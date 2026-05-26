COURT!｜林愷鈴霸氣登場絕地反擊 強尼神還原《毒舌》子華獲激讚

ViuTV原創律政劇《Court!》單元二「失竊案」今晚第7集劇情急轉直下，被告阿藍（艾文飾）面對監控片段、證人口供等多方不利證據，一度決定認罪。然而在第7集中，他竟然在庭上憶起一個被遺忘的關鍵細節，整宗案件的走向隨即出現震撼反轉。