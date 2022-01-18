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COLLAR｜DAY許軼起底：傳是尼泊爾混血兒+19歲赴韓做練習生+全民造星4季軍

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撰文：東方新地

女團COLLAR正式宣布成軍，現年19歲的成員阿DAY（許軼），在《全民造星4》決賽翻唱鄭希怡的作品《相對濕度》獲得36分奪得季軍。近日一張疑似阿DAY的童年照於網上被傳，更傳聞阿DAY的父親是尼泊爾人。阿DAY於高中起開始跳舞，並加入Kpop Cover舞團「BRIGTHEN」，參加過多個跳舞比賽。於16歲到韓國成為練習生半年，因疫情關係而中斷練習生生涯，回港參加ViuTV選秀節目《全民造星4》。

疑似阿DAY的童年照曝光 父親是尼泊爾人

近日被網民發現一個疑似阿DAY的私人Facebook帳號，帳號名稱是她的本名「Rejena Simkhada」。上面有一張疑似阿DAY的可愛童年照，根據相中的日期推斷，相中的阿DAY只有6至7歲，她的臉形和笑容都非常可愛。網民一眼就認出，更傳聞阿DAY是一名混血兒，父親是尼泊爾人，母親則是香港人。另外，亦發現阿 DAY畢業於荃灣海壩街官立小學及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，她從高中起開始跳舞。

Collar Day 童年
（圖片來源：[email protected]
collar day 學校
（圖片來源：[email protected]

[email protected]許軼個人資料

項目 DAY 資料
中文名 許軼
生日 04/06/2002
年齡 19
星座 雙子座
身高 (cm) 161
日常嗜好 跳舞/ 聽歌/ 食嘢/ 放空
個人專長 秒瞓著/ 食好多嘢
全民造星4總決賽分數 36分(季軍)

阿DAY許軼殺入全民造星4總決賽

阿DAY在決賽前的分組比賽中，已經嘗試過多種跳唱風格。她在總決賽跳唱重新編曲鄭希怡的作品《相對濕度》，表演發揮到水準之餘，亦非常有壓台感。一身牛仔型格風的露腰服裝，展現出低調的性感，非常適合充滿青春活力的阿DAY，整個表演非常完美！更有網民表示睇過DAY的表演之後，要上網再重溫當年金曲。最後DAY 在全民造星4中得到季軍。

季軍 Day 個人表演 《相對濕度》

在過往分組賽中阿DAY表現獲花姐大讚

在過去全民造星4的第三輪比賽，阿DAY是所屬A5組中年紀最輕的一位，由於論舞功不及芯駖和超酸，論唱功又不及IKA及其穎蕎，阿DAY在練習時都壓力爆煲一度落淚。不過到正式比賽，A5組的整體表現令評判看前一亮，連出名嚴格的陳詠燊都笑言自己只能夠「雞蛋裡挑骨頭」，其它評判都一致認同A5組已經有資格出道，就連花姐都點名讚阿DAY表演得好好䏲！當時似乎阿DAY在幾位前輩帶領之下有望順利晉身20強。不過，即使A5組不幸落敗，許廷鏗事前定案的「死亡名單」是IKA而非阿DAY。

Day許軼壓力爆煲。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
許軼壓力爆煲。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
全民造星4 DAY 已經有女團功架。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
已經有女團功架。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

許軼跳唱： 高踭索女團艷壓舞台！

A5組成員：穎蕎、超酸、芯駖、Day以及列入「死亡名單」的Ika：

全民造星4 阿DAY大騷長腿。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
阿DAY大騷長腿。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
阿Day 許軼
在A5組入面年紀最細的阿Day，在一群姐姐中顯得特別搶眼。（圖片來源：全民造星4截圖）

許軼（阿DAY）表現超晒班

阿DAY在海選時曾向評判跨下海口，自認是韓國女團BLACKPINK成員LISA及JENNIE的混合體，不過之後地都戴定頭盔，聲稱只是朋友的美言，絕非自己讚自己！雖然聽落有點自大，但對比起其它95名參賽者，阿DAY的實力的確超晒班，首次公開露面會晤傳媒的記者會中，阿DAY已經企正前排C 位，備受關注。至於在第一輪淘汰賽中，自稱「無演出經驗」的她選擇表演唱跳歌曲《罰你》，不單止跳舞功架十足，就連唱歌亦表現得非常穩定，擊敗對手Yanis順利進入下一輪賽事。

許軼 阿DAY 全民造星4
初次接受面試的許軼，哼歌令肥仔無言。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
許軼 阿DAY 全民造星4
節目組截取了本刊早前的報導，關於「內定女團成員」的分析另見相關文章！（圖片來源：全民造星[email protected]截圖）

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許軼 阿DAY 全民造星4
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
許軼 阿DAY 全民造星4
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
許軼 阿DAY 全民造星4
（圖片來源：《全民造星4》截圖）

阿DAY差一步成為莊錠欣No.2

雖然她聲稱自己「無演出經驗」，但實際上指的是「個人表演」，團隊演出的經驗多不勝數。她曾是Kpop Cover的香港舞團BRIGHTEN成員之一，舞團亦曾經到校園演出，亦曾參加過不少比賽，更曾與團員殺入「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」的總決賽。DAY的表演才能絕非從天而降，16歲的時候曾去過韓國娛樂公司成為了練習生，雖然她曾表示覺得女團生活幾得意，但她憶述當時每日要練習超過10小時，可以話係喺鏡房生活！

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睇埋DAY嘅靚相：

（圖片來源：IG＠6y_day）
（圖片來源：IG＠6y_day）
2002年06月04日出生，雙子座的阿Day。（圖片來源：全民造星4@ViuTV宣傳照）
2002年06月04日出生，雙子座的阿Day。（圖片來源：全民造星[email protected]宣傳照）
許軼 阿DAY 全民造星4 梁省德中學
之前於在荃灣讀中學。（圖片來源：IG＠6y_day）

高踭索女團艷壓舞台！

A5組成員：穎蕎、超酸、芯駖、Day以及列入「死亡名單」的Ika

常見問題：

問：DAY許軼曾經於那裡當過練習生？
答：DAY許軼於16歲時候曾經到過韓國娛樂公司當練習生。不過…詳情請看。

問：DAY許軼為什麼被傳是混血兒？
答：DAY許軼被網民發現…詳情請看。

圖片來源：ViuTV提供圖片、[email protected][email protected][email protected][email protected]_day、[email protected]_hk、連登討論區截圖

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