COLLAR大玩洗腦神曲「露比醬」超尷尬對白笑爆網民：會唔會想打自己
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COLLAR七位成員近日為宣傳新節目《COLLAR以為去度假》，即場玩起洗腦神曲「露比醬～嗨！」挑戰，一人一句尷尬對白笑爆網民，網民更笑言：「條片COLLAR自己都唔敢重睇！」
COLLAR大玩洗腦神曲「露比醬」超爆笑
COLLAR 7位成員日前在為新節目《COLLAR以為去度假》宣傳的時候，在台下要拍一段洗腦神曲「露比醬～嗨！」挑戰，期間每位成員都輪流回答一條問題，其中Ivy So同Marf玩得勁投入，毫無包袱的表現笑爆一眾網民，直呼太搞笑！
網民爆笑：COLLAR自己都未必敢睇返呢條片
不少網民都笑爆留言，指7位成員賣萌指數爆燈，但整段對白始終略帶尷尬感，甚至有人笑言連COLLAR自己事後都未必敢重看片段，Ivy So都忍唔住自嘲：「第一個係邊個…有啲想嘔…」
「好鍾意，團就係要做啲咁恥力爆棚嘅嘢，將來一齊回顧會變成開心回憶」、「Ivy醬超正！Day嘅表現完全係小朋友被迫拍片嗰種感覺」、「Marf果段我真係毛管戙咗一下」、「Marf 睇返條片會唔會想打自己」、「隔住個mon都feel到個心諗『又逼我做呢啲嘢』」等留言洗版，反應非常熱烈！
1 | Ivy So
問：Ivy醬~ 邊個漏水樽？
答：係~ 我喺COLLAR入面漏得最多！
2 | DAY
問：Day醬~邊個最為食？
Day：係~ COLLAR入面我最為食~
3 | Candy
問：Candy醬~邊個最有毅力？
Candy：係~ COLLAR我就係最有毅力~
4 | Marf
問：Marf醬~邊個諗法最多？
Marf：係~ 我就係COLLAR入面嗰個諗多咗~
5 | WINKA
問：Winka醬~邊個最易喊？
Winka：係~ COLLAR入面我就係最易喊~
6 | Sumling
問：Sumling醬~邊個最搞笑？
Sumling：係~ COLLAR入面我就係最搞笑~
7 | Gao
問：Gaogao醬~邊個最可靠？
Day：係~ COLLAR入面我就係最可靠~
圖片來源：IG@ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期