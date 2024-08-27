芯駖罕有反擊年紀大入女團 8字嗆辣回應 網民反應兩極：下次參加40路

現年38歲的COLLAR成員芯駖（Sumling），日前成為組合中第三位推出個人單曲《Spyling》的成員。在最近的電台節目《星光背後》中，芯駖分享了自己出道後面對年齡批評的心路歷程，並討論了作為「高齡」女團成員的感受。

