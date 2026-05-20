《COURT！》富二代「危險駕駛」判監兩星期！網民逐格拆解驚見「某藝人」影子

ViuTV法庭劇《COURT！》首個單元「ONE ON ONE」甫播出即引爆網民熱議，劇中黃奕晨飾演的富二代被告因危險駕駛被判監兩星期，整個案件脈絡被網民逐一拆解，直指劇情明顯參考自藝人楊明2020年「不小心駕駛」案。一眾觀眾睇完紛紛留言表示「終於認得出原型」，令這齣劇集未播完已成為社交平台焦點話題。