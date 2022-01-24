COLLAR｜Ivy So中大退學棄做護士+甜美可人獲網民喜愛+全民造星4第十名

萬眾期待的COLLAR終於宣布成軍，一出道IG粉絲已突破20萬，在《全民造星4》中一直擁有高人氣的Ivy So（蘇雅琳）亦順利成章加入，她在總決賽中獲得第十名。她畢業於名校藍田聖保祿中學，係觀塘區數一數二的Band 1 中學，而她原本正修讀香港中文大學護理系課程，但為了追夢而毅然放棄學業加入女團！