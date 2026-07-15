COLLAR三人書展簽名會引發粉絲凌晨排隊潮 Ivy So自爆《金秘書》親熱戲有「動作指導」

COLLAR三位成員蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）及王家晴（Candy）今日現身香港書展，為她們的美食主題相集《After One More Bite》舉行簽名會，吸引約300名粉絲到場支持，排頭位的男粉絲更由凌晨3時開始輪候。Ivy So更透露即將參與港版《金秘書為何那樣》拍攝，令粉絲驚喜不已。