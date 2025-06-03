COLLAR大玩洗腦神曲「露比醬」超尷尬對白笑爆網民：會唔會想打自己

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COLLAR七位成員近日為宣傳新節目《COLLAR以為去度假》，即場玩起洗腦神曲「露比醬～嗨！」挑戰，一人一句尷尬對白笑爆網民，網民更笑言：「條片COLLAR自己都唔敢重睇！」

COLLAR大玩洗腦神曲「露比醬」超爆笑

COLLAR 7位成員日前在為新節目《COLLAR以為去度假》宣傳的時候，在台下要拍一段洗腦神曲「露比醬～嗨！」挑戰，期間每位成員都輪流回答一條問題，其中Ivy So同Marf玩得勁投入，毫無包袱的表現笑爆一眾網民，直呼太搞笑！

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

網民爆笑：COLLAR自己都未必敢睇返呢條片

不少網民都笑爆留言，指7位成員賣萌指數爆燈，但整段對白始終略帶尷尬感，甚至有人笑言連COLLAR自己事後都未必敢重看片段，Ivy So都忍唔住自嘲：「第一個係邊個…有啲想嘔…」

「好鍾意，團就係要做啲咁恥力爆棚嘅嘢，將來一齊回顧會變成開心回憶」、「Ivy醬超正！Day嘅表現完全係小朋友被迫拍片嗰種感覺」、「Marf果段我真係毛管戙咗一下」、「Marf 睇返條片會唔會想打自己」、「隔住個mon都feel到個心諗『又逼我做呢啲嘢』」等留言洗版，反應非常熱烈！

1 | Ivy So

問：Ivy醬~ 邊個漏水樽？
答：係~ 我喺COLLAR入面漏得最多！

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

2 | DAY

問：Day醬~邊個最為食？
Day：係~ COLLAR入面我最為食~

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

3 | Candy

問：Candy醬~邊個最有毅力？
Candy：係~ COLLAR我就係最有毅力~

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

4 | Marf

問：Marf醬~邊個諗法最多？
Marf：係~ 我就係COLLAR入面嗰個諗多咗~

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

5 | WINKA

問：Winka醬~邊個最易喊？
Winka：係~ COLLAR入面我就係最易喊~

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

6 | Sumling

問：Sumling醬~邊個最搞笑？
Sumling：係~ COLLAR入面我就係最搞笑~

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

7 | Gao

問：Gaogao醬~邊個最可靠？
Day：係~ COLLAR入面我就係最可靠~

COLLAR （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

圖片來源：IG@ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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