Court!｜法官傳召貓咪上庭作證人 翻查發現真實案例背後超心酸
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ViuTV劇集《Court!》第7集播出後引起觀眾熱議，劇中由資深舞台劇演員陳永泉飾演的法官竟然要求被告的寵物貓比比上庭，親自示範解鎖手機打電話的能力，場面荒誕搞笑令觀眾捧腹大笑。然而翻查資料發現，現實中真的曾經有貓咪被帶上法庭充當「證據」，背後原因卻令人心酸。
《Court!》陳永泉飾法官傳召貓咪上庭示範解鎖手機
《Court!》第7集中，被告阿藍為證明自己清白，聲稱案發當日打給何美儀（何洛瑤Sica飾演）的電話是由家中寵物貓比比解鎖手機後撥出。陳永泉飾演的梁官聽後非但沒有一口否決，反而充滿好奇心地建議傳召比比上庭親自示範，令在場所有人目瞪口呆。最終比比真的被帶到法庭，卻未能成功解鎖電話，更激怒了法官，整段劇情令觀眾笑到停不了。
馬來西亞真實虐貓案貓咪被帶上法庭當活證據
原來早在2021年，馬來西亞就曾發生貓咪出庭的真實案例。一隻名叫「寶貝（Baby）」的貓咪2020年11月遭79歲飼主以3.5英尺長金屬物狠砸，導致後腿癱瘓。案件開庭審理時，面對飼主堅決否認控罪，檢方決定將寶貝帶上法庭作為活證據，現場更放置了標註「證據C1」的展示牌。庭審結束後有人目擊寶貝被官員抱離法庭的畫面，若飼主虐貓罪名成立，將面臨最高100,000令吉罰金及三年監禁。
79歲飼主拒認罪檢方出動最萌證據反擊
事件源於寶貝遭受嚴重虐待後被動保機構救出，其後腿完全癱瘓的慘況引起公眾極大憤怒。79歲飼主被控虐待動物罪行後一直拒不認罪，檢方為了向法庭展示虐待造成的實際傷害程度，決定將寶貝本身作為呈堂證據帶到庭上。這個做法在馬來西亞司法史上極為罕見，法庭照片流出後迅速在網上瘋傳，寶貝坐在法庭上的模樣令無數網民既心疼又感動。
網民發起JusticeForBaby聲援受虐貓咪轟動全網
大批愛貓網友在得知案件後，紛紛在社交平台發起#JusticeForBaby標籤聲援寶貝，留言包括「馬來西亞史上最可愛的目擊證人」、「決不可寬待動物虐待者！」、「可憐的寶貝」。有網民將《Court!》劇中比比上庭的片段與寶貝出庭的真實照片並列比較，感嘆「原來現實比劇情更離奇」，亦有人指出兩者性質截然不同——劇中是搞笑荒誕，現實卻是血淋淋的虐待案件。
圖片來源：ViuTV、Twitter資料或影片來源：原文刊於新假期