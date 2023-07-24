37歲芯駖@COLLAR被網民指身材走樣 零P圖下虎背熊腰唔似女團成員

女團COLLAR早前推出新歌《idc》，作為蘇芷晴（So Ching）退團後重新出發的作品，7名成員飛到日本進行MV拍攝，務求拍出來更有水準、更有質感，然而卻被網民鬧爆服裝造型不合格連環爆時裝車禍，其中隊中年紀最大的成員芯駖（李芯駖）更被指身材走樣，虎背熊腰的模樣引起網民猛烈抨擊。