《COURT！》富二代「危險駕駛」判監兩星期！網民逐格拆解驚見「某藝人」影子
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ViuTV法庭劇《COURT！》首個單元「ONE ON ONE」甫播出即引爆網民熱議，劇中黃奕晨飾演的富二代被告因危險駕駛被判監兩星期，整個案件脈絡被網民逐一拆解，直指劇情明顯參考自藝人楊明2020年「不小心駕駛」案。一眾觀眾睇完紛紛留言表示「終於認得出原型」，令這齣劇集未播完已成為社交平台焦點話題。
黃奕晨飾演富二代被告崩潰認罪全過程
《COURT！》第一單元講述黃奕晨飾演的林德傑涉嫌危險駕駛，角色設定為一名富二代，聘請張錦程飾演的資深大律師出手辯護，企圖透過社會服務令報告避過牢獄之災。然而邱士縉（Stanley）飾演的法官方仲恆在庭上展開連番嚴厲盤問，逐步揭穿被告背後的詭計，令林德傑當庭情緒崩潰。最終法官判處林德傑監禁兩星期，整段法庭戲節奏緊湊，黃奕晨為揣摩角色心理狀態，拍攝期間曾被Stanley連續訓斥長達8小時，務求呈現法庭上的真實壓迫感。
黃奕晨本人未有公開回應角色原型爭議
截至目前，黃奕晨及劇組均未有正面回應劇情是否參考楊明案件。不過有網民留言指「Dixon做得好好，平日覺得佢係大暖男，而家好有揼佢嘅衝動」，反映演員成功將角色演繹得令人「入戲」。另有觀眾大讚張錦程演技精湛，形容「呢場法庭戲好明顯係一場難收的覆水，張錦程要慢慢盪開去」，認為整個單元的演員陣容交出了超水準表現。
楊明2020年醉駕案判監18日上訴失敗始末
網民之所以將劇情與楊明掛鉤，源於兩宗案件的高度相似。楊明於2020年8月凌晨在馬己仙峽道駕車失事，撞毀石壆及交通標誌，最初被控「危險駕駛」，其後改認較輕的「不小心駕駛」罪，被判即時監禁18日、罰款3,000元及停牌2年。楊明其後提出上訴，惟高等法院法官於2022年12月駁回上訴，斥其罪行屬「鐵證如山」，他隨即入獄服刑至2023年1月刑滿出獄。劇中林德傑同樣由危駕控罪、聘請資深大狀辯護到最終被判監，整條故事線幾乎完美對應。
網民逐格拆解彩蛋直呼「原來係燉湯明」
劇集播出後社交平台湧現大量分析帖文，有網民直接留言「原來係燉湯明」，亦有人刻意將楊明原名「林明樂」與劇中被告姓「林」作連結，笑稱「林生怯咗已改名為楊明」。更有網民關注劇中法官的嚴厲態度。另有觀眾形容《COURT！》為「喺香港電視台睇到講中文嘅美劇」，認為製作水準遠超以往本地法庭劇，紛紛表示會繼續追看。
資料或影片來源：原文刊於新假期