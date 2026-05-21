《COURT!》新人「X小姐」葉澍欣首拍劇崩潰自疑 劉家聰一個擔憂令人意外
葉澍欣首拍劇飾演私影MK妹坦言喊戲最難
《COURT!》由MakerVille出品、銀河映像製作，監製游乃海及朱淑儀、導演吳家偉、編審潘漫紅聯手打造，劇集分為3個單元，講述法庭上因不同觀點角度及難以置信的巧合，令案件「真相」面臨重重考驗。葉澍欣（阿澍）於劇中飾演提告人X小姐李朗晶，一個以私影維生的MK妹，講嘢直接老實卻容易被誤解為無禮貌。首次踏入法庭場景的她形容見到大家著晒律師袍時好緊張，「真係進入咗嗰件事」。她又透露拍攝前在屋企不停讀劇本，最深刻是一場喊戲：「做喊戲真係好難，做完之後會諗自己係咪唔識做戲，點樣控制自己收放自如係我喺呢個拍攝上學到嘅嘢。」
劉家聰飾演媽寶角色自爆怕被定型想突破
同劇另一位新人劉家聰（Alan）飾演余大力，一個因緊張就容易肚痛的媽寶，重親情但友情薄弱，對異性充滿好奇心卻因此闖禍。Alan認為今次參演是難得的學習機會，「因為呢套劇令我明白喺片場上點樣同其他演員、導演等一齊去做好呢件事，最大得著就係可以出現喺呢度去參演呢個角色。」不過他亦坦言擔心被角色定型，希望未來有更多不同類型的突破，會多留意身邊的人令自己有更多成長空間。
《COURT!》探討社會議題引發觀眾多角度思考
葉澍欣提到X小姐這個角色容易令人產生偏見，「好多觀眾會覺得呢啲女仔出到嚟一定係想屈人哋攞賠償」，但她認為可以用另一種角度去思考這個從事私影的女仔背後的故事。她表示社會上好多事情都係模棱兩可、冇界線亦冇答案，希望觀眾睇完之後會思考更多不同人有不同角度。劇集於5月18日起逢星期一至五晚上9時30分在ViuTV播映，3個單元各自獨立但同樣圍繞法庭展開。
網民期待新人表現有人讚有人持觀望態度
劇集開播後網民反應兩極，有人留言「葉澍欣個角色幾有新鮮感」、「MK妹上法庭呢個設定幾有趣」，亦有人對兩位新人的演技持觀望態度，表示「要睇多幾集先知佢哋撐唔撐得起」。不過大部分網民都認同銀河映像的製作水準，加上游乃海監製的名字已經係品質保證，對劇集整體質素有一定信心。