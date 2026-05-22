COURT!｜邱士縉被Ceci送上門誘惑 私影案忽煞停無揭露判決惹熱議

ViuTV原創律政劇《Court!》單元一「ONE ON ONE | Room 809」播出至第五集，邱士縉飾演的年輕法官方仲恆（Peter）竟然以身體不適為由逃避上庭宣判，令整宗猥褻侵犯案的判決結果懸而未決，觀眾等足一個星期卻等來一個開放式結局，網民反應兩極。