波 自爆曾收淫媒來電
Coffee林芊妤自爆曾收淫媒來電
Coffee被KOL暗指曾出席富豪飯局，她認為現今女性可以自食其力不靠男人，Coffee老公亦不明白己已婚女士為何還會被邀請出席飯局，她亦自爆入行時曾收過一至兩個淫媒的電話，之後她立即封鎖可疑來電，證明自己不是隨便的人！
相關文章：Coffee林芊妤被指去富豪飯局連環反撲 吳若希蔡嘉欣被拖落水
最近KOL界是非不斷，其中有一位聲稱自己有大量秘密的KOL，在社交平台舉行你問我答環節。不少網民都有問到有關Coffee的秘密，其中一位問到：「Coffee從良之後係咪無嘢聽喇？」該位KOL回覆道：「咩叫從良後，有野聽啦緊係。」之後當網民問到有哪位最紅的KOL有份去富豪飯局的時候，該名KOL則用咖啡的emoji回應，令網民都認為他是在暗示Coffee在婚後有份參加相關飯局！
陳靜 吳若希 陳詩欣躺着也中槍
由於該名KOL聲稱有大量黑材料，不少網民留言追問陳靜、吳若希、陳詩欣和蔡嘉欣等是否曾出席飯局？該名KOL曾指吳若希老公並非傳聞般有錢，引發網民的八卦心態。
Coffee出律師信 彈出又彈入
有網民將該名KOL在網上的言論轉告Coffee，Coffee馬上在社交平台發千字文火爆反擊！她表示：「一句說話就抺煞我咁多年嘅努力，嬲到個人醒晒」又指自己好忙顧家庭及打理生意，要澄清呢啲流言「相信呢個世界有報應」，又揚言出律師信告佢誹謗。Coffee亦有在其粉絲TG群組回應此事，但就收回出律師信的決定，因為「我咁樣只會幫緊佢，依家我followers係咁升，我唔可以再幫佢」，又話「如果呢度有任何人懷疑我嘅人格，請你退出我群組」，雖然彈弓手唔再出律師信，但Coffee今次真係大動肝火，去旅行的心情都被影響。
當年「Gathering」舊事被翻炒
今次KOL的「爆料事件」令當年Coffee的「殘廁Gathering 」舊事被翻炒。2014年Coffee曾爆出「殘廁Gathering 」事件令在無綫六年來寂寂無聞的Coffee一夜成名。雖然被無綫炒魷，卻並未打沉Coffee意志，近年轉型做瑜伽導師，現在成為香港數一數二的瑜伽KOL。
Coffee著瑜伽褲拜山惹網民批評
Coffee重陽節帶同兒子上山拜祭先人，其後在IG社交平台上分享照片，卻惹來網民批評，事關Coffee當日穿上貼身瑜伽褲去相關場合，同時身形優點亦盡被表現，後來就成為網民圍攻對象，更揶揄她：「拜山都著瑜伽褲」、「驚死人唔認得佢」、亦有網民揶揄「仙人都會睇得好開心」、「死人要睇，生人都要睇」。
Coffee忍唔住出聲反擊
Coffee過往都是「炮仗頸」，對於一眾抨擊都忍唔住出聲反擊，她解釋當日由柴灣行到山頂凌霄閣，都係做緊運動，更行到身水身汗，反問網民：「咁我想問著運動衫係有乜嘢問題？總好過我著到登台咁去拜山啦係咪？同埋我之後都係去郊外風箏場野餐同放風箏，全日都係運動日」、「我唔著瑜伽褲，唔通我著條裙去會合理啲？」。
Coffee連著30日瑜伽褲對抗反對聲音
後來Coffee更覺得要將事情付諸行動，更特意出一個post討論關於瑜伽褲問題，內文如下：
我有嘢講 係香港女仔著leggings 輿論一直冇減退過 好與壞各執一詞
某部份人更加將‘女仔着瑜伽褲’貼上壞標籤
但我唔明白點解着自己鍾意嘅衣著出街 都要俾人討論？
如果你覺得我哋着得唔靚又貼身又肥又露
難道我哋又一定覺得你嘅衣着好好睇？
我想講喺呢個世界上需要討好既人就只有自己
自己鍾意着咩出街唔到其他人理（只要合法）
既然點著都會被標籤既話 我著我嘅事，由我自己標籤
我決定嚟一個 ‘30days of leggings’ 無論食飯行街去Event去買餸 任何諗得出嘅場合都着leggings(情況許可既話）
我要話俾所有人聽我鍾意着咩衫係我話事 唔係你
歡迎大家呢30日 每日都去我嘅IG Story highlight 睇我着唔同既瑜伽褲出街 （如果夠瑜伽褲嘅話）
我要為所有鐘意著瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣🤘🏽（包括我）
#本來我性格比較隨和
#但連我都忍唔住要出聲啦
#互相尊重
Coffee獲東方昇力撐
在Coffee大膽講出意見之後，開始有網民尊重coffee意見，更支持Coffee的行動。而「儒家褲」KOL東方昇這時都在自己的社交媒體力撐：「儒家思想其中一個核心價值就係孝，著儒家褲有咩問題！！！」首日挑戰Coffee則穿著瑜伽褲接放學，更有唔少女性響應挑戰，一同穿著瑜伽褲出街。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情
讀者留言