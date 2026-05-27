COURT!｜X小姐突回歸成關鍵契機 阿正冚賭檔陷險境 揭驚人真相

ViuTV原創律政劇《Court!》單元二「失竊案」來到第8集，劇情出現重大反轉——上一單元的私影妹X小姐（葉澍欣飾）竟然再度登場成為關鍵證人，而南亞裔被告阿藍的命運亦在此集迎來最終裁決。林愷鈴飾演的馮律師接手案件後，竟然要求阿藍承認監控片段中的人就是自己，這個看似自殺式的策略背後暗藏玄機。