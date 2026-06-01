COURT!｜大婆邵美君硬撼最寸小四陳欣妍！揭導演別有用心特意一安排

ViuTV原創劇《COURT!》明晚播出大結局，單元三講述一段多角戀關係的法庭攻防戰，「大婆」邵美君與「小四」陳欣妍各執一詞，真相在審訊中逐步浮現。然而兩位女演員不約而同透露一個令人意外的拍攝真相——她們竟然從未與飾演丈夫的黃德斌有過任何對手戲。