Marf力壓30位本地女歌手成暖場嘉賓 一個關鍵獲Coldplay青睞 甄選名單曝光
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Coldplay演唱會丨英國殿堂級樂隊Coldplay前晚（8日）在啟德體育園拉開「Coldplay：Music Of The Spheres World Tour」香港站四場演唱會的序幕，女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）作為首場暖場嘉賓驚艷亮相。她以活力四射的歌舞表演點燃現場氣氛，更破天荒與Coldplay主音Chris Martin及歌手Elyanna合唱《We Pray》，獲得Chris高度讚賞「Amazing」，這一刻成為Marf演藝生涯中的難忘亮點。
Coldplay精挑細選 Marf脫穎而出成暖場之選
據傳媒消息指出，Coldplay每次海外演出均會精心挑選當地具潛質的年輕女歌手擔任暖場嘉賓，這次香港站也不例外。各大唱片公司紛紛爭取這一難得機會，而主辦方Live Nation事先向Coldplay提供了多名香港年輕女歌手的名單，包括COLLAR成員、陳凱詠（Jace）、梁嘉茵（Serrini）、陳蕾等人入圍。
Marf獲青睞原因曝光
Marf能獲得Coldplay青睞，與她2023年擔任澳洲歌手Ruel香港演唱會嘉賓的表現密不可分。當時，她與Ruel合唱《SOMEONE ELSE’S PROBLEM》，展現出色英文演唱實力。
知情人士透露：Marf曾與澳洲歌手Ruel合唱英文歌，表現令人印象深刻。在今次甄選過程中，大會將這段演出片段提供給Coldplay審視，樂隊認為她的表演出色，英文演唱尤為動聽，因而親自選定她作為暖場嘉賓。
網民：Marf的確係高水準演出
網友紛紛對Marf表達讚賞，認為她在比賽中已展現出極高的情商。即便奪冠後組隊未擔任隊長，且焦點鮮少落在她身上，她的才華依然耀眼難掩。不少人表示支持，強調有實力終會被看見，並稱讚她以高水準的演出成功帶動全場氣氛，「Marf的確係高水準演出，帶動全場氣氛」、「後生之中呢個算有星味」。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期