COURT!｜阿正改戲路Cool爆搶鏡 與Sica「寒戰式」對罵震撼觀眾

ViuTV原創律政劇《COURT!》今晚播出第五集，正式進入單元二「失竊案」篇章，故事舞台由裁判法院轉移至區域法院。黃正宜（阿正）飾演刑事偵緝隊警員蔡欣欣，一改以往形象化身不苟言笑的Madam，與何洛瑤（Sica）飾演的追星族疑犯展開一場火花四濺的審問戲，網民大讚二人演出令人驚喜。由於劇集以同一酒店內不同房間發生的三個獨立單元故事組成，單元三的主角黃德斌和谷祖琳是，今集也有出現案發酒店。