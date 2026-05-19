COURT!｜朱鑑然3大破綻逼喊私影妹 邱士縉遭指控1事陷心理陰影

ViuTV原創律政劇《COURT!》5月18日首播即引起極大迴響，MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演的年輕法官方仲恆（Peter），在第一集面對資深大律師張錦程的公然欺壓毫不退縮，展現出公正不阿的專業形象。來到第二集，劇情急轉直下，法庭內外的火藥味再度升級！Peter不但要審理案情複雜的酒店猥褻侵犯案，更在庭外遭到法律系學生當眾指控「判錯案」，一場關於真相與信念的風暴正式來襲。