Court!｜陳欣妍爆與黃德斌驚人秘密 谷祖琳出庭揭殉情真相 判決出爐

ViuTV原創律政劇《Court!》單元三「FIAT JUSTITIA」進入白熱化階段，谷祖琳飾演的「酒店殉情」謀殺案被告楊依婷終於出庭作供，案件經歷謀殺罪成、上訴成功到發還重審，峰迴路轉的發展令觀眾看得喘不過氣，而控辯雙方律師的策略較量更將劇情推向高潮。