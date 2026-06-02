Day許軼24歲生日前夕痛失摯愛 背後藏一段祖孫情令人淚崩

COLLAR成員Day（許軼）近日在社交平台發文悼念已離世的婆婆，字裡行間流露出深厚祖孫情，更令人回想起她曾自爆姓氏並非跟隨父母、而是跟婆婆姓「許」的往事。這段鮮為人知的家族故事，揭示了Day成長背後最重要的一位女性。