COURT!｜邱士縉被Ceci送上門誘惑 私影案忽煞停無揭露判決惹熱議
方官遇Cecilia自作多情場面尷尬
《Court!》第五集前半段延續單元一劇情，伍詠詩飾演的法律系學生Cecilia（梁凱琳）再度與方官碰面。這位倔強固執的女學生此前曾在大學分享會上公然挑戰方官判錯案，令方官一直耿耿於懷。今集劇情講述Cecilia得知方官剛見完林博士後，態度180度大轉變，主動上前搭訕：「方官，我知你啱啱搵完林博士，仲諗住你搵完佢會call我。聽完林博士講，我先知你原來無判錯，我請你食飯當賠罪吖！」方官冷淡拒絕：「唔使喇。」Cecilia卻死纏爛打：「咁我幫你去旁聽，你請我食飯囉。」方官以一句「唔好意思，我唔得閒」打發對方並逕自上車。
Cecilia低胸上車狂撩 方官拒絕誘惑下逐客令
怎料Cecilia竟然跟著上車，更進擊地追問：「你究竟想點？你今日過嚟唔係想搵我咩？」期間Cecilia俯身扣安全帶時展露低胸性感，方官不慎望到，即時尷尬避開視線並急忙道歉：「我無心架，sorry。」Cecilia見狀更語帶挑逗反問：「你肯定？」面對女方誤會並主動送上門示好，為人正直的方官根本無此心思，即時落閘趕客：「唔該你落車，唔該請你落車！」最終Cecilia只能無癮地落車。這場戲極度尷尬，邱士縉將方官那種不知所措卻又要維持專業形象的神態演繹得恰到好處，而伍詠詩亦將Cecilia那份自信滿滿卻判斷錯誤的反差感拿捏精準，兩人對手戲火花十足。
單元一結局不公佈判決結果引發觀眾熱議
最令觀眾意想不到的是，方官最終並沒有宣佈猥褻案的判刑結果，整個單元一就此煞停收結。方官一直深信「Never Give Up Seeking The Truth」，卻在詢問師父林凡後才發現，師父所指的「Truth」是真理而非真相，這個認知落差直接動搖了他的信念根基。邱士縉將方官從執著到迷惘、從自信到崩塌的心理轉變層層遞進地呈現，而葉澍欣飾演的受害人X小姐（李朗晶）在庭上那份外剛內柔的表現同樣令人印象深刻，這位22歲演藝學院畢業的新演員交出了超越預期的演出。
回顧第一至四集方官從公正無私到信念動搖
回顧單元一的脈絡，第一集方官臨時頂替審理Room 809猥褻侵犯案，面對張錦程飾演的資深大律師Martin公然施壓，方官毫不畏懼地指出其求情信錯漏百出，盡顯公正無私。第二集X小姐上庭作供，方官需要判斷其證詞可信度，同時被Cecilia挑戰判錯案。第三集口供警員出現嚴重過失，案件形勢反覆，劉家聰飾演的被告余大力一個舉動更令判決走向變得模糊。到了第四集，方官為尋求真相不惜私下跟蹤余大力，與妻子Ella（張紋嘉飾）爆發爭執，最終以身體不適為由拒絕上庭，整個角色弧線完整而震撼。
網民熱論開放式結局有人讚有人鬧
單元一以不公佈判決的方式收結，在社交平台上掀起極大迴響。有網民留言「《Court!》唔講結果反而更加真實，現實中好多案件都係咁」，亦有觀眾表示不滿：「等咗四集就係想知判決，結果乜都冇」、「方官逃避判決係咪暗示佢都唔確定被告有冇罪？」。另外亦有網民大讚邱士縉演技進步明顯：「Stanley演法官好有說服力，唔再係偶像派咁簡單」，而伍詠詩與葉澍欣兩位新面孔的表現同樣獲得不少正面評價，有留言指「新人演員完全唔輸蝕，反而令成個法庭場景更有代入感」。隨著單元一完結，第五集亦進入全新單元二「失竊案」，故事轉移至區域法院，由陸駿光飾演的刑事偵緝隊警長肥祥領銜，聯同黃正宜、強尼等人調查一宗酒店失竊案，其中「證據會說謊」的懸念已令觀眾十分期待。