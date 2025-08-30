COLLAR演唱會尾場全體淚崩！Ivy So獨家靚相24張！騷後爆秘密練歌內幕
女團COLLAR一連兩場的演唱會昨晚（29日）圓滿落幕，尾場氣氛比首場更為高漲，七位成員在台上感觸良多，最終忍不住淚灑舞台，場面極之感人。成員們輪流發表感言，當中Candy更突然高呼「我畢業喇！」引爆全場，而Ivy So亦首度公開秘密練歌內幕，究竟她們為了這個舞台，背後付出了多少不為人知的努力？
尾場氣氛熾熱 COLLAR成員感動淚崩
昨晚《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》尾場在亞洲博覽館舉行，全場座無虛席，氣氛從開場一刻便推至頂點。當COLLAR從舞台跳起，全場尖叫聲震耳欲聾。在演唱《Never-never Land》時，成員們走到小舞台與粉絲近距離互動，不停與兩旁粉絲握手，極度寵粉。在演出尾聲的感言環節，氣氛變得感性，一向堅強的Day突然雙眼通紅，眼泛淚光，而芯駖和Ivy So更是哭成淚人，需用紙巾不停擦拭眼淚，足見她們對這個舞台的重視與不捨，場面令人動容。
Candy激動高呼「我畢業喇」 Ivy So首爆秘密練歌
成員們的感言環節充滿爆點與淚水。Candy激動地表示籌備過程非常辛苦，感謝粉絲買票支持，並大叫：「我畢業喇！我可以全職投入COLLAR！」引來全場歡呼。Ivy So則首度揭開秘密，原來她與Gao、Candy在過去兩個月，每星期都獲音樂人Mike Orange秘密教唱歌，她更坦言出道後曾感迷失，是COLLAR將她拉回來。而芯駖邊哭邊透露，第一套表演服裝重達八磅，成員們是負重練習跳舞，更有人受傷需要針灸治療，她感觸地說：「每一次見到大家聽我哋唱歌，俾掌聲、俾力量我哋嘅時候，我覺得一切都係值得！」Winka亦坦言自己是高敏的人，在這個演唱會終於享受到自信與快樂。
粉絲完場唔願走 COLLAR驚喜彩蛋掀高潮
雖然Gao在台上明言演唱會不設encore環節，但演出結束後，全場粉絲依然久久不願離去，更不停大喊COLLAR的名字，場面墟冚。為了回應粉絲的熱情，COLLAR在後台換上輕便服裝後，再次驚喜現身舞台，與全場粉絲拍攝大合照，為演唱會留下完美句號。
獨家分享！Ivy So 靚相圖輯：
