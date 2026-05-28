COURT!｜殉情案改編「么鳳」家族命案 真實事件結局比劇情更震撼

ViuTV原創律政劇《Court!》今晚進入全新高潮！單元三「謀殺案」（第9至12集）正式將戰場由區域法院升級至高等法院。這個單元由谷祖琳與黃德斌孭飛，劇情急轉直下，不少敏銳的觀眾一睇就知，故事明顯取材自2018年轟動全港的「么鳳家族成員酒店殉情命案」！兩者不論是酒店場景、服毒手法還是豪門背景都神還原，以下為大家逐一拆解這單奇案的虛實異同！