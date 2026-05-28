COURT!｜湯駿業煞科日受傷堅持拍落去 張達倫爆合作內幕

ViuTV原創劇《COURT!》由銀河映像製作，游乃海、朱淑儀監製，5月18日起逢星期一至五晚上9時30分播映，張達倫與湯駿業首度合作飾演對立大律師，二人在法庭上針鋒相對，戲外卻一見如故默契十足，而湯駿業煞科日帶傷踢波堅持完成拍攝一幕更令劇組上下動容。