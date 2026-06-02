Day許軼24歲生日前夕痛失摯愛 背後藏一段祖孫情令人淚崩
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COLLAR成員Day（許軼）近日在社交平台發文悼念已離世的婆婆，字裡行間流露出深厚祖孫情，更令人回想起她曾自爆姓氏並非跟隨父母、而是跟婆婆姓「許」的往事。這段鮮為人知的家族故事，揭示了Day成長背後最重要的一位女性。
Day生日前夕發長文悼念婆婆
Day在6月生日前夕於社交平台發表長文，以「那個最可愛的老人家，現在變成可愛鬼啦」開首，細膩地回憶與婆婆相處的點滴。她提到小時候媽媽要工作，自己幾乎由婆婆一手帶大，「我的價值觀、我的小習慣，生活裡每一步，都有你留下來的痕跡」。她更透露婆婆是唯一一個不催促她拼命工作的人，每天只會問她「開不開心啊？不要太累，要休息多一點」，這番話令不少粉絲感觸落淚。
許軼曾公開解釋姓氏不跟父母而跟婆婆
Day早於2022年在IG限時動態與粉絲互動時，已公開透露自己的姓氏秘密。當時有網民問及她是否姓許，Day直接回應：「我跟婆婆姓，姓許，唔係跟爸爸媽媽姓。」由於Day的父親是尼泊爾人，她的英文全名為Rejena Simkhada，但她選擇以婆婆的姓氏作為自己的中文姓氏，足見祖孫之間的羈絆遠超一般親情。她更曾感性表示：「擁有一個靈魂契合的婆婆，是多麼的幸福。」
Day英文名取自中文名讀音背後藏巧思
除了姓氏的故事，Day的藝名同樣大有來頭。她透露「Day」這個名字源於中學時期的花名，因為中文名「軼」字的讀音是「日」，同學便叫她Day。而她的IG帳號名稱「6y_day」更暗藏玄機——「6y」倒轉看有點似「hy」，即「許H軼Y」的拼音縮寫，同時「6」代表她6月生日。她坦言這個組合「好似好牽強，但係我諗咗好耐」，可見她對婆婆姓氏的珍視滲透在生活每個細節之中。
網民被祖孫情感動大讚Day重情重義
Day的悼念長文發出後，隨即引來大量粉絲及網民留言。有網民表示「睇到喊晒，婆婆一定好以你為榮」，亦有人留言「跟婆婆姓呢件事真係好感人，可以感受到佢哋嘅感情有幾深」。更有粉絲翻出她當年解釋名字由來的截圖，感嘆「原來每一個名字背後都有一個故事」。不少網民認為Day願意公開分享這段私密的家庭故事，展現了她真性情的一面。
資料或影片來源：原文刊於新假期