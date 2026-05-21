COURT!｜練美娟被鬧到崩潰落淚引共鳴 一個微表情獲網民封「今集MVP」

練美娟在ViuTV律政劇《COURT!》第三集飾演檢控主任顧漫晴（Natalie），因連番甩漏被邱士縉飾演的法官方仲恆當庭怒斥至體無完膚，其後在辦公室崩潰落淚。這場不足十分鐘的法庭鬥戲播出後隨即引爆網民討論，大量觀眾湧入練美娟社交平台留言激讚，稱她演活了打工仔被上司狠批後那種委屈與不甘的真實情緒。