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37歲芯駖@COLLAR被網民指身材走樣 零P圖下虎背熊腰唔似女團成員

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女團COLLAR早前推出新歌《idc》，作為蘇芷晴（So Ching）退團後重新出發的作品，7名成員飛到日本進行MV拍攝，務求拍出來更有水準、更有質感，然而卻被網民鬧爆服裝造型不合格連環爆時裝車禍，其中隊中年紀最大的成員芯駖（李芯駖）更被指身材走樣，虎背熊腰的模樣引起網民猛烈抨擊。

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc 唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！
唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 collar 新歌 出咗新歌！
COLLAR早前推出新歌《idc》。（圖片來源：YouTube截圖）

零P圖下虎背熊腰

有網民在日本街頭偶遇正在拍MV的芯駖，並在討論區上載多張偶遇照片，從照片所見，芯駖穿上裸色透視上衣和闊腳黑色牛仔褲，然而卻因為照片未經過任何的P圖，令芯駖身形上的缺點如肚子上的贅肉、粗壯手臂和背肉等等全部表露無遺。

collar 芯駖 網民表示芯駖的這個造型暴露了身形上不少缺點。
網民表示芯駖的這個造型暴露了身形上不少缺點。（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 贅肉表露無遺。
贅肉表露無遺。（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 芯駖的肚子上有不少贅肉。
芯駖的肚子上有不少贅肉。（圖片來源：[email protected]

明顯露青筋皺紋

另外，亦有網民表示，新歌造型照中的芯駖雙手明顯露青筋和皺紋，慨歎這與女團的風格格格不入：「應該P下對手」、「不好意思，但對手需要修護一下，看來好像好多經歷」

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc 芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！
芯駖雙手明顯露青筋和皺紋，不少網民慨歎這與女團的風格格格不入。（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 芯駖是COLLAR隊中年紀最大的成員。
芯駖是COLLAR隊中年紀最大的成員。（圖片來源：[email protected]

曾被封「女人天花板」

現年37歲的芯駖，2年前參加《造星4》時雖然狀態大勇被封「女人天花板」，但當時已被外界質疑如作為女團成員出道可能會太過成熟，難以駕馭以青春活力的風格，再加上她與其餘成員們年紀相差一大截，令人人擔心她在COLLAR會格格不入。

collar 芯駖 芯駖難忘參加《造星4》時，曾被批評把聲好似「食咗10年煙咁樣」。
芯駖參加《造星4》時，曾被批評把聲好似「食咗10年煙咁樣」。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）
collar 芯駖 芯駖指自己把聲令人產生距離感，完全是因為做老師的工作需要。
芯駖是COLLAR入面最成熟的成員。（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 芯駖的初戀因為發現對方用Xanga媾女而終結。
芯駖學生look！（圖片來源：[email protected]

李佳芯仲後生

有網民將另一位「芯」姐李佳芯與她拿出來比較，雖然1982年出生的李佳芯比起芯駖還要大4年，但論外貌和身形都比對方顯得更加年輕：「真女人天花版！」

collar 芯駖 Ali被網民封作「真女人天花版」。
Ali被網民封作「真女人天花版」。（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 今年已經41歲。
今年已經41歲。（圖片來源：[email protected]

網民狠批MV造型師 Candy嚴選最肉酸

COLLAR推出新歌後，唔少網民在COLLAR的官方IG批評，指今次MV造型非常不討好，尤其是Candy的打扮被指是眾人之中最肉酸，寫道：「乜料呀影到Candy咁樣，我X」、「炒咗個造型、攝影同IG揀相呢3個人佢啦」。

collar 芯駖 collar 新歌 好多網呢話Candy呢個造型唔OK。
好多網呢話Candy呢個造型唔OK。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 芯駖 collar 新歌 大家又點睇！
大家又點睇！（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 collar 新歌 網民好大意見！
網民好大意見！（圖片來源：網民留言截圖）

