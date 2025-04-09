Coldplay演唱會｜Gao化身「市民沈小姐」撐Marf 狂嗌震撼又享受原來男友都有份表演
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英國殿堂級搖滾天團Coldplay相隔16年，終於在香港啟德主場館舉行了一連四場的《Music Of The Spheres》演唱會，這次演唱會更邀請了本地組合COLLAR的成員Marf（邱彥筒）擔任開場嘉賓，為撐隊友，COLLAR一眾成員都有到場欣賞表演，隊長Gao（沈貞巧）更以樂迷身份，接受了Now新聞台的訪問！
Gao化身「市民沈小姐」接受訪問
COLLAR隊長Gao（沈貞巧）在完騷後，以樂迷的身份接受了Now新聞台的訪問，表示：「好享受，其實一開始已經好想喊，因為覺得真係好震撼，咁多人，人聲又好聽，樂器聲又好聽，所以成件事……」她的朋友Roy則在旁補充：「所有嘢結合，很大型，好似盛事。」這段訪問播出後，Gao被網民親切地稱為「市民沈小姐」。
Gao男友為Coldplay擔任Dancer
不僅如此，Gao的男友Luen Mo（楊曉峰）也在這次演唱會中擔任舞蹈員。Coldplay的主唱Chris Martin更在舞台上為Luen Mo戴上了一個公仔頭套，隨後他便隨著音樂起舞。當觀眾發現Gao的男友上台時，紛紛拍下影片並在社交媒體上Tag他們。對此，Gao在社交媒體上用3個大笑的emoji表達了她的心情。
撰文：東方新地圖片來源：IG@gagarieo、IG@luenmolegionx、Now、FB圖片資料或影片來源：原文刊於新假期