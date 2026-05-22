Court!｜29歲伍詠詩入行逾10年終出頭 曾因1原因錯失爆紅機會
《Court!》伍詠詩車內撩邱士縉場面極度尷尬
《Court!》單元一「ONE ON ONE | Room 809」播出至第五集，伍詠詩飾演的法律系學生Cecilia（梁凱琳）再度與邱士縉飾演的年輕法官方仲恆碰面。Cecilia此前曾在大學分享會上公然挑戰方官判錯案，今集態度卻180度大轉變，主動上前搭訕並死纏爛打要請食飯賠罪。方官打發對方並逕自上車，怎料Cecilia竟跟著上車，俯身扣安全帶時展露低胸性感，方官不慎望到即時尷尬避開視線，急忙道歉：「我無心架，sorry。」Cecilia更語帶挑逗反問，最終方官落閘趕客：「唔該你落車，唔該請你落車！」，兩人對手戲火花十足。
伍詠詩親自發文感謝團隊讚劇集細緻
伍詠詩在社交平台發文分享拍攝感受，以角色口吻寫道：「你用直覺做判斷㗎？係經驗，法官判案都係憑經驗。」她又感謝監製、導演及編劇團隊：「我們一起走過這趟尋找真相的旅程，一起發掘，追求細緻，做最好的作品。」她更大讚劇集的配樂、鏡頭運用及佈景陳設，形容《Court!》是「很不一樣的法庭劇」，並提醒觀眾單元一結束後仍有單元二、三的案件等待揭曉。
伍詠詩入行十年作品橫跨電影電視MV廣告
1997年出生的伍詠詩，2015年憑鮮浪潮短片《若男》正式出道，其後獲杜琪峯導演發掘加入其演藝公司。入行以來她參演作品數量驚人，電影方面包括《對倒》、《拆彈專家2》、《神探大戰》、《七人樂隊》、《命案》、《說笑之人》、《飯戲攻心2》等，電視劇則有ViuTV的《男排女將》、《太平紋身店》、《冥冥之中》、《十七年命運週期》，以及即將面世的《COURT!》，當中她飾演梁凱琳一角。MV方面她亦曾與許廷鏗、關智斌、C AllStar、周國賢及陳卓賢合作，演藝版圖相當廣闊。
《墮胎師》未上畫《熱血合唱團》遇疫情封院
然而伍詠詩的演藝路並非一帆風順。她曾參演陳果導演的《墮胎師》，飾演面對墮胎風險的中學生，演出極具挑戰性，可惜電影在2019年優先場放映後便沒有正式公映。其後她獲劉德華賞識參與《熱血合唱團》，飾演因家境問題被逼打工、喜歡cosplay的女學生，角色吃重，電影終於獲安排上映，卻撞正2020年疫情肆虐，上畫短短數天便因戲院封院被逼落畫。兩部本應讓她嶄露頭角的作品，都未能與廣大觀眾見面。
伍詠詩為演《命案》妓女角色親身實地考察
轉機來到鄭保瑞執導、銀河映像攝製的《命案》。伍詠詩在片中飾演因身負賭債而淪為妓女的角色「祖」，與過往學生妹形象截然不同。她透露為了準備角色，除了上網搜集資料外，更與朋友到相關地區實地觀察：「自己又未至於咁大膽，親自上到一樓一實地考察，但我上網見到有人拍低這些片段，發現片場都做得好似。」她強調不想對角色有先入為主的印象：「我相信做這個職業，任何性格任何人都會有，不一定要做到搔首弄姿。」拍攝期間她更要面對打鬥情節，被五花大綁、血流披面的妝容反而幫助她維持角色狀態，而導演鄭保瑞在現場不斷將演員情緒推到極端，令她形容為入行以來最難演的角色。
演藝事業全面開花2025至2026年排滿檔期
《命案》上映後大獲好評，伍詠詩的表現令觀眾眼前一亮，演藝事業隨即進入收成期。2025年她有多部作品面世，包括ViuTV劇集《老是常出現》、《三命》及《絕命法官》，電影方面則有《送院途中》及《尋秦記》。來到2026年，她更參演電影《電競女孩》飾演嘉琪，以及備受期待的ViuTV劇集《COURT!》飾演梁凱琳。從2014年入行時的學生妹，到如今能駕馭妓女、社工、法律界等多元角色，伍詠詩用超過十年時間證明自己並非曇花一現。
網民讚伍詠詩演技精準拿捏反差感
《Court!》單元一結局以方官身體不適逃避上庭宣判作結，猥褻侵犯案判決懸而未決，觀眾等足一個星期卻等來開放式結局，網民反應兩極。有觀眾讚賞伍詠詩將Cecilia那份「自信滿滿卻判斷錯誤」的反差感拿捏精準，亦有網民認為車內一場戲的尷尬程度令人坐立不安，直言「睇到都替方官尷尬」。不過更多討論集中在伍詠詩的演藝路上，有網民翻查其作品履歷後驚嘆：「原來佢已經拍咗咁多嘢，點解到依家先紅。」