Gao被批化妝化到中毒咁

另外Gao的造型同樣遭到狠批，認為型格也可以靚女，網民更指個妝搞到佢中毒咁！

collar 芯駖 collar 新歌 網民對Gao呢個妝表示唔OK！
網民對Gao呢個妝表示唔OK！（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：YouTube截圖）
collar 芯駖 collar 新歌 網民留言！
網民留言！（圖片來源：網民言截圖）

網民希望ViuTV換造型師

其次還有其她團員的造型，網民亦逐一批評，更希望ViuTV能聽到他們的心聲，不要令偶像們的造型一次比一次更差！

collar 芯駖 collar 新歌 日本街頭拍攝。
日本街頭拍攝。（圖片來源：YouTube截圖）
collar 芯駖 collar 新歌 Marf嘅妝網民覺得可以化淡少少！
Marf嘅妝網民覺得可以化淡少少！（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：YouTube截圖）
collar 芯駖 collar 新歌 芯齡套衫...
芯齡套衫…（圖片來源：YouTube截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

女團COLLAR自蘇芷晴（So Ching）退團後，從此由8變7。經過一段時間沉澱後，COLLAR終於有新歌《idc》派台，近日亦在官方IG晒出各人造型照。

COLLAR︳新造型照曝光 變「忍刀七人眾」

COLLAR全體成員包括芯駖、Gao(沈貞巧)、Day(許軼)、蘇雅琳(Ivy)、Marf(邱彥筒)、Winka(陳泳伽)及Candy(王家晴)在IG都有新造型，各人造型都各有性感，據知是飛往日本拍攝，部份成員手持忍者兵器，同過往造型與別不同，勁有新鮮感，唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc 唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！
唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！（圖片來源：[email protected]

評價 1︳Gao似得罪造型師

有不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受，「究竟啊餃同collar個造型師有咩過節」、「如果撒旦係女人 應該係咁樣」、「嘩… 唔好喇… SOR 唔識欣賞… 個 Stylist 發生了什麼事…」、「呢邊個建議係換咗造型師」。

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc 不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受。
不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受。（圖片來源：[email protected]

評價 2︳芯駖隻手出事

芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！不過有網民嫌美中不足地方是芯駖雙手略見不少青筋和皺紋：「應該P下對手」、「不好意思，但對手需要修護一下，看來好像好多經歷」

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc 芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！
芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！（圖片來源：[email protected]

評價 3︳Ivy So、Day、Marf、Candy全面升呢！

網民有批評個別成員造型有少少炒車，但大讚Ivy So、Day、Marf、Candy 新造型全部升呢！唔少網民留言：「Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣」、「真心想知stylist是邊位！點解唔似平時，感覺全部升lv 晒！連呀Day 都唔同晒！又型又靚！」、「Marf有料到wor ，襯到絕！ 」、「糖b揸住呢把苦無打仗 一定大獲全勝！」

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣
Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 collar 新歌 collar idc Day好可愛！
Day好可愛！（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 collar 新歌 collar idc Marf大騷長腿！
Marf大騷長腿！（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 collar 新歌 collar idc Candy拎住苦無攻佔粉絲個心！
Candy拎住苦無攻佔粉絲個心！（圖片來源：[email protected]

評價 4︳Winka多口累事 like數最低

曾有不少網民指COLLAR今年重新出發，但卻被多口的Winka拖累，今年推出獨唱歌《一手造成》，宣傳時把前度掛嘴邊，被指不停消費前度，不過Winka堅持做自己，最近又因取消關注So Ching惹起爭議。今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！

collar 芯駖 collar 新歌 collar idc Winka啲like數輸晒比佢隊友
Winka啲like數輸晒比佢隊友（圖片來源：[email protected]
collar 芯駖 collar 新歌 collar idc 今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！
今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！（圖片來源：[email protected]

即睇《idc》

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、YouTube截圖、[email protected][email protected]

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