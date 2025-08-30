COLLAR演唱會尾場全體淚崩！Ivy So獨家靚相24張！騷後爆秘密練歌內幕

女團COLLAR一連兩場的演唱會昨晚（29日）圓滿落幕，尾場氣氛比首場更為高漲，七位成員在台上感觸良多，最終忍不住淚灑舞台，場面極之感人。成員們輪流發表感言，當中Candy更突然高呼「我畢業喇！」引爆全場，而Ivy So亦首度公開秘密練歌內幕，究竟她們為了這個舞台，背後付出了多少不為人知的努力？