COLLAR一周年｜新歌《The Bright Side》1月12日上架！盤點隊員人氣變遷
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1月12日是COLLAR出道一周年，在COLLAR的官方IG平台提早上載了9條預告片段，介紹新歌《The Bright Side》將於1月12日推出的消息！
COLLAR IG出Po透露成員關注度盤點出道以來4首作品人氣變遷
一如以往，COLLAR的官方IG以九官格形式呈現每位成員，中央一條影片就有8位成員圍拍攝MV的花絮，雖然影片以模糊或局部面孔特寫處理，但久休復出的蘇晴就在預告中見到全樣：
COLLAR《The Bright Side》推出日期：JAN 04, 2023
|
《The Bright Side》
|成員
|Like數
|Sumling
|15,972
|Winka
|15,181
|Marf
|16,802
|Gao
|16,050
|SoChing
|85,510
|Ivy So
|32,584
|Candy
|23,034
|Day
|34,074
COLLAR 出道歌《Call My Name!》推出日期：Jan 12, 2022
|
《Call My Name!》
|成員
|Like數
|Marf
|71,948
|Gao
|36,032
|Day
|53,568
|SoChing
|39,344
|Candy
|36,780
|Winka
|25,890
|Ivy So
|39,123
|Sumling
|47,627
即睇COLLAR《Call My Name!》MV！
COLLAR《Never-never Land》推出日期：MAR 14, 2022
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《Never-never Land》
|成員
|Like數
|SoChing
|22,872
|Candy
|20,781
|Marf
|19,983
|Gao
|15,472
|Sumling
|16,302
|Winka
|16,723
|Ivy So
|25,696
|Day
|38,061
即睇COLLAR《Never-never Land》MV！
COLLAR《 OFF/ON》推出日期：JUL 14, 2022
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《OFF/ON》
|成員
|Like數
|SoChing
|23,126
|Ivy So
|42,308
|Winka
|14,764
|Day
|22,928
|Gao
|13,864
|Candy
|18,861
|Marf
|21,015
|Sumling
|13,385
即睇COLLAR《OFF/ON》MV！
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