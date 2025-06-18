COLLAR以為去度假｜「眼淚擔當」Winka被質疑係內鬼委屈爆喊 Candy感慨重提加入COLLAR原因
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ViuTV節目《COLLAR以為去度假》即將播出最後3集，正接受嚴格紀律式培訓嘅一班COLLAR成員今晚（18日）除咗繼續接受挑戰外，仲會進行營火大會，兼盡訴出道以來嘅心底話。而作為「眼淚擔當」嘅Winka，今集亦會繼續展現佢發達嘅淚腺……
COLLAR以為去度假｜Winka被質疑係內鬼委屈爆喊
今晚（18日）播出的一集，COLLAR大玩積木信任遊戲，大家要憑觀察，合力把預先砌好的積木形狀、顏色以至排列次序，照辦煮碗地在自己的枱上砌回出來。不過7人當中卻暗藏一個擾亂遊戲的內鬼，眾人在進行遊戲的同時還要找出誰是內鬼。遊戲開始不久，Winka因為移動了Gao放好的積木而被眾人質疑，Winka滿臉疑惑地表示大家認知的積木方向不同，直指積木放錯位置，但Marf卻堅持地說：「一定啱！」而Winka亦非常肯定地指：「一定唔啱！」大家各執己見，情況愈見混亂，只要有人移動自己所放的積木便會懷疑對方是否內鬼。期間當Sumling阻止Day移動積木時，Day更不忿被阻而直指Sumling「你係鬼！你係鬼呀！」Ivy聽見Day毫不掩飾自己的想法，禁不住笑到攤在地上。遊戲過後，眾人各自指出心目中的內鬼，其中有份被指是內鬼的Winka霎時湧出淚來。
COLLAR以為去度假｜Candy重提加入COLLAR原因
之後的Life Journey營火會，COLLAR分享自己的人生旅程。Candy表示當初自己加入COLLAR純粹地喜歡表演，開心地覺得好像完成了夢想。但出道一年後慢慢多了很多顧慮，以前的自己好像已不復在，尤其上年情緒比較低落，所以決定要重新管理一個健康的生活。Winka就坦言曾經覺得自己對COLLAR貢獻不大，感愧疚而叫公司不要幫自己出歌，最後很感激公司沒有放棄自己。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期