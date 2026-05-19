COURT!｜朱鑑然3大破綻逼喊私影妹 邱士縉遭指控1事陷心理陰影
朱鑑然化身「魔鬼大狀」 三大破綻狂轟X小姐至崩潰
第二集的法庭戲焦點，絕對落在朱鑑然飾演的新晉律師Mark（鄺澤熙）身上。Mark雖然聰明能幹，但為人極度勢利，為求勝訴不惜遊走法律灰色地帶。在正式開審的猥褻侵犯案中，Mark代表被告出戰，並在盤問葉澍欣飾演的受害人X小姐（李朗晶）時火力全開，以「三大破綻」將對方逼入絕境：
第一擊：真假痛苦表情？
Mark首先針對X小姐一早答應拍攝的「SM題材」私影照片作出質疑。相中的X小姐狀甚痛苦，她辯稱「SM要扮痛苦」；隨後Mark亮出另一張X小姐聲稱被非禮時拍下的關鍵照片，相中她同樣面露痛苦，並堅稱這次是「真痛苦」而非做戲。Mark隨即一針見血地指出，兩個場景中事主的表情根本一模一樣，強烈質疑她由頭到尾都在「做戲」！
第二擊：為何不向保安求救？
接著，Mark繼續咄咄逼人，質疑X小姐為何案發當日沒有即時報警，甚至在逃離酒店現場時遇到保安員，也未有開口求救。X小姐只能無力地辯稱當時「太驚」，腦海中只想盡快離開現場。
第三擊：報警只因TG群組賣相？
Mark並未就此罷休，更拋出致命一擊！他直指X小姐在案發後多日才報警，根本不是因為事後才驚覺被非禮，而是因為其男友發現她的私影照片在TG（Telegram）群組上被非法販賣，X小姐心有不甘、深深不忿之下才決定報警。面對Mark連環機關槍式的無情指控與邏輯壓迫，X小姐頓時百口莫辯，心理防線徹底崩潰，最終在證人台上當場痛哭，令整場審訊充滿令人窒息的壓迫感。
伍詠詩踩場公然挑機！Stanley被指判錯案
除了庭上的激烈交鋒，Peter在庭外亦面臨巨大的心理挑戰。在第二集中，Peter出席一場大學分享會時，遭到伍詠詩飾演的法律系學生Cecilia公然「踩場」質疑。性格倔強固執的Cecilia，當眾直指Peter曾經在另一宗有關體育男教師與女學生的猥褻侵犯案中「判錯案」，該案目前正在排期上訴。這番突如其來的嚴厲指控，猶如一根刺扎在Peter心裡，令他對自己的專業判斷產生動搖並耿耿於懷，無意間揭開了他內心深處對判決的不安。
銀河映像強勢聯手 網民大讚Stanley法官氣場
《COURT!》由MakerVille與銀河映像國際聯合製作，幕後團隊包括監製游乃海、朱淑儀，導演吳家偉及編審潘漫紅，強勁陣容成功打造出全新律政格局。不少網民對Stanley的法官造型感到驚喜，大讚他氣場十足：「終於唔係偶像劇，Stanley呢個角色好有深度！」此外，張紋嘉飾演Peter的妻子Ella，二人的關係在後續劇情中亦將面臨嚴峻考驗。
第三集預告：警員嚴重過失 案情隨時大逆轉？
觀眾留意到第二集結尾Peter對Cecilia的指控久久未能釋懷，紛紛猜測後續將有更多關於該上訴案的細節曝光。而根據第三集預告，劇情將迎來關鍵轉折！案中負責錄取口供的警員將被揭發出現嚴重過失，令控方唯一依賴的「承認口供」證據變得岌岌可危，案件形勢隨時大逆轉；而被告余大力的一個關鍵舉動，更會令判決走向變得更加模糊。