Coffee林芊妤被指去富豪飯局連環反撲　吳若希蔡嘉欣被拖落水

近日KOL界是非不斷，不少KOL都互爆業內秘密，其中有一名KOL聲稱自己有大量KOL的秘密，在社交平台舉行你問我答，大爆Coffee林芊妤根本「未從良」之外，又暗指Coffee婚後依然有出席富豪飯局，搞到一向真性情的Coffee以千字文反擊無理的指控！