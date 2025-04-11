Marf暖場表演大放異彩獲洗版式激讚 分享心路歷程：似代表香港出賽

英國搖滾天團Coldplay自2006年後首次重返香港，於啟德主場館舉辦了四場名為《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》的演唱會。其中，本地樂隊COLLAR的成員Marf（邱彥筒）被Coldplay親自邀請擔任暖場嘉賓。Marf的表現不僅活力四射，更與主唱Chris合唱了一段廣東話歌詞的《We Pray》，獲得對方高度讚賞，「amazing」並要求再次合唱，這一幕迅速在網絡上引起熱烈討論，成為演唱會中的一個難忘時刻。