Coffee林芊妤因P圖再與網民起罵戰 爆Seed回應：我有權利為自己澄清

向來出名率直的Coffee林芊妤，早前再次與網民於社交平台上起罵戰！Coffee早前在社交平台上上傳了一輯泳衣照，可是其中一名網民留言質疑Coffee P圖P到左腰扭曲。火爆的Coffee當然唔忍，隨即留言反擊，引起與網民的罵戰！