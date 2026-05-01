COURT!｜Sica潛逃半年真相曝光 終極解開貓咪「比比」打電話謎團
Sica回歸自爆韓國汗蒸幕Selfie被扣留
單元二的最大懸念之一，就是串謀盜竊的Sica棄保潛逃半年的原因，第9集前半段終於揭曉謎底——Sica承認自己為追星而作假口供，原來她去完東京睇騷，再去韓國首爾追星，臨返港前一晚，她與朋友去了韓國汗蒸幕，怎料影Selfie時違規，被一班大媽投訴疑拍到她們的裸體，因此被當地扣留，所以一直未能返港協助調查。回想第5集中Sica與阿正（黃正宜飾）那場「寒戰式」審問對罵，她當時的囂張態度與今集的坦白認錯形成強烈反差。阿正在錄口供時步步進逼的專業表現，對比Sica「你夠料就charge我」的挑釁，如今看來更添諷刺意味。
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阿藍冤案巧合逐一拆解
第9集最震撼的部分，是將南亞裔被告阿藍（艾文飾）的冤屈完整呈現。證人貓咪「比比」竟然真的因為玩手機而兩度錯誤致電給Sica，這個在第7集看似荒謬的辯護理由居然是事實；本案失主在後巷被另一名南亞籍竊賊撞跌，導致酒店房鎖咭遺失，真正的竊賊因此得以進入房間行竊；而阿藍回家沿路巧合地避開所有CCTV鏡頭，純粹因為他的日常路線本身就不經過監控範圍。更離譜的是，真正的竊賊竟然有份參與認人程序擔任臨記，但又巧合地已經剃鬚，令目擊者無法辨認。強尼飾演的關律師此前對阿藍清白始終存疑，如今真相大白，盡顯劇集探討「證據也會說謊」的核心主題。
強尼與林愷鈴角色轉換成亮點
回顧單元二第5至第8集的發展脈絡，肥祥（陸駿光飾）帶隊調查失竊案，從拘捕阿藍到審訊過程，觀眾一直被「合理邏輯」牽著走。第6集阿藍面對監控、證人、證物等環境證據卻堅持無辜；第7集他孤注一擲上庭作供，想起家貓比比這個關鍵證人；第8集案件轉交林愷鈴飾演的馮律師，她大膽要求阿藍承認監控中的人就是自己，再以全新版本的「故事」爭取清白。整個單元的鋪排層層遞進，每集都有新的反轉令觀眾重新審視「真相」與「事實」之間的距離。
法官再被貓咪嫌棄 原來懷疑患糖尿病
劇中由資深舞台劇演員陳永泉飾演的法官竟然要求被告的寵物貓比比上庭，親自示範解鎖手機打電話的能力，結果被獸醫指比比不喜歡他的氣味，此情節的真相亦已解開，皆因法官乘坐朋友的私家車，再次被貓咪兇，朋友指貓咪可能嗅到他身上的氣味，懷疑他有糖尿病，還勸他去檢查身體，認真神奇。
單元二結案後第10集殉情謀殺案登場
第9集後半段已經開始鋪排單元三「謀殺案」的序幕——谷祖琳飾演的楊依婷被控謀殺，控辯雙方代表律師謝狀（湯駿業飾）和余狀（張達倫飾）竟然來自同一間事務所，兩位多年好友要在法庭上正面交鋒。第10集預告中，謝狀憑藉充足人證物證將被告逼入絕境，但兩位警員口供出現出入，余狀死咬不放為辯方打開缺口。加上蘇家樂、徐浩昌飾演的兩位徒弟Henry和阿Ken被迫保持距離，師徒關係與友情同時面臨考驗。
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網民熱議編劇功力讚巧合設計精密如棋局
第9集播出後，網民反應兩極但整體評價極高。有觀眾留言「成個單元二睇完先知原來所有證據都係巧合堆出嚟，編劇潘漫紅真係癲」，亦有人大讚「強尼演關律師由懷疑到愧疚嘅轉變好細膩」。不過亦有網民質疑「貓玩電話打畀人呢個設定會唔會太離譜」，但隨即被其他觀眾反駁「現實仲離譜嘅巧合都有」。銀河映像的電影感鏡頭語言配合戴偉的配樂，令法庭戲的張力直逼大銀幕水準，有網民形容「睇ViuTV劇有睇緊杜琪峯電影嘅感覺」。