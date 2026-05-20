COURT!｜練美娟被邱士縉鬧到崩潰 私影案控方連番失誤 形勢大逆轉
警員嚴重過失 案件形勢大逆轉
第三集劇情圍繞酒店猥褻侵犯案的第三位證人展開，口供警員出現嚴重過失，令控方一直依賴的承認口供證據搖搖欲墜。案件形勢從原本一面倒靠向控方，逐漸傾斜至辯方朱鑑然飾演的律師鄺澤熙（Mark）一邊。然而控方第三證人的口供卻再次令形勢出現反轉，整個審訊過程峰迴路轉。被告余大力（劉家聰飾）在庭上因精神緊張引起腸胃不適，一個突如其來的舉動更令判決走向變得撲朔迷離，為案件增添更多不確定性。
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練美娟演檢控主任被鬧到狗血淋頭自信崩塌
第三集焦點落在第四節，練美娟飾演的檢控主任顧漫晴（Natalie）迎來角色最大的情緒爆發點。劇情講述她在搜證過程中出現嚴重疏忽，對「私影男」過數銀碼有重要遺漏。方官（邱士縉飾）發現後大動肝火，當庭怒斥娟姐：「你連控方有冇檢取過X 小姐嘅WhatsApp紀錄你都唔可以即刻答到我？」為確保審訊公平，方官向辯方律師Mark（朱鑑然飾）發言，批准控方補交證物：「因為相關證物，係可以印證到證人所講嘅事是否屬實，對本案極為重要。所以本職係會批准控方嘅申請。但係你放心，本職都會畀番足夠嘅時間，等辯方可以研究相關嘅證物。仲有冇問題？」
方官怒轟控方失誤 連番遺漏證物
隨後，方官再度將矛頭指向控方，火力全開怒轟娟姐：「控方！你哋本來就應該一早就要準備呢啲證物，你哋竟然可以遺漏咗？你哋一而再、再而三發生呢啲事，無論你有心定無意，而家造成必然嘅後果就係——如果被告唔親自上庭作供嘅話，根本就難以提出合理嘅辯解！」見控方連番失誤，方官語氣越發激動：「我真係唔希望你再要本職教你點樣做嘢！如果你係唔熟法律嘅，唔該你搵本書睇吓先！如果你唔知睇邊本先嘅，你就問我！」
娟姐自卑感作祟 演活檢控主任崩潰層次
當了多年檢控主任的Natalie一直沒有專業律師資格，亦非法律系出身，內心深處極度自卑。在法庭上被方官當眾嚴厲斥責到狗血淋頭，自信徹底崩塌；加上法庭助理何德榮（葉振弘飾）做事總是慢半拍、「踢一踢，郁一郁」的工作態度令她更加勞氣。練美娟將角色從專業外表下隱藏的脆弱與不甘演繹得層次分明，與邱士縉在法庭上的對手戲張力十足。
第四集預告：方官私下跟蹤被告 追尋「Truth」真義
明晚第四集將迎來單元故事的高潮——方官為了找出真相，借意逼被告余大力上庭作供，卻發現更多資訊並未為他帶來答案。他更不惜私下跟蹤被告，與妻子曾靜文（張紋嘉飾）爆發激烈爭執，甚至以身體不適為由逃避上庭宣佈判決。最令人期待的是，方官向師父林凡（彭杏英飾）追問上訴案判決原因時，將揭開一個關於「Truth」究竟是指真相還是真理的關鍵誤會，直接動搖他一直堅持的法庭信念。