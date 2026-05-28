《COURT!》徐浩昌蘇家樂演對立徒弟！對真相定義竟完全相反

ViuTV原創劇《COURT!》5月18日起播映，劇集由銀河映像製作，監製游乃海及朱淑儀坐鎮，導演吳家偉執導，編審潘漫紅操刀劇本。劇中徐浩昌（肥腸）與蘇家樂分別飾演兩位大狀徒弟，性格南轅北轍卻要在法庭上正面交鋒，二人對「真相」截然不同的理解令角色火花四射。