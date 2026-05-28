《COURT!》徐浩昌蘇家樂演對立徒弟！對真相定義竟完全相反
徐浩昌演鬼主意徒弟認為真相有理說不清
徐浩昌在《COURT!》中飾演余大狀（張達倫飾）的徒弟，角色定位為聰明機靈、滿腦鬼點子的類型。肥腸形容自己的角色比較Smart，連出場時手上的File都是色彩繽紛，與拍檔形成強烈視覺對比。談及劇集主題，肥腸認為：「真相係有理說不清嘅嘢，有啲嘢係你一個真相，我一個真相，咁實際嘅真相又係咩呢？」他看畢劇本後大感有趣，認為劇集透過幾場官司去呈現何謂公道、公平與公正，借案件引發觀眾思考。
蘇家樂穩打穩紮如郭靖堅信真相只有一個
蘇家樂則飾演謝大狀（湯駿業飾）的徒弟，監製形容其角色猶如「郭靖」般忠厚老實、穩打穩紮。家樂的File風格偏向灰灰沉沉、穩陣路線，與肥腸的花巧形成鮮明反差。對於真相的定義，家樂立場堅定：「真相只有一個，只不過係你知唔知個真相係咩。」他更分享觀後感，認為法律能否保障權益、保障到的是否就是真相，值得深思。家樂亦感性表示：「親情都好重要，有啲嘢就係人同人之間嘅關係可能會比真相更加重要。」
駱振偉自封擦鞋精英中嘅精英拆解奉承技巧
駱振偉在劇中飾演律師角色「C朗」，他笑稱自己是「擦鞋精英中嘅精英」，與湯駿業飾演的角色同為律師，但精英層面截然不同。駱振偉坦言現實中自己並不擅長奉承，但認為擦鞋都有技巧：「講緊時候要有份真心、真摯，令嗰個人聽落去真係覺得舒服、貼心，嗰個就唔係擦鞋喇，嗰個係真心嘅讚賞。」他更透露煞科戲當天全組人汗如雨下，湯駿業更由凌晨1點收工後翌日早上7點幾已經開工，形容整個團隊熱情十足、非常拼搏。
網民期待銀河映像風格法律劇帶來新鮮感
《COURT!》以3個單元探討法律真相與人際關係，由銀河映像操刀製作的消息一出即引起討論。有網民留言：「銀河映像拍ViuTV劇，呢個組合好有新鮮感！」亦有人表示：「終於有套認真探討法律嘅劇，唔係淨係打官司咁簡單。」不少觀眾對徐浩昌與蘇家樂的對手戲充滿期待，認為兩人一動一靜的配搭有望擦出火花，而駱振偉的搞笑擦鞋角色亦被視為劇集的調劑亮點。