COURT!｜大婆邵美君硬撼最寸小四陳欣妍！揭導演別有用心特意一安排
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ViuTV原創劇《COURT!》明晚播出大結局，單元三講述一段多角戀關係的法庭攻防戰，「大婆」邵美君與「小四」陳欣妍各執一詞，真相在審訊中逐步浮現。然而兩位女演員不約而同透露一個令人意外的拍攝真相——她們竟然從未與飾演丈夫的黃德斌有過任何對手戲。
導演刻意安排陳欣妍法庭坐最高位置
陳欣妍在劇中飾演多角關係中最年輕的「小四」，她透露導演吳家偉在法庭戲的座位安排上別有用心。陳欣妍分享：「導演特登安排我坐到最高，咁我每一次開審嘅時候，由我最高嘅角度望去下面嘅大婆，望向犯人欄嘅谷谷阿二，我嘅角度就係我贏哂啦已經。」她形容自己飾演的角色是一個「幾寸嘅小四」，與正室和阿二不同，這個角色不需要名份、不需要確認，只需要與對方開心過就足夠，正正是這種心態令角色在法庭上散發出一種居高臨下的優越感。
邵美君靠幻想構建與黃德斌夫妻關係
邵美君坦言對於未能與黃德斌拍對手戲感到可惜，但作為資深舞台劇演員，她選擇以想像力填補這段空白。她表示：「雖然冇親身咁樣交集過，但喺我嘅幻想裏面佢都真係我嘅老公。」邵美君在演繹過程中不斷在腦海中構建與角色丈夫的相處畫面，將兩人之間的磨合與感情投射到表演之中。她更指出這套劇最吸引之處在於每個角色的陰暗面，以及每個人對感情那種執迷不悔的態度，而整個拍攝團隊在每場戲後都會一起觀看回放認真討論，務求將氣氛做到最好。
陳欣妍大讚邵美君照顧後輩主動交流角色
陳欣妍雖然與邵美君在劇中是情敵關係，但戲外兩人合作愉快。陳欣妍透露收到角色時時間比較緊迫，她會主動找邵美君商量和交流，形容對方是「一個好照顧我哋，好提攜後輩嘅前輩」。《COURT!》由MakerVille出品、銀河映像製作，幕後班底包括監製游乃海和朱淑儀、導演吳家偉及編審潘漫紅，劇集以法庭為舞台探討不同觀點角度如何影響案件真相的呈現。
資料或影片來源：原文刊於新假期