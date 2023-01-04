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COLLAR一周年｜新歌《The Bright Side》1月12日上架！盤點隊員人氣變遷

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1月12日是COLLAR出道一周年，在COLLAR的官方IG平台提早上載了9條預告片段，介紹新歌《The Bright Side》將於1月12日推出的消息！

COLLAR IG出Po透露成員關注度盤點出道以來4首作品人氣變遷

一如以往，COLLAR的官方IG以九官格形式呈現每位成員，中央一條影片就有8位成員圍拍攝MV的花絮，雖然影片以模糊或局部面孔特寫處理，但久休復出的蘇晴就在預告中見到全樣：

COLLAR《The Bright Side》推出日期：JAN 04, 2023

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（圖片來源：[email protected]

《The Bright Side》
成員 Like數
Sumling 15,972
Winka 15,181
Marf 16,802
Gao 16,050
SoChing 85,510
Ivy So 32,584
Candy 23,034
Day 34,074

COLLAR 出道歌《Call My Name!》推出日期：Jan 12, 2022

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（圖片來源：[email protected]

《Call My Name!》
成員 Like數
Marf 71,948
Gao 36,032
Day 53,568
SoChing 39,344
Candy 36,780
Winka 25,890
Ivy So 39,123
Sumling 47,627

即睇COLLAR《Call My Name!》MV！

COLLAR《Never-never Land》推出日期：MAR 14, 2022

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（圖片來源：[email protected]

《Never-never Land》
成員 Like數
SoChing 22,872
Candy 20,781
Marf 19,983
Gao 15,472
Sumling 16,302
Winka 16,723
Ivy So 25,696
Day 38,061

即睇COLLAR《Never-never Land》MV！

COLLAR《 OFF/ON》推出日期：JUL 14, 2022

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（圖片來源：[email protected]

《OFF/ON》
成員 Like數
SoChing 23,126
Ivy So 42,308
Winka 14,764
Day 22,928
Gao 13,864
Candy 18,861
Marf 21,015
Sumling 13,385

即睇COLLAR《OFF/ON》MV！

常見問題

COLLAR出道至今，有兩首作品惹抄襲風波？

經理人Wing在團歌《Gotta Go! 》MV推出後竪日下午就在IG發帖認錯⋯⋯詳見：COLLAR經理人Wing認衰

So Ching有曾考慮過退團？

在Mirror演唱會事故發生後，So Ching一直處於停工狀態，外界亦不斷傳出風聲指COLLAR難以再合體，有網民曾在討論區逐一批評成員的弱點，唯獨對一位成員有讚無彈⋯⋯詳情請看

圖片來源：[email protected]

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