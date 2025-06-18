COLLAR以為去度假｜「眼淚擔當」Winka被質疑係內鬼委屈爆喊 Candy感慨重提加入COLLAR原因

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》即將播出最後3集，正接受嚴格紀律式培訓嘅一班COLLAR成員今晚（18日）除咗繼續接受挑戰外，仲會進行營火大會，兼盡訴出道以來嘅心底話。而作為「眼淚擔當」嘅Winka，今集亦會繼續展現佢發達嘅淚腺……