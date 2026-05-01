COURT!｜Sica潛逃半年真相曝光 終極解開貓咪「比比」打電話謎團

ViuTV原創律政劇《Court!》單元二「失竊案」來到第9集，劇情迎來大反轉——失蹤多時的Sica（何洛瑤飾）終於返港，在差館坦承自己當日為了趕飛機離港追星，完全是「盲估盲認」兼胡亂捏造假口供。一連串令人難以置信的巧合真相逐一揭開，觀眾直呼「編劇係咪玩緊我」。