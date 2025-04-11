Marf暖場表演大放異彩獲洗版式激讚 分享心路歷程：似代表香港出賽

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英國搖滾天團Coldplay自2006年後首次重返香港，於啟德主場館舉辦了四場名為《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》的演唱會。其中，本地樂隊COLLAR的成員Marf（邱彥筒）被Coldplay親自邀請擔任暖場嘉賓。Marf的表現不僅活力四射，更與主唱Chris合唱了一段廣東話歌詞的《We Pray》，獲得對方高度讚賞，「amazing」並要求再次合唱，這一幕迅速在網絡上引起熱烈討論，成為演唱會中的一個難忘時刻。

Marf發文回應網民熱烈反響 今明兩日再有演出

隨著Marf的精彩演出，她的社交媒體追隨者數目在一夜之間急劇增加。經過連續兩天的演出，Marf於10日晚上在社交網站上發布了多張演出照片，並分享了她的感受：「一切都發生得太快了，當我第一天準備上台時，心中只能感覺非常重磅，這感覺很瘋狂……而且不真實，謝謝你@coldplay」，她表示這次機會對她的生命和事業都將產生重大影響：「我從你們每個人那裡得到的靈感和能量是不可思議和無與倫比的。」

儘管網上反響熱烈，Marf對自己在《We Pray》中的首次表演感到失望，但她感謝網友的評論和支持，這讓她更有勇氣做得更好：「儘管你們在網路上瘋狂地談論，但在We Pray部分的第一次表演我是非常失望（真的很感謝你們的每一個評論，以及支持和鼓勵，這絶對令我鼓起更大的勇氣和知道我一定要做得更好更好）」。

Coldplay 儘管網上反響熱烈，Marf對自己在《We Pray》中的首次表演感到失望，但她感謝網友的評論和支持。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
儘管網上反響熱烈，Marf對自己在《We Pray》中的首次表演感到失望，但她感謝網友的評論和支持。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
Coldplay 周五周六還有兩場演出，加油！（圖片來源：IG@_marifemarife_）
周五周六還有兩場演出，加油！（圖片來源：IG@_marifemarife_）
Coldplay Marf一舉成名，兩日演出過後，IG Follower急速增長，快將邁向28萬！（圖片來源：網上圖片、IG@_marifemarife_）
Marf一舉成名，兩日演出過後，IG Follower急速增長，快將邁向28萬！（圖片來源：網上圖片、IG@_marifemarife_）

Marf：誇張程度就好似代表香港出賽

Marf表示，看到大家用「proud」來形容她的感覺，就像代表香港出賽一樣，這對她來說意義重大。「最自豪的事情就應該係從大家口中見到『proud』呢件事，誇張程度就好似代表香港出賽咁，冇咩開心得過感受到呢個機會唔止對我嚟講，而係對大部份嘅你哋嚟講都有一份大嘅意義同埋力量。」對於特別獻唱廣東話版的部份，Marf多謝負責操刀的周耀輝：「就係再一次將我混亂嘅思緒 ，用美麗嘅詞語表達出來 ，文字中也滲透強大嘅能量 f，多謝你，感激你嘅鼓勵，thank you for saying yes right away。」

Coldplay Marf表示，看到大家用「proud」來形容她的感覺，就像代表香港出賽一樣，這對她來說意義重大。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
Marf表示，看到大家用「proud」來形容她的感覺，就像代表香港出賽一樣，這對她來說意義重大。（圖片來源：IG@_marifemarife_）

芯駖支持隊友：Proud of you❤️❤️❤️

同為COLLAR成員嘅芯駖支持隊友：「Proud of you❤️❤️❤️」、張繼聰留言：「Wonderful performance ❤️🔥👍🏼」、胡蓓蔚（豹嫂）留言：「好叻叻🙌」，其他網友留言：「好勁呀」、「個表演超好睇！」、「中文版勁好聽呀！」

Coldplay （圖片來源：IG@_marifemarife_）
（圖片來源：IG@_marifemarife_）
Coldplay （圖片來源：IG@_marifemarife_）
（圖片來源：IG@_marifemarife_）
Coldplay （圖片來源：IG@_marifemarife_）
（圖片來源：IG@_marifemarife_）

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圖片來源：IG@_marifemarife_資料或影片來源：原文刊於新假期

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