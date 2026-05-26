COURT!｜林愷鈴霸氣登場絕地反擊 強尼神還原《毒舌》子華獲激讚

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ViuTV原創律政劇《Court!》單元二「失竊案」今晚第7集劇情急轉直下，被告阿藍（艾文飾）面對監控片段、證人口供等多方不利證據，一度決定認罪。然而在第7集中，他竟然在庭上憶起一個被遺忘的關鍵細節，整宗案件的走向隨即出現震撼反轉。

阿藍孤注一擲親自上庭作供憶起關鍵證人

《Court!》第7集中，關律師（強尼飾）始終未能拿出任何實際證據支持阿藍的清白，阿藍被法官要求親自上庭作供。過程中，他忽然記起案發當日的一個重要片段——他曾經與單元一的原告X小姐（葉澍欣飾）一齊搭小巴並一起落車，這段經歷或能證明他當時並不在犯案現場。更重要的是，阿藍想起一個近在眼前、能夠證明自己清白的關鍵證人——自己所養的家貓比比，法官很有興趣比比是否真的可以將手機解鎖，並致電給第一被告Sica，可惜牠在法庭未能展示打電話的本領，更激怒法官。而究竟這隻家貓的存在，是否真的能夠為整宗失竊案帶來全新的突破口？

Hea爆強尼被阿藍感動 交棒愛徒林愷鈴絕地反擊

在阿藍提供新線索後，劇情迎來高潮！關律師原本是個「Hea爆」的深水埗街坊法援律師，對案件本來得過且過，但最終被阿藍的堅持與無助深深感動，決定「的起心肝」幫被告洗脫罪名。這段由頹廢大狀覺醒、決心為弱勢尋找真相的熱血設定，令不少網民直呼充滿黃子華神級電影《毒舌大狀》的林涼水人設！不過《Court!》的處理更有新意，關律師並非親自上陣，而是代被告向法官申請推翻早前的口供後，將重任交託給自己的高徒——馮美雪律師（林愷鈴飾）代為出征。關律師與阿藍之間由最初的互不信任，到最後選擇相信對方，再由愛徒接手發動絕地反擊，這段熱血的師徒情誼獲網民激讚。強尼將一個內心掙扎、最終選擇相信當事人的法援律師詮釋得層次分明，與艾文之間的對手戲張力十足。

《Court!》單元二從第五集鋪排至今環環相扣

回顧單元二「失竊案」的發展脈絡，第5集中CID隊長肥祥（陸駿光飾）帶隊調查酒店失竊案，阿正（黃正宜飾）與Sica（何洛瑤飾）在審問室上演了一場「寒戰式」對罵，Sica一句「你夠料就charge我，我有睇電視㗎」令觀眾印象深刻。第6集阿藍面對清晰的環境證據卻堅持自己無辜，與關律師之間因偏見而心存芥蒂。整個單元探討的核心正是——即使沒有人為干預，證據本身也會「說謊」，而一個看似合乎常理邏輯的「謊言」，反而比真相更有說服力。

網民熱議林愷鈴出場反差感極強 期待第八集反轉

第7集結尾預告了第8集的重頭戲——林愷鈴飾演的馮美雪律師正式接手案件。她一出場即以流利英語與客戶講電話審問男友，壓軸一句爆粗「你偷食就偷食啦仆街」反差感極強，令網民大讚「林愷鈴演技有驚喜」！馮律師向阿藍表示：「關律師係我師傅，佢交帶我無論如何一定盡力幫你，因為佢話佢信你。不如你由頭到尾講畀我聽咩事，盡量詳細啲！」不過她的第一個指示竟然是要阿藍承認監控所拍到的人就是自己，再以此為基礎在法庭上講出一個全新版本的「故事」，網民紛紛留言「期待睇馮律師點樣翻盤」、「終於有人信阿藍」。

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court劇情 林愷鈴 關律師（強尼飾）始終未能拿出任何實際證據支持阿藍的清白，阿藍被法官要求親自上庭作供。（圖片來源：ViuTV）
關律師（強尼飾）始終未能拿出任何實際證據支持阿藍的清白，阿藍被法官要求親自上庭作供。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 Hea爆強尼被阿藍感動，交棒愛徒林愷鈴絕地反擊！（圖片來源：ViuTV）
Hea爆強尼被阿藍感動，交棒愛徒林愷鈴絕地反擊！（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 被告阿藍所養的家貓比比。成為案件的關鍵證人，可惜牠在法庭未能展示打電話的本領。（圖片來源：ViuTV）
被告阿藍所養的家貓比比。成為案件的關鍵證人，可惜牠在法庭未能展示打電話的本領。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 被告不斷提示貓貓將手機解鎖。（圖片來源：ViuTV）
被告不斷提示貓貓將手機解鎖。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 兩位律師對貓貓成為證人出庭感到無奈。（圖片來源：ViuTV）
兩位律師對貓貓成為證人出庭感到無奈。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 被告阿藍哭訴沒有做過，他的代表律師強尼看在眼裏，開始信任他講真話。（圖片來源：ViuTV）
被告阿藍哭訴沒有做過，他的代表律師強尼看在眼裏，開始信任他講真話。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 強尼終於醒覺，決定助阿藍洗脫罪名。（圖片來源：ViuTV）
強尼終於醒覺，決定助阿藍洗脫罪名。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 林愷鈴一出場便晒流利英語兼爆粗，霸氣十足。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴一出場便晒流利英語兼爆粗，霸氣十足。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 林愷鈴指強尼是她師父，會盡力幫阿藍伸冤。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴指強尼是她師父，會盡力幫阿藍伸冤。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 阿藍指出認得相中的X小姐。（圖片來源：ViuTV）
阿藍指出認得相中的X小姐。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 原來單元一的原告X小姐，於案發當日與阿藍一同落小巴，成為他的時間證人。（圖片來源：ViuTV）
原來單元一的原告X小姐，於案發當日與阿藍一同落小巴，成為他的時間證人。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 阿正昨日公開劇組花絮，與林愷鈴和Sica鬼馬合照。（圖片來源：ViuTV）
阿正昨日公開劇組花絮，與林愷鈴和Sica鬼馬合照。（圖片來源：ViuTV）
court劇情 林愷鈴 林愷鈴、阿正和Sica鬥擺甫士，林愷鈴無懈可擊。（圖片來源：ViuTV）
林愷鈴、阿正和Sica鬥擺甫士，林愷鈴無懈可擊。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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