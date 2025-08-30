COLLAR演唱會尾場全體淚崩！Ivy So獨家靚相24張！騷後爆秘密練歌內幕

女團COLLAR一連兩場的演唱會昨晚（29日）圓滿落幕，尾場氣氛比首場更為高漲，七位成員在台上感觸良多，最終忍不住淚灑舞台，場面極之感人。成員們輪流發表感言，當中Candy更突然高呼「我畢業喇！」引爆全場，而Ivy So亦首度公開秘密練歌內幕，究竟她們為了這個舞台，背後付出了多少不為人知的努力？

尾場氣氛熾熱 COLLAR成員感動淚崩

昨晚《COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》尾場在亞洲博覽館舉行，全場座無虛席，氣氛從開場一刻便推至頂點。當COLLAR從舞台跳起，全場尖叫聲震耳欲聾。在演唱《Never-never Land》時，成員們走到小舞台與粉絲近距離互動，不停與兩旁粉絲握手，極度寵粉。在演出尾聲的感言環節，氣氛變得感性，一向堅強的Day突然雙眼通紅，眼泛淚光，而芯駖和Ivy So更是哭成淚人，需用紙巾不停擦拭眼淚，足見她們對這個舞台的重視與不捨，場面令人動容。

collar 演唱會 在演出尾聲的感言環節，氣氛變得感性，一向堅強的Day突然雙眼通紅，眼泛淚光，而芯駖和Ivy So更是哭成淚人，需用紙巾不停擦拭眼淚，足見她們對這個舞台的重視與不捨，場面令人動容。（圖片來源：東方新地）
Candy激動高呼「我畢業喇」 Ivy So首爆秘密練歌

成員們的感言環節充滿爆點與淚水。Candy激動地表示籌備過程非常辛苦，感謝粉絲買票支持，並大叫：「我畢業喇！我可以全職投入COLLAR！」引來全場歡呼。Ivy So則首度揭開秘密，原來她與Gao、Candy在過去兩個月，每星期都獲音樂人Mike Orange秘密教唱歌，她更坦言出道後曾感迷失，是COLLAR將她拉回來。而芯駖邊哭邊透露，第一套表演服裝重達八磅，成員們是負重練習跳舞，更有人受傷需要針灸治療，她感觸地說：「每一次見到大家聽我哋唱歌，俾掌聲、俾力量我哋嘅時候，我覺得一切都係值得！」Winka亦坦言自己是高敏的人，在這個演唱會終於享受到自信與快樂。

粉絲完場唔願走 COLLAR驚喜彩蛋掀高潮

雖然Gao在台上明言演唱會不設encore環節，但演出結束後，全場粉絲依然久久不願離去，更不停大喊COLLAR的名字，場面墟冚。為了回應粉絲的熱情，COLLAR在後台換上輕便服裝後，再次驚喜現身舞台，與全場粉絲拍攝大合照，為演唱會留下完美句號。

獨家分享！Ivy So 靚相圖輯：

collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
collar 演唱會 （圖片來源：東方新地）
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

