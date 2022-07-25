Coffee林芊妤因P圖再與網民起罵戰 爆Seed回應：我有權利為自己澄清
Coffee 被質疑P圖 親自留言回應網民
Coffee林芊妤近年成功轉型為成功瑜伽、育兒KOL，經常於社交平台上大曬好身形和愛兒的照片。早前Coffee獲邀請到新開張的星級酒店Staycation，Coffee亦馬上於社交平台上曬出多張泳衣照，大曬完美腹肌，令網民紛紛留言表示羨慕。
唯獨有一位網民留言表示懷疑Coffee P圖P到左腰扭曲，立即惹來Coffee親自回應。Coffee親自解釋自己沒有P圖，只是每天帶腰封加做運動的效果。
網民批Coffee不接受負評 火爆回應瞬間惹罵戰
雖然Coffee親自拍片回應網民的質疑，但網民依然表示唔收貨，反而批評Coffee不接受負面評論。Coffee亦不失霸氣，火爆反擊表示自己並非不接受負面評論，雖然自己身為公眾人物，但並不表示需要接受不是事實的陳述，以上的批評對自己很不公平。
Coffee回應全文：
我沒有不接受呢，但你這個不是一個問題而是一個指控呀，如果你的留言是：圖5 怎麼腰線這樣的？是P圖了嗎？ 那我會簡單回覆：沒有呀只是擺了比較S形的姿勢。 但你是確認了我p了我的腰，那我身為一個教別人減肥做運動的怎能沒有反應呀，當然要馬上拍視頻給你看澄清一下呀，如果我不回應你，應該很多人以為我真的P圖了吧？這樣不是對我很不公平嗎？就是因為我是公眾人物需要接受好的評論和負面評論～就等於我要接受不是事實的陳述嗎？這樣又對我公平嗎？
公眾人物不代表要接受所有不實的指控，我也是有權利為自己澄清的。如果是我的行為令到大家有負面的評論，我絕對會接受並解釋。但如果是不實的事實和指控，我一定會為自己澄清。要不然只會讓更多人誤會自己吧？這是我在娛樂圈學會的事情，然後最重要的是自己澄清後心情也好多了。不是自己心情愉快才是最重要的嗎？最令我感到不公平是將我一直付出汗水努力運動的結果說成了P圖，相信誰也會跟我一樣爭取公道吧？
性格火爆直率 多次與網民惹罵戰
每當遇上網民無理批評的時候，Coffee都絕不忍讓，每次都發火正面回應網民的批評。早前有網民在社交平台上留言表示自己目擊Coffee在蘭桂坊夜蒲，更留言表示：「希望你快啲放生你老公」 該評論一出，立刻引起Coffee的火爆回應。Coffee反擊問網民為什麼不拍照Tag自己，同時附上開當日行程，表示網民捏造謠言，隨後亦再發文表示：「佢叫我放生我老公，佢係咪對我老公有興趣？」
兒子曾被踩「唔得意」 爆Seed回應網民
此外，Coffee兒子亦曾經被網民批評不夠可愛，改名網民更私訊留言表示：「你成日自戀你個仔，可唔可以唔好再放上網。其實你啲行為好Cheap不過我無聊先會撳你啲嘢睇吓，但開始好頂唔順喇。」面對如此無禮的評論，Coffee亦馬上轉發到限時動態，並且發文表示自己並沒有強迫任何人看自己的IG：「我真係覺得我個仔好得意，我真係好鍾意我個仔，所以我嘅IG都充滿着佢嘅足跡，我從來都冇要求人鍾意佢，呢個係我嘅IG，我鍾意擺咩就擺咩，呢個世界有咁多人有咁多唔同嘅意見，我都要聽，咁我咪好唔得閒？同埋你覺得我Cheap嘅話，你仲Follow我你咪仲Cheap？乖啦，Unfollow我啦。我其實都唔係好想要你呢種Follower。」