COLLAR三人書展簽名會引發粉絲凌晨排隊潮 Ivy So自爆《金秘書》親熱戲有「動作指導」
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COLLAR三位成員蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）及王家晴（Candy）今日現身香港書展，為她們的美食主題相集《After One More Bite》舉行簽名會，吸引約300名粉絲到場支持，排頭位的男粉絲更由凌晨3時開始輪候。Ivy So更透露即將參與港版《金秘書為何那樣》拍攝，令粉絲驚喜不已。
IDC小隊書展簽名會引發粉絲凌晨排隊潮
三人組成「IDC小隊」，花了兩天時間走遍香港不同角落拍攝街頭美食，將彼此最饞嘴、最有趣的瞬間輯錄成書。簽名會現場氣氛熱烈，約300名粉絲逼爆會場，當中排頭位的男粉絲凌晨3時已經到達書展門外等候。三人向傳媒展示各自最心儀的照片，Day坦言最難忘在街頭吃砵仔糕時引來大批途人圍觀；Candy則笑稱自己動用了「拍攝特權」免排隊成功品嘗馳名雞蛋仔；Ivy就表示拍攝期間嘗遍各種咖啡，印象深刻。
Ivy So預告港版《金秘書為何那樣》角色貼身戲服要嚴控飲食
被問到近況，Ivy So透露即將投入拍攝港版《金秘書為何那樣》，坦言心情非常緊張。她表示早前與練美娟、何洛瑤等演員圍讀劇本時已感到相當愉快，但由於角色戲服十分貼身，需要努力保持身形及嚴格控制飲食。至於早前傳聞她曾是港版《悠長假期》「奧澤涼子」一角的人選，Ivy否認曾被列入考慮名單，更大讚最終獲選的林愷鈴：「她懂得彈鋼琴，而且氣質很好，非常適合演繹這個角色。」
COLLAR三人盼全員衝出香港拍攝海外相集
談到未來計劃，三人均表示如果今次相集銷量理想，不排除會開團帶粉絲一齊掃街食嘢。她們更期待下一本相集能夠集齊COLLAR全員，一起衝出香港前往日本、台灣或韓國拍攝外景，分享大家日常的Crew飯盒以及為減肥而特製的健康餐。她們又笑言隊友邱彥筒、李芯駖和沈貞巧三人可以合作推出一本分享公路駕車心得的書籍，各有各精彩。
粉絲留言大讚IDC小隊默契滿分
消息一出，不少網民在社交平台留言表達支持，有粉絲表示「三個人的化學反應真的很好，期待下一本」、「凌晨3點排隊的男粉好有愛」，亦有人留言「Ivy拍《金秘書為何那樣》好期待，終於有機會睇佢演長劇」。部分網民則關注三人提到的海外拍攝計劃，紛紛留言表示願意課金支持，希望能促成COLLAR全員出國企劃。
資料或影片來源：原文刊於新假期