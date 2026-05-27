COURT!｜X小姐突回歸成關鍵契機 阿正冚賭檔陷險境 揭驚人真相
X小姐再現身為阿藍案件帶來關鍵轉機
第8集最令觀眾驚喜的，莫過於上一單元私影案的受害人X小姐再度出場。X小姐向馮律師（林愷鈴飾）指認阿藍，憶述當日情景：「十月十五日，條鹹蟲喺小巴上已經係咁目及我，瞇住眼流口水咁制，樣衰到呢！」X小姐落車時被阿藍撞跌在地，她更拍下片段交予馮律師作為證據。X小姐其後入酒店，阿藍竟一路跟隨她上到八樓——這段經歷恰好證明阿藍當日確實身處酒店，但目的並非偷竊。正當X小姐想透露上一單元猥褻案的判決結果時，馮律師即時截住她叫她「等等」，令一眾觀眾牙癢癢，因為方官Peter的判決至今仍是open ending。
馮律師全新策略 證據會「說謊」
馮律師接手案件後的第一個指示，竟然是要阿藍承認監控所拍到的人就是自己，以此為基礎在法庭上講出一個全新版本的「故事」。這個策略與之前關律師（強尼飾）一直否認的方向截然不同，馮律師選擇以一個合乎常理邏輯的敘述，將所有環境證據重新串連解讀。最終法庭裁定罪名不成立，阿藍當庭釋放。阿藍向關律師感嘆：「講真話無人信，講大話反而有人信。」這句話道出了整個單元的核心命題——當證據會「說謊」，真相與事實之間的距離，遠比想像中遙遠。
阿正陸駿光冚賭檔意外發現真兇線索
另一條線索同樣精彩，阿正（黃正宜飾）與肥祥（陸駿光飾）執行冚賭檔行動時與匪徒發生激烈衝突，阿正被人以叉頸方式制服，但她表現極為勇猛，展現出刑事偵緝隊警員的專業素質。二人在行動中意外發現一名南亞裔人士與阿藍外貌極為相似，可惜對方最終走甩。肥祥此刻終於確認阿藍確實是無辜的，真正的竊賊另有其人。這場戲不但為阿藍的清白提供了額外佐證，阿正與陸駿光的默契配合亦令觀眾大呼過癮。
George自爆靈異體質 鋪排單元三命案發生
不少網民追完第8集後紛紛留言討論，有人表示：「X小姐俾林愷鈴煞停嗰句『等等』真係睇到想掟遙控器」，亦有觀眾大讚：「成個單元由頭到尾都係講緊證據會騙人，阿藍嗰句總結神了」。回顧單元二第5至第7集，劇情從肥祥帶隊調查酒店失竊案、拘捕阿藍，到關律師對被告清白存疑、阿藍孤注一擲親自上庭作供並想起家貓比比這個關鍵證人，環環相扣。而即將播出的第9集將進入單元三「謀殺案」，George在第8集尾聲自爆有靈異體質，更在酒店走廊聽到怪聲，暗示下一個單元的命案正在發生。單元三由谷祖琳飾演的被告楊依婷、湯駿業與張達倫分飾控辯雙方律師，二人既是同門好友又要在高等法院正面交鋒，加上案件涉及殉情疑雲，預計將帶來更強烈的戲劇張力。