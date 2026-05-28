COURT!｜殉情案改編「么鳳」家族命案 真實事件結局比劇情更震撼
單元三兇殺案 還原「么鳳」殉情案
劇集中段正式踏入單元三的劇情，女子楊依婷（谷祖琳飾）夜半報警，聲稱與林家齊（黃德斌飾）在酒店相約殉情。婷因服用安眠藥及消毒藥水送院獲救，但同房的黃德斌已當場氣絕身亡。警方深入調查後發現疑點重重，隨即起訴楊依婷謀殺。這段劇情與2018年12月的真實案件幾乎一模一樣。現實中，62歲的男死者朱偉坤為涼果名店「么鳳」家族成員（大舅父），他與59歲的小學同學兼情人張燕瓊，在灣仔利景酒店內被發現排毒雙雙殉情。女事主張燕瓊同樣獲救生還，並在還押期間被控謀殺，案情極度撲朔迷離。
換頭像與服毒細節跟足真實事件
劇組在細節還原度上交足功課。真實案件中，女事主在殉情前夕，特意將Facebook的個人頭像換成兩人面貼面的親密合照，更上載多張甜蜜旅行相，並留言「我們熱烈戀愛」，向世界宣告這段驚世畸戀。而現場亦檢獲安眠藥、烈酒及消毒藥水。劇中谷祖琳同樣在臨殉情前，特意將與黃德斌的社交網個人頭像換成兩人在富士山的合照，回憶起二人若能結婚，本想回去富士山影結婚照的遺願。谷祖琳更激動自白：「我唔介意坐監，為咗阿齊，我坐一世都得！但我唔可以俾人話我因愛成恨殺死佢！」
谷祖琳堅稱真愛殉情
而在劇中為了應對即將到來的高院審訊，張達倫飾演的辯方律師前往探監，在會客室內向谷祖琳嚴厲盤問案發經過，試圖找出打官司的突破口。谷祖琳情緒激動地向律師自白：「我唔介意坐監，為咗阿齊，我坐一世都得！但我唔可以俾人話我因愛成恨殺死佢！」她堅稱二人是真愛殉情。然而，張達倫為了在法庭前戳破證供漏洞，當場展開連串「奪命式」逼問，直指警方手上的證據極度不利！張達倫嚴厲質問：「你哋用威士忌加消毒藥水，但案發現場仲有一個裝有粥嘅外賣膠碗，內有安眠藥成份，點解你無提過？」谷祖琳神色慌張辯稱不知情，張達倫隨即拋出震撼彈：「法醫報告檢驗唔到你體內有安眠藥成份，你根本無食過碗粥！」直接質疑她殉情的真偽。
痛恨正室不肯離婚 蔡子健登場演前夫
面對律師的逼問，谷祖琳指黃德斌因為怕痛、驚縮沙，才要她看著自己先死。她將矛頭直指黃德斌的老婆：「明明無晒感情，做咩唔肯離婚啫？阿齊真係好愛我，佢真係好痛苦呀！我咪同佢講要死咪一齊死囉！」但張達倫為了重組案情繼續步步進逼，踢爆她事後用死者手機改頭像並徹底Reset兩部手機，甚至在私家車內搜出殺人前的自白書。谷祖琳終坦承死者因抑鬱症及家庭壓力不開心，自己曾萌生「幫佢」殺死他再自殺的想法：「我寫咗呢封信，之後我覺得唔可以咁做就撕爛咗，不過有時我真係好想佢死！」就在辯方律師為如何打這場官司抓碎頭緒之際，劇情後半段迎來全新轉折！久未露面的蔡子健驚喜客串，飾演谷祖琳的前夫周文漢前來探監。面對最信任的前夫，谷祖琳眼神回復異常冷靜，向前夫斬釘截鐵地吐出一句：「我無殺阿齊。」令整宗謀殺案再次陷入更深的羅生門，網民大讚谷祖琳演技大爆發：「嗰種又癲又清醒嘅層次好勁！」
被告還押期間病逝 真相石沉大海
雖然劇集將會透過高院帶出最終裁決，但現實中這宗「么鳳成員命案」的結局，卻比任何戲劇更加荒誕和令人無奈。2019年8月，案件原定在東區裁判法院再訊，但代表控方的律師突然在庭上透露，女被告張燕瓊在還押期間，因自身疾病惡化在醫院病逝。由於被告已經離世，控方根據法律程序撤銷其謀殺控罪。這宗引來全港無數猜測的豪門命案，最終連高院的審訊程序都未走到，就因被告的猝逝而永遠拉下帷幕，真相亦隨之石沉大海。
網民熱議 第10集預告兩警員口供出入成關鍵
劇集播出後網民反應熱烈，不少觀眾在討論區留言「終於有港劇認真拍高等法院審訊」，亦有人指出「成件事同現實嗰單一模一樣，究竟係謀殺定殉情架？」第10集預告中，代表控方的謝律師在法庭上繼續以充足人證物證將被告逼入絕境，但兩位警員的口供卻出現出入，看似一時口誤，敏銳的余律師死死咬住不放，終於為辯方案情打開缺口。觀眾紛紛表示期待張達倫如何在絕境中反擊，更有人留言「呢場戲應該係全劇最精彩嘅法庭交鋒」。