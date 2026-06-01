Court!｜陳欣妍爆與黃德斌驚人秘密 谷祖琳出庭揭殉情真相 判決出爐
楊依婷出庭揭殉情真相陪審團5比2裁定有罪
第11集開首，谷祖琳飾演的楊依婷終於親自出庭作供，講述與黃德斌飾演的林家齊重遇經過，以及對方婚姻出現問題後二人決定一同殉情的始末。然而到判決階段，原訟法官向陪審團發表了帶有引導性的說話，對證人可信性提出質疑，最終陪審團以5:2裁定楊依婷謀殺罪成，判處終身監禁。楊依婷聽到判決後情緒崩潰，當庭脫下鞋子擲向旁聽席上一名神秘女子，大鬧她「八婆」，場面震撼。張達倫飾演的辯方律師余擇良隨即提出上訴，指出陪審團得知被告曾有普通襲擊罪案底，對其印象造成不公，加上法官的引導性言論，成功令案件發還重審。
湯駿業張達倫鬥快追蹤神秘女子控辯雙方場外暗戰
上訴成功後，余律師與湯駿業飾演的控方律師謝松彰展開一場場外暗戰——雙方爭相尋找當日旁聽席上的神秘女子。該名女子正是林家齊的另一位情人翁倩妮（陳欣妍飾），她透露：「其實我同齊哥一齊咗一個月，跟住佢就出事。」律師問到楊依婷幾時知道他們的關係時，陳欣妍回應：「出事嗰晚，我打畀齊哥，我話想見佢，跟住佢話唔方便唔出得嚟，跟住我聽到楊依婷把聲。」間接證實楊依婷在殉情前才得知第三者的存在。陳欣妍續說：「其實我一向無將嗰晚嘅嘢講畀人聽，係因為我唔想出庭，我仲要見人架！今次係我最後一次講呢件事，我亦唔會同人講起，我唔會出庭！」蘇家樂飾演的徒弟霍兆豪偷偷將對話錄音，企圖日後作為證據使用，但這並非正當的取證方式，為後續劇情埋下伏筆。
谷祖琳演繹殉情被告情緒層次分明獲網民激讚
回顧單元三第9至10集，劇情交代了這宗酒店殉情案的背景——楊依婷夜半報警求助，因服用安眠藥及消毒藥水被送院，同房林家齊已身亡。控方謝律師憑藉充足人證物證將被告逼入絕境，但辯方余律師敏銳地發現兩位警員口供有出入，成功為案情打開缺口。湯駿業與張達倫的「強強對決」令觀眾大呼過癮，二人同屬一間事務所卻要在法庭上正面交鋒，亦師亦友的關係增添不少張力。谷祖琳在庭上崩潰擲鞋的一幕，被網民形容為「演技大爆發」，有留言指「睇到佢聽判決嗰下真係心都揪埋」、「終於見到谷祖琳有發揮空間」。
第12集大結局控罪改為誤殺陪審團最終裁決成焦點
案件經歷第一審險解散陪審團、第二審謀殺罪成、上訴成功發還重審後，律政司在第三審將控罪由謀殺改為誤殺。余律師利用醫生記錄指出楊依婷服毒後曾心臟停頓，導致腦部短暫缺氧受損，以記憶錯亂為由推翻她早前向警方錄取的口供。大結局第12集，財務公司職員再度出庭作供被質疑記錯日期，而霍兆豪最終將錄音筆交予師父謝律師，謝律師會否違背原則使用這份不正當的證據，將成為全劇最關鍵的道德抉擇。網民紛紛留言「想知謝狀會唔會用」、「呢套劇真係每集都有反轉」，大結局的陪審團裁決勢必引爆新一輪討論。