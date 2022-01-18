COLLAR｜DAY許軼起底：傳是尼泊爾混血兒+19歲赴韓做練習生+全民造星4季軍
疑似阿DAY的童年照曝光 父親是尼泊爾人
近日被網民發現一個疑似阿DAY的私人Facebook帳號，帳號名稱是她的本名「Rejena Simkhada」。上面有一張疑似阿DAY的可愛童年照，根據相中的日期推斷，相中的阿DAY只有6至7歲，她的臉形和笑容都非常可愛。網民一眼就認出，更傳聞阿DAY是一名混血兒，父親是尼泊爾人，母親則是香港人。另外，亦發現阿 DAY畢業於荃灣海壩街官立小學及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，她從高中起開始跳舞。
[email protected]許軼個人資料
|項目
|DAY 資料
|中文名
|許軼
|生日
|04/06/2002
|年齡
|19
|星座
|雙子座
|身高 (cm)
|161
|日常嗜好
|跳舞/ 聽歌/ 食嘢/ 放空
|個人專長
|秒瞓著/ 食好多嘢
|全民造星4總決賽分數
|36分(季軍)
阿DAY許軼殺入全民造星4總決賽
阿DAY在決賽前的分組比賽中，已經嘗試過多種跳唱風格。她在總決賽跳唱重新編曲鄭希怡的作品《相對濕度》，表演發揮到水準之餘，亦非常有壓台感。一身牛仔型格風的露腰服裝，展現出低調的性感，非常適合充滿青春活力的阿DAY，整個表演非常完美！更有網民表示睇過DAY的表演之後，要上網再重溫當年金曲。最後DAY 在全民造星4中得到季軍。
季軍 Day 個人表演 《相對濕度》
在過往分組賽中阿DAY表現獲花姐大讚
在過去全民造星4的第三輪比賽，阿DAY是所屬A5組中年紀最輕的一位，由於論舞功不及芯駖和超酸，論唱功又不及IKA及其穎蕎，阿DAY在練習時都壓力爆煲一度落淚。不過到正式比賽，A5組的整體表現令評判看前一亮，連出名嚴格的陳詠燊都笑言自己只能夠「雞蛋裡挑骨頭」，其它評判都一致認同A5組已經有資格出道，就連花姐都點名讚阿DAY表演得好好䏲！當時似乎阿DAY在幾位前輩帶領之下有望順利晉身20強。不過，即使A5組不幸落敗，許廷鏗事前定案的「死亡名單」是IKA而非阿DAY。
許軼跳唱： 高踭索女團艷壓舞台！
A5組成員：穎蕎、超酸、芯駖、Day以及列入「死亡名單」的Ika：
許軼（阿DAY）表現超晒班
阿DAY在海選時曾向評判跨下海口，自認是韓國女團BLACKPINK成員LISA及JENNIE的混合體，不過之後地都戴定頭盔，聲稱只是朋友的美言，絕非自己讚自己！雖然聽落有點自大，但對比起其它95名參賽者，阿DAY的實力的確超晒班，首次公開露面會晤傳媒的記者會中，阿DAY已經企正前排C 位，備受關注。至於在第一輪淘汰賽中，自稱「無演出經驗」的她選擇表演唱跳歌曲《罰你》，不單止跳舞功架十足，就連唱歌亦表現得非常穩定，擊敗對手Yanis順利進入下一輪賽事。
阿DAY差一步成為莊錠欣No.2
雖然她聲稱自己「無演出經驗」，但實際上指的是「個人表演」，團隊演出的經驗多不勝數。她曾是Kpop Cover的香港舞團BRIGHTEN成員之一，舞團亦曾經到校園演出，亦曾參加過不少比賽，更曾與團員殺入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」的總決賽。DAY的表演才能絕非從天而降，16歲的時候曾去過韓國娛樂公司成為了練習生，雖然她曾表示覺得女團生活幾得意，但她憶述當時每日要練習超過10小時，可以話係喺鏡房生活！
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睇埋DAY嘅靚相：
高踭索女團艷壓舞台！
A5組成員：穎蕎、超酸、芯駖、Day以及列入「死亡名單」的Ika
常見問題：
問：DAY許軼曾經於那裡當過練習生？
答：DAY許軼於16歲時候曾經到過韓國娛樂公司當練習生。不過…詳情請看。
問：DAY許軼為什麼被傳是混血兒？
答：DAY許軼被網民發現…詳情請看。
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