COURT!｜練美娟被鬧到崩潰落淚引共鳴 一個微表情獲網民封「今集MVP」
《COURT!》第三集法庭戲練美娟被方官連環轟炸
第三集劇情圍繞酒店猥褻侵犯案展開，控方因警員口供出現嚴重過失，加上顧漫晴未能即時確認WhatsApp證據及遺漏關鍵銀碼資料，令案件形勢急轉直下。邱士縉飾演的方官發現後大動肝火，當庭質問：「你連控方有冇檢取過X小姐嘅WhatsApp紀錄你都唔可以即刻答到我？」其後更火力全開斥責控方一而再、再而三出現遺漏，甚至直言：「我真係唔希望你再要本職教你點樣做嘢！如果你係唔熟法律嘅，唔該你搵本書睇吓先！」方官最終批准控方補交證物，同時給予辯方律師鄺澤熙（朱鑑然飾）足夠時間研究，以確保審訊公平。
練美娟親自發文表示委屈引發共鳴
練美娟在劇集播出後親自在社交平台發文，以角色口吻表示：「叻姑俾方官鬧得好似好合理。但係娟姐好委屈啊⋯⋯」帖文迅速獲得大量回應。有網民問她現實中有否試過被人這樣罵，她霸氣回覆：「我唔會俾呢件事發生。」這種戲裡戲外的反差令粉絲大感趣味，紛紛留言表示要「呵返」娟姐，練美娟亦逐一回覆互動，盡顯親民一面。劇中顧漫晴的角色設定為非法律系出身、沒有專業律師資格的法庭檢控主任，內心深處一直因學歷不足而極度自卑，這次被方官當眾揭開傷疤，自信徹底崩塌。
顧漫晴角色設定還原法庭日常獲讚做足資料搜集
不少觀眾指出，劇中檢控主任被法官當庭斥責的情節並非誇張虛構，現實法庭上確實曾出現類似場面，編劇獲讚做足資料搜集。練美娟將角色從表面的專業姿態到內心脆弱崩潰的層次演繹得絲絲入扣——從被質問時眼泛淚光、口窒窒答不上話，到收線後獨自在辦公室落淚，每個微表情都精準到位。有網民形容：「完全係啱啱被老師鬧完，想喊但又要企喺度答埋條問題先準坐返低嘅學生咁。」亦有人指她「完全帶動到觀眾情緒，由開始覺得佢真係好流，到後來覺得佢慘同委屈」。
網民封練美娟做今集MVP稱演技刺中打工仔心聲
網民反應一面倒激讚練美娟演技，不少人直接封她為「今集MVP」。有留言寫道：「明明係佢比Stanley鬧，但佢嘅演繹刺中咗我感覺好似我都比人鬧咁。」另有網民表示：「娟姐鬧人見得多，好少見佢俾人鬧，演得好好。」亦有觀眾大讚：「佢將現實生活比上司或老闆捽到死但仲死撐死頂果啲形態完全表現到出嚟。」更有人留言指在現實法庭旁聽時確實聽過控方被法官寸，認為劇組必定參考了大量真實情況。不過亦有少數網民認為角色「真係抵鬧」，擔心控方因疏忽而令受害人輸掉官司，兩極討論令劇集話題度持續升溫。