COURT!｜練美娟被邱士縉鬧到崩潰 私影案控方連番失誤 形勢大逆轉

ViuTV原創律政劇《COURT!》今晚播出第三集，邱士縉（Stanley）飾演的年輕法官方仲恆（Peter）面臨前所未有的審判困局——控方唯一依賴的承認口供證據因口供警員嚴重過失而變得岌岌可危，案件形勢急轉直下。與此同時，練美娟飾演的檢控主任顧漫晴（Natalie）在法庭上遭Peter狠批至體無完膚，自信大受打擊，這場法庭鬥戲令觀眾看得血脈賁張。