COURT!｜林愷鈴霸氣登場絕地反擊 強尼神還原《毒舌》子華獲激讚
阿藍孤注一擲親自上庭作供憶起關鍵證人
《Court!》第7集中，關律師（強尼飾）始終未能拿出任何實際證據支持阿藍的清白，阿藍被法官要求親自上庭作供。過程中，他忽然記起案發當日的一個重要片段——他曾經與單元一的原告X小姐（葉澍欣飾）一齊搭小巴並一起落車，這段經歷或能證明他當時並不在犯案現場。更重要的是，阿藍想起一個近在眼前、能夠證明自己清白的關鍵證人——自己所養的家貓比比，法官很有興趣比比是否真的可以將手機解鎖，並致電給第一被告Sica，可惜牠在法庭未能展示打電話的本領，更激怒法官。而究竟這隻家貓的存在，是否真的能夠為整宗失竊案帶來全新的突破口？
Hea爆強尼被阿藍感動 交棒愛徒林愷鈴絕地反擊
在阿藍提供新線索後，劇情迎來高潮！關律師原本是個「Hea爆」的深水埗街坊法援律師，對案件本來得過且過，但最終被阿藍的堅持與無助深深感動，決定「的起心肝」幫被告洗脫罪名。這段由頹廢大狀覺醒、決心為弱勢尋找真相的熱血設定，令不少網民直呼充滿黃子華神級電影《毒舌大狀》的林涼水人設！不過《Court!》的處理更有新意，關律師並非親自上陣，而是代被告向法官申請推翻早前的口供後，將重任交託給自己的高徒——馮美雪律師（林愷鈴飾）代為出征。關律師與阿藍之間由最初的互不信任，到最後選擇相信對方，再由愛徒接手發動絕地反擊，這段熱血的師徒情誼獲網民激讚。強尼將一個內心掙扎、最終選擇相信當事人的法援律師詮釋得層次分明，與艾文之間的對手戲張力十足。
《Court!》單元二從第五集鋪排至今環環相扣
回顧單元二「失竊案」的發展脈絡，第5集中CID隊長肥祥（陸駿光飾）帶隊調查酒店失竊案，阿正（黃正宜飾）與Sica（何洛瑤飾）在審問室上演了一場「寒戰式」對罵，Sica一句「你夠料就charge我，我有睇電視㗎」令觀眾印象深刻。第6集阿藍面對清晰的環境證據卻堅持自己無辜，與關律師之間因偏見而心存芥蒂。整個單元探討的核心正是——即使沒有人為干預，證據本身也會「說謊」，而一個看似合乎常理邏輯的「謊言」，反而比真相更有說服力。
網民熱議林愷鈴出場反差感極強 期待第八集反轉
第7集結尾預告了第8集的重頭戲——林愷鈴飾演的馮美雪律師正式接手案件。她一出場即以流利英語與客戶講電話審問男友，壓軸一句爆粗「你偷食就偷食啦仆街」反差感極強，令網民大讚「林愷鈴演技有驚喜」！馮律師向阿藍表示：「關律師係我師傅，佢交帶我無論如何一定盡力幫你，因為佢話佢信你。不如你由頭到尾講畀我聽咩事，盡量詳細啲！」不過她的第一個指示竟然是要阿藍承認監控所拍到的人就是自己，再以此為基礎在法庭上講出一個全新版本的「故事」，網民紛紛留言「期待睇馮律師點樣翻盤」、「終於有人信阿藍」。
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Court!｜法官傳召貓咪上庭作證人 翻查發現真實案例背後超心酸
COURT! 劇情更新1至12集線上看 第二單元阿正Sica爆發對罵 附演員角色列表