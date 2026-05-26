Court!｜法官傳召貓咪上庭作證人 翻查發現真實案例背後超心酸

ViuTV劇集《Court!》第7集播出後引起觀眾熱議，劇中由資深舞台劇演員陳永泉飾演的法官竟然要求被告的寵物貓比比上庭，親自示範解鎖手機打電話的能力，場面荒誕搞笑令觀眾捧腹大笑。然而翻查資料發現，現實中真的曾經有貓咪被帶上法庭充當「證據」，背後原因卻令人心酸。