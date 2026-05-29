COURT!｜谷祖琳爆一事險解散陪審團 神秘女現身旁聽席 埋驚人伏線
法醫證詞揭楊依婷服毒量足以致命
控方代表謝律師（湯駿業飾）在庭上傳召法醫出庭作供，法醫證實楊依婷當晚飲用消毒藥水加威士忌的份量，已足以令人死亡，意味著她確實曾經歷生死邊緣。與此同時，林家齊的妻子及女兒亦先後出庭作供，二人均表示死者生前從無自殺意欲，生活正常，直接反駁了辯方提出的「殉情」說法。謝律師字字如刀，憑藉充足的人證物證將被告逼入絕境，其徒弟Henry（蘇家樂飾）在旁協助整理證據，師徒二人配合默契。
警方搜證程序出錯令關鍵證物失去法律效力
正當控方形勢大好之際，案件卻出現重大轉折。警方早前在死者林家齊車上搜獲一封由楊依婷撰寫、已被撕爛的信件，本應成為控方的有力證據，但因搜證程序出現錯誤，該信件在法庭上被裁定為不可信的證物，無法呈堂。辯方代表余律師（張達倫飾）死死咬住程序漏洞不放，成功為辯方案情打開缺口。余律師更帶來新證人——酒店對面財務公司職員，聲稱目擊案發當晚房間內一男一女的行為及佈置情況，雖然控方質疑該證人有近視問題未必看得清楚，但酒店經理亦出庭證實房間佈置與證人描述吻合。
表妹爆谷祖琳半年前曾揚言殺黃德斌
案件再度反轉，控方傳召被告楊依婷的表妹上庭作供，表妹指楊依婷在案發半年前曾親口說過想殺林家齊，更揭露楊依婷過往曾刺傷前度男友，因而留有案底並曾入獄服刑。這段前科對陪審團的判斷勢必產生重大影響，余律師的徒弟Ken（徐浩昌飾）聞言面色凝重，深知辯方處境更加艱難。就在眾人聚焦於證供之際，旁聽席上隱約出現另一名女子的身影，她的身份成為懸念，為後續劇情埋下伏筆。
網民讚湯駿業張達倫法庭對決演技炸裂
第10集播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾大讚湯駿業與張達倫的法庭對決戲份精彩，「兩個大狀你來我往，完全係強強對決」、「湯駿業演控方嗰種咄咄逼人好有壓迫感」、「張達倫由被動變主動嗰下好有層次」。亦有網民對谷祖琳飾演的楊依婷角色感到好奇，「到底佢係真殉情定係蓄意謀殺？」、「旁聽席嗰個女人一定係關鍵」。值得留意的是，劇中謀殺案的靈感取材自真實的「么鳳後人酒店殉情事件」，案中同樣涉及消毒藥水、安眠藥及遺書等元素，令觀眾更加投入。
黃德斌另一名情人登場
上集講述殉情案曝光，楊依婷（谷祖琳飾）被控謀殺情夫林家齊（黃德斌飾），控方謝律師（湯駿業飾）與辯方余律師（張達倫飾）正式對壘，二人同屬一間事務所，既是多年好友亦是競爭對手，事務所新領頭人之位更令這場法庭較量多添一重張力。第11集預告重點預告，楊依婷將親自出庭作供講述與林家齊重逢經過，法官向陪審團的引導性說話將直接影響判決結果，而旁聽席上的神秘女子身份即將揭曉——她竟是林家齊的另一名情人，令案件再度峰迴路轉。