COLLAR以為去度假｜「眼淚擔當」Winka被質疑係內鬼委屈爆喊 Candy感慨重提加入COLLAR原因

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》即將播出最後3集，正接受嚴格紀律式培訓嘅一班COLLAR成員今晚（18日）除咗繼續接受挑戰外，仲會進行營火大會，兼盡訴出道以來嘅心底話。而作為「眼淚擔當」嘅Winka，今集亦會繼續展現佢發達嘅淚腺……

COLLAR以為去度假｜Winka被質疑係內鬼委屈爆喊

今晚（18日）播出的一集，COLLAR大玩積木信任遊戲，大家要憑觀察，合力把預先砌好的積木形狀、顏色以至排列次序，照辦煮碗地在自己的枱上砌回出來。不過7人當中卻暗藏一個擾亂遊戲的內鬼，眾人在進行遊戲的同時還要找出誰是內鬼。遊戲開始不久，Winka因為移動了Gao放好的積木而被眾人質疑，Winka滿臉疑惑地表示大家認知的積木方向不同，直指積木放錯位置，但Marf卻堅持地說：「一定啱！」而Winka亦非常肯定地指：「一定唔啱！」大家各執己見，情況愈見混亂，只要有人移動自己所放的積木便會懷疑對方是否內鬼。期間當Sumling阻止Day移動積木時，Day更不忿被阻而直指Sumling「你係鬼！你係鬼呀！」Ivy聽見Day毫不掩飾自己的想法，禁不住笑到攤在地上。遊戲過後，眾人各自指出心目中的內鬼，其中有份被指是內鬼的Winka霎時湧出淚來。

collar以為去度假 眼淚擔當 Ivy So眼見一眾成員玩積木信任遊戲時場面混亂，搞到忍唔住開聲叫大家冷靜。（圖片來源：ViuTV）
Ivy So眼見一眾成員玩積木信任遊戲時場面混亂，搞到忍唔住開聲叫大家冷靜。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 Marf對自己所擺放嘅積木位置十分有信心。（圖片來源：ViuTV）
Marf對自己所擺放嘅積木位置十分有信心。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 Day不忿被阻而直指Sumling「你係鬼」！（圖片來源：ViuTV）
Day不忿被阻而直指Sumling「你係鬼」！（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 「眼淚擔當」Winka被懷疑是內鬼，更突然爆喊。（圖片來源：ViuTV）
「眼淚擔當」Winka被懷疑是內鬼，更突然爆喊。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 Winka在入營前嘅報平安電話中情緒激動，更一度喊到收唔到聲。（圖片來源：ViuTV）
Winka在入營前嘅報平安電話中情緒激動，更一度喊到收唔到聲。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 Winka更因此被網民封為「眼淚擔當」。（圖片來源：ViuTV）
Winka更因此被網民封為「眼淚擔當」。（圖片來源：ViuTV）

COLLAR以為去度假｜Candy重提加入COLLAR原因

之後的Life Journey營火會，COLLAR分享自己的人生旅程。Candy表示當初自己加入COLLAR純粹地喜歡表演，開心地覺得好像完成了夢想。但出道一年後慢慢多了很多顧慮，以前的自己好像已不復在，尤其上年情緒比較低落，所以決定要重新管理一個健康的生活。Winka就坦言曾經覺得自己對COLLAR貢獻不大，感愧疚而叫公司不要幫自己出歌，最後很感激公司沒有放棄自己。

collar以為去度假 眼淚擔當 Candy表示當初加入COLLAR純粹因為喜歡表演，但係出道後多咗唔少顧慮，加上去年經歷情緒低落時期，因此決定要重新管理一個健康的生活。（圖片來源：ViuTV）
Candy表示當初加入COLLAR純粹因為喜歡表演，但係出道後多咗唔少顧慮，加上去年經歷情緒低落時期，因此決定要重新管理一個健康的生活。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 Winka曾經覺得自己對COLLAR貢獻不大，更因感到愧疚而叫公司唔好幫自己出歌。（圖片來源：ViuTV）
Winka曾經覺得自己對COLLAR貢獻不大，更因感到愧疚而叫公司唔好幫自己出歌。（圖片來源：ViuTV）
collar以為去度假 眼淚擔當 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 