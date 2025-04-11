Marf暖場表演大放異彩獲洗版式激讚 分享心路歷程：似代表香港出賽
Marf發文回應網民熱烈反響 今明兩日再有演出
隨著Marf的精彩演出，她的社交媒體追隨者數目在一夜之間急劇增加。經過連續兩天的演出，Marf於10日晚上在社交網站上發布了多張演出照片，並分享了她的感受：「一切都發生得太快了，當我第一天準備上台時，心中只能感覺非常重磅，這感覺很瘋狂……而且不真實，謝謝你@coldplay」，她表示這次機會對她的生命和事業都將產生重大影響：「我從你們每個人那裡得到的靈感和能量是不可思議和無與倫比的。」
儘管網上反響熱烈，Marf對自己在《We Pray》中的首次表演感到失望，但她感謝網友的評論和支持，這讓她更有勇氣做得更好：「儘管你們在網路上瘋狂地談論，但在We Pray部分的第一次表演我是非常失望（真的很感謝你們的每一個評論，以及支持和鼓勵，這絶對令我鼓起更大的勇氣和知道我一定要做得更好更好）」。
Marf：誇張程度就好似代表香港出賽
Marf表示，看到大家用「proud」來形容她的感覺，就像代表香港出賽一樣，這對她來說意義重大。「最自豪的事情就應該係從大家口中見到『proud』呢件事，誇張程度就好似代表香港出賽咁，冇咩開心得過感受到呢個機會唔止對我嚟講，而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量。」對於特別獻唱廣東話版的部份，Marf多謝負責操刀的周耀輝：「就係再一次將我混亂嘅思緒 ，用美麗嘅詞語表達出來 ，文字中也滲透強大嘅能量 f，多謝你，感激你嘅鼓勵，thank you for saying yes right away。」
芯駖支持隊友：Proud of you❤️❤️❤️
同為COLLAR成員嘅芯駖支持隊友：「Proud of you❤️❤️❤️」、張繼聰留言：「Wonderful performance ❤️🔥👍🏼」、胡蓓蔚（豹嫂）留言：「好叻叻🙌」，其他網友留言：「好勁呀」、「個表演超好睇！」、「中文版勁好聽呀！」