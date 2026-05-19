《COURT!》私影案X小姐起底｜23歲新演員葉澍欣演藝畢業即獲重用
《COURT!》新演員葉澍欣飾演X小姐
在《COURT!》第一單元「Room 809」中，葉澍欣飾演的李朗晶（X小姐）是一名私影模特兒，因為金錢答應上酒店房進行私人拍攝，事後自稱被攝影師余大力（劉家聰飾）摸胸及非禮而報警，案件鬧上裁判法院。
捲入私影猥褻案成單元關鍵人物
X小姐外表看似硬朗但內心非常脆弱，作為控方第一證人上庭作供時，法官Peter（邱士縉飾）需要判斷她的片面之詞是否可信。值得留意的是，葉澍欣的角色並非只在第一單元出現，「X小姐」在劇集中後段其他個案亦會再度登場，劇中更有數場性感拍攝的戲份。
劇組刻意起用新人飾演犯人及受害者增強代入感
《COURT!》的選角策略相當破格，所有犯人及受害者角色均由新人飾演，目的是令觀眾不會因為認識演員而產生先入為主的判斷，觀眾就如同跟法官Peter一起審案。葉澍欣在社交平台發文表示：「作為新人，可以加入咁專業嘅劇組，真係好感激！感恩同謝意實在太多，之後再慢慢同大家分享～此刻先簡單感謝劇組每一位夥伴對我嘅包容同照顧！」她亦透露希望日後可以在更多作品中與觀眾見面。
演藝學院2024年畢業主修表演擅長唱歌跳舞
葉澍欣於2020年入讀香港演藝學院，2024年正式畢業，屬獅子座。她的技能範疇相當廣泛，唱歌方面擅長Soprano及流行曲演繹，舞蹈則涵蓋Hip Hop、Jazz Funk及Kpop，更懂得初階鋼管舞及編舞。除了表演藝術，她亦擅長形體創作和寫作，畢業後隨即獲得參演《COURT!》的機會，與邱士縉、朱鑑然、練美娟等演員合作，在監製游乃海、朱淑儀及導演吳家偉的團隊中磨練演技。
網民熱議新面孔期待睇邱士縉審案互動火花
劇集未播先轟動，不少網民對葉澍欣這張新面孔感到好奇，紛紛留言討論X小姐一角的發揮空間。有網民表示：「用新人演受害者同犯人真係聰明，完全唔知邊個有罪邊個無辜」，亦有人關注她與邱士縉在法庭上的對手戲能否擦出火花。《COURT!》由銀河映像班底操刀，配樂由戴偉負責，編審為曾執筆TVB律政劇《正義女神》的潘漫紅，今次轉戰ViuTV深入探討「真相」與「事實」之間的距離，劇集的分鏡和節奏被形容為充滿電影感。
《COURT!》分集劇情1至12集演員角色列表｜邱士縉飾方官追尋真相陷困境
《COURT!》新劇首播｜銀河映像繼《三命》後炮製三宗案件互有關聯
（圖片來源：suyahh_@IG）