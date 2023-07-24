37歲芯駖@COLLAR被網民指身材走樣 零P圖下虎背熊腰唔似女團成員
零P圖下虎背熊腰
有網民在日本街頭偶遇正在拍MV的芯駖，並在討論區上載多張偶遇照片，從照片所見，芯駖穿上裸色透視上衣和闊腳黑色牛仔褲，然而卻因為照片未經過任何的P圖，令芯駖身形上的缺點如肚子上的贅肉、粗壯手臂和背肉等等全部表露無遺。
明顯露青筋皺紋
另外，亦有網民表示，新歌造型照中的芯駖雙手明顯露青筋和皺紋，慨歎這與女團的風格格格不入：「應該P下對手」、「不好意思，但對手需要修護一下，看來好像好多經歷」
曾被封「女人天花板」
現年37歲的芯駖，2年前參加《造星4》時雖然狀態大勇被封「女人天花板」，但當時已被外界質疑如作為女團成員出道可能會太過成熟，難以駕馭以青春活力的風格，再加上她與其餘成員們年紀相差一大截，令人人擔心她在COLLAR會格格不入。
李佳芯仲後生
有網民將另一位「芯」姐李佳芯與她拿出來比較，雖然1982年出生的李佳芯比起芯駖還要大4年，但論外貌和身形都比對方顯得更加年輕：「真女人天花版！」
網民狠批MV造型師 Candy嚴選最肉酸
COLLAR推出新歌後，唔少網民在COLLAR的官方IG批評，指今次MV造型非常不討好，尤其是Candy的打扮被指是眾人之中最肉酸，寫道：「乜料呀影到Candy咁樣，我X」、「炒咗個造型、攝影同IG揀相呢3個人佢啦」。
Gao被批化妝化到中毒咁
另外Gao的造型同樣遭到狠批，認為型格也可以靚女，網民更指個妝搞到佢中毒咁！
網民希望ViuTV換造型師
其次還有其她團員的造型，網民亦逐一批評，更希望ViuTV能聽到他們的心聲，不要令偶像們的造型一次比一次更差！
女團COLLAR自蘇芷晴（So Ching）退團後，從此由8變7。經過一段時間沉澱後，COLLAR終於有新歌《idc》派台，近日亦在官方IG晒出各人造型照。
COLLAR︳新造型照曝光 變「忍刀七人眾」
COLLAR全體成員包括芯駖、Gao(沈貞巧)、Day(許軼)、蘇雅琳(Ivy)、Marf(邱彥筒)、Winka(陳泳伽)及Candy(王家晴)在IG都有新造型，各人造型都各有性感，據知是飛往日本拍攝，部份成員手持忍者兵器，同過往造型與別不同，勁有新鮮感，唔少網民已經逐一評價7位成員新look，更笑指變「忍刀七人眾」！
評價 1︳Gao似得罪造型師
有不少網民見到Gao嘅造型照，紛紛唔多接受，「究竟啊餃同collar個造型師有咩過節」、「如果撒旦係女人 應該係咁樣」、「嘩… 唔好喇… SOR 唔識欣賞… 個 Stylist 發生了什麼事…」、「呢邊個建議係換咗造型師」。
評價 2︳芯駖隻手出事
芯駖變成「浪客劍芯」，化身女劍士，勁有霸氣！不過有網民嫌美中不足地方是芯駖雙手略見不少青筋和皺紋：「應該P下對手」、「不好意思，但對手需要修護一下，看來好像好多經歷」
評價 3︳Ivy So、Day、Marf、Candy全面升呢！
網民有批評個別成員造型有少少炒車，但大讚Ivy So、Day、Marf、Candy 新造型全部升呢！唔少網民留言：「Ivy單眼chok樣再加雙刀造型，勁有殺氣」、「真心想知stylist是邊位！點解唔似平時，感覺全部升lv 晒！連呀Day 都唔同晒！又型又靚！」、「Marf有料到wor ，襯到絕！ 」、「糖b揸住呢把苦無打仗 一定大獲全勝！」
評價 4︳Winka多口累事 like數最低
曾有不少網民指COLLAR今年重新出發，但卻被多口的Winka拖累，今年推出獨唱歌《一手造成》，宣傳時把前度掛嘴邊，被指不停消費前度，不過Winka堅持做自己，最近又因取消關注So Ching惹起爭議。今次造型照一出，證明從like數反映出Winka的支持度係最低，睇嚟Winka要加把勁了！
即睇《idc》
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