COURT!｜湯駿業煞科日受傷堅持拍落去 張達倫爆合作內幕
張達倫演余大狀大讚劇集好電影感
張達倫在《COURT!》單元三中飾演余大狀，他形容角色是一位戰績彪炳的大律師，「余狀係一個幾叻嘅大狀，打官司贏好多，成日同隔離嘅Partner喺度鬥，我哋之間都會互相尊重、互相欣賞」。張達倫透露自己一向鍾情法律題材劇集，認為今次拍攝手法與以往截然不同，「好電影感，所以好期待」，又指劇中有句對白令他印象深刻，解釋了香港司法制度如何保障市民獲得公平審訊，「究竟我哋係幫緊啲咩人，當市民或被告對住嘅係政府，我哋會點樣做？最緊要係公平審訊」。他形容整套劇好正面、好有資訊性，希望觀眾能從中了解法律精神。
湯駿業演控方謝大狀揭灰色地帶真相
湯駿業飾演控方大律師謝大狀，角色表面鬼靈精，底蘊卻對公義有著強烈執著。他坦言最吸引自己的正是劇本中那種灰色地帶，「明明勝劵在握，證據都喺手，但偏偏原來喺呢個司法制度之下，就算你有證據，到到最後某一啲嘅真相、證據都唔能夠反映真相」。湯駿業認為真相由事實組成，再由人去印證，「天網恢恢，雖然應該係疏而不漏嘅，的確有啲位係灰色地帶，或會令大家對真相嘅睇法有唔同」，他希望觀眾看完劇集後能對事情有多角度思考，打開更多層次的想像空間。
張達倫湯駿業首度合作一見如故火花十足
張達倫與湯駿業雖然入行多年，今次卻是首度合作。張達倫笑言完全沒想到二人會如此投契，「個火花幾得意，又估唔到好似一見如故咁，大家合作又投契，喺劇裏面又好有默契」。《COURT!》由導演吳家偉執導、編審潘漫紅操刀劇本，劇集分為3個單元，講述基於不同觀點角度、難以置信的巧合，以及為維護更公平的法律原則，如何影響案件在法庭上的每個細節，令「真相」面臨不同挑戰和考驗。
湯駿業煞科日帶傷踢波堅持完成拍攝獲讚專業
煞科當日劇組拍攝足球戲份，湯駿業與其他演員落場踢波時不慎受傷，需要其他演員攙扶。不過湯駿業表現極度專業，帶傷上陣忍痛完成整場拍攝，劇組最終成功趕在大雨來臨前完成所有鏡頭，眾人齊齊合照留念。網民得知後紛紛留言大讚湯駿業敬業，「Ah Dee真係好Pro」、「受傷都唔NG直接捱落去」，亦有觀眾表示期待張達倫與湯駿業在劇中的法庭對決，「兩個大狀鬥戲一定好睇」、「銀河映像出品有保證」。