COLLAR｜Ivy So中大退學棄做護士+甜美可人獲網民喜愛+全民造星4第十名
萬眾期待的COLLAR終於宣布成軍，一出道IG粉絲已突破20萬，在《全民造星4》中一直擁有高人氣的Ivy So（蘇雅琳）亦順利成章加入，她在總決賽中獲得第十名。她畢業於名校藍田聖保祿中學，係觀塘區數一數二的Band 1 中學，而她原本正修讀香港中文大學護理系課程，但為了追夢而毅然放棄學業加入女團！
COLLAR Ivy名校出身 放棄做護士
Ivy So畢業於觀塘區Band 1名校藍田聖保祿中學，畢業後為了兼顧家人對她的期望而選讀護理系，亦考入了香港中文大學就讀。不過，因為從小就有強烈的表演慾，她為了追夢而決定退學，非常有決心入行！
|項目
|Ivy So資料
|中文名
|蘇雅琳
|生日
|04/08/2001
|年齡
|20
|星座
|獅子座
|身高 (cm)
|163
|日常嗜好
|健身/ 煮飯仔/ 玩手機MOBA
|個人專長
|游水
|全民造星4總決賽分數
|20分 (第10名)
COLLAR Ivy外型甜美可人 獲觀眾喜愛
在《全民造星4》未開播前，Ivy So的甜美可人樣貌已獲得不少觀眾喜愛。節目開播後，她的活潑開朗又正面的性格連幕後工作人員都成為她粉絲。
與隊友Candy獲封為「Canvy CP」
Ivy So和COLLAR隊友Candy年紀相若，經常結伴，更於IG上經常有互動，獲得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」。
跳唱實力一般 曾被花姐批「跳到似癲婆」
在《全民造星4》預選賽時，Ivy So憑三盞藍燈順利晉級，但Ivy的跳唱表現都比其他參賽者略為遜色，而更不獲花姐讚賞，當時形容她「跳到似癲婆」，亦直言「能力不足就別選跳唱」，Ivy當時感到傷心落淚，但自知能力不足表現不好，她會珍惜機會努力改進自己和證明自己。之後的分組賽亦明顯看到她的進步和嘗試突破自己，與暐翹及其他B組組員的表演《勞斯萊斯》得到評判讚賞！
Ivy So決賽表演《勿念》
Ivy So在《全民造星4》決賽以一身白色長裙仙氣造型演唱《勿念》，以「這首歌送給離鄉別井、不在家的香港人，幫他們唱出家書」。最終，以總分20分獲得第十名，完成她的造星之旅。
常見問題：
問：COLLAR Ivy曾是那間大學的學生？
答：COLLAR Ivy曾經修讀護理系，於…詳情請看。
問：COLLAR Ivy與那位隊員比較多互動？
答：COLLAR Ivy與隊員Candy經常作伴，於IG直播上亦有經常互動，被粉絲封為…詳情請看。
圖片來源：[email protected]、[email protected]、ViuTV《全民造星IV》官方宣傳照
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