芯駖罕有反擊年紀大入女團 8字嗆辣回應 網民反應兩極：下次參加40路
芯駖8字反擊年紀大入女團：唔通去改身份證咩？
芯駖在《全民造星IV》的決賽後不久就被告知將加入COLLAR，儘管她比組合中最年輕的成員大了17歲。她的年齡一直是人們討論的焦點，也是網友嘲諷的對象。
芯駖坦承最初對此感到困擾，不過後期心態有所改變，更以霸氣態度反擊酸民的指控：「年紀係事實，我唔能夠改變，唔通去改身份證咩？」並指認為加入女團是上天的安排，會把握上天給予的機會。
明知年紀大都照選《全民造星IV》
芯駖在節目中提到在大學時期發現了對舞蹈的熱情，並有機會成為演唱會的舞蹈員。她亦透露自己曾多次考慮報名參加歌唱比賽，但總是因為跳舞的工作安排而錯過機會。
直到2021年參加《全民造星IV》，芯駖才決定全力以赴。她從未想過會加入如此年輕的女團，「我好想知如果好似我呢個人設嘅人參加會點？可以行到幾遠？所以明知選女團好多18、22歲嘅選手，我都照去，無諗過可以去到決賽，每round都覺得會畀人foul。」
分享COLLAR維繫「團魂」秘訣
芯駖在節目亦提到COLLAR出道以來一直遇到不少波折，但芯駖就指一直沒有因此而氣餒：「因為我習慣咗，人生要打逆境波。過去我發生過唔同情況，亦捱過。我會當呢啲事係考驗。」
芯駖在節目中亦分享到COLLAR成員們維繫「團魂」秘訣：「我哋7個人性格都好爽朗、直接、善良，有啲咩都唔會收收埋埋，表裡一致，個個都好似老夫老妻咁。」
分享「龍蝦論」卻被網民笑指MK
芯駖還分享了一篇關於龍蝦生長的文章，「最近睇咗一篇文章想分享，講龍蝦嘅生長，龍蝦每年都會生新嘅肉需要脫殼，會匿喺石縫間將擠擁嘅殼脫落，等再生新嘅殼，每次生新肉會重複呢個循環。就好似我哋遇到波折嘅時候，要將原有嘅自己打爛再重組，再去面對新挑戰，人生有壓力，就係成長嘅先兆，就會諗起『龍蝦論』。」不過就有網民笑芯駖「MK」：「佢d對答都幾mk」「正想話答得咁on X 嘅」等。
網民反應兩極：改身份證就會後生咗？
今次芯駖罕有開腔回應年紀大加入女團一事，不少網民都大讚芯駖霸氣，並認為只要有實力，年齡並不重要：「以芯駖嘅能力，佢係啲外國真人show, 做導師都完全無問題。咁組團睇實力，佢入團出道完全無問題。團入邊就係要唔同類型嘅團員，咁先有火花，全部一模一樣咁咪無特色。」「真心覺得佢都ok既」「年紀大有咩問題 實力比其他年紀細既人好 啲人咪咁小學雞拎年齡去話人啦」等。
不過亦有網民認為芯駖年紀的確太大，又認為其回應太冇禮貌又冇邏輯：「發脾氣，唔係霸氣lor」「改左身份證就會後生左」「你改細10年 人地都嫌你老啦，做其他嘢咪仲好，例如參加美麗40路」等。