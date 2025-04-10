Marf力壓30位本地女歌手成暖場嘉賓 一個關鍵獲Coldplay青睞 甄選名單曝光

Coldplay演唱會丨英國殿堂級樂隊Coldplay前晚（8日）在啟德體育園拉開「Coldplay：Music Of The Spheres World Tour」香港站四場演唱會的序幕，女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）作為首場暖場嘉賓驚艷亮相。她以活力四射的歌舞表演點燃現場氣氛，更破天荒與Coldplay主音Chris Martin及歌手Elyanna合唱《We Pray》，獲得Chris高度讚賞「Amazing」，這一刻成為Marf演藝生涯中的難忘亮點。