COURT!｜阿正改戲路Cool爆搶鏡 與Sica「寒戰式」對罵震撼觀眾
阿正拋開搞笑形象 冷面Madam氣場逼人
第五集講述刑事調查隊接報調查一宗酒店偷竊案，Sica與買家在亞萬萊酒店相約買賣玉器，期間下樓到玉器鋪驗玉，回來後卻發現房間被闖入，買家放在房間內的12萬現金不翼而飛。陸駿光飾演的CID隊長林Sir帶隊前往現場，而阿正飾演的蔡欣欣警員則負責錄取口供。阿正今次完全拋開過往在綜藝節目中的活潑形象，以冷靜、強硬的姿態逼問疑犯。她不苟言笑、一改戲路，眼神凌厲且語氣步步進逼，每句對白都帶著強烈的壓迫感，成功營造出緊張的審訊氛圍，觀眾紛紛表示被她的Madam氣場狠狠震懾，表現極為搶鏡！
Sica飾追星族被懷疑偷錢 與阿正上演「寒戰式」對罵
Sica飾演的何美儀是一名追星族，因涉嫌與失竊案有關而被帶返警署錄口供。面對阿正的連環質問，Sica全程以囂張、巴辣的態度回應，兩人你來我往的對罵場面被網民形容為「寒戰式」審問，張力拉滿！當阿正嚴肅質問：「知唔知自己點解喺度？噉今日中午12點前後，你喺邊呀？」Sica即時反白眼高分貝反擊：「你哋叫我嚟㗎，我點知呀？！亞萬萊酒店囉！你哋知㗎。」阿正隨即拋出炸彈，指房內12萬現金不見了，懷疑Sica「身有屎」才故意兜路行後巷，更當場拍枱警告：「合作啲呀！你夾埋偷咗十幾萬，你分分鐘坐十年㗎！」
Sica囂張挑釁 張力十足
沒想到被激怒的Sica完全沒被嚇怕，反而擺出經典惡女姿態狂言挑釁：「你講咩呀？！你夠料就charge我，我有睇電視㗎，我知㗎。Charge我囉，嚟呀！」雙方一熱一冷的極端演技交鋒，令空氣瞬間凝固。幸好林Sir（陸駿光飾）在旁以老練老差骨姿態打圓場緩和氣氛。三人之間的化學反應令整場戲張力十足，不少觀眾留言指：「阿正同Sica嘅對手戲完全超出預期！」、「Sica演巴辣妹真係入骨」。
第六集預告南亞裔疑犯被捕案件疑點重重
預告片段顯示，第六集將延續失竊案的調查進展，警方經過抽絲剝繭後成功錄取犯人認罪口供，供出同謀，並上門拘捕南亞籍人士阿藍（艾文飾演）。然而劇中的「謊言」反而有著充足的人證物證支持，比起有一個撞樣南亞裔犯人的真相更合乎常理邏輯。強尼飾演的關律師亦將正式登場為被告辯護，加上陳湛文飾演的劉志成大律師友情演出，法庭戲份令觀眾引頸以待。網民已急不及待留言「萬能嘅強尼今次做律師又可以展現口才」，期待度持續升溫。