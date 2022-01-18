COLLAR｜DAY許軼起底：傳是尼泊爾混血兒+19歲赴韓做練習生+全民造星4季軍

女團COLLAR正式宣布成軍，現年19歲的成員阿DAY（許軼），在《全民造星4》決賽翻唱鄭希怡的作品《相對濕度》獲得36分奪得季軍。近日一張疑似阿DAY的童年照於網上被傳，更傳聞阿DAY的父親是尼泊爾人。阿DAY於高中起開始跳舞，並加入Kpop Cover舞團「BRIGTHEN」，參加過多個跳舞比賽。於16歲到韓國成為練習生半年，因疫情關係而中斷練習生生涯，回港參加ViuTV選秀節目《全民造星4》。