《COURT!》私影案X小姐起底｜23歲新演員葉澍欣演藝畢業即獲重用

ViuTV原創律政劇《COURT!》正式首播，劇集第一個單元「ONE ON ONE」講述一宗私影猥褻侵犯案，當中飾演受害人「X小姐」的新演員葉澍欣在第一集尾段登場，演出備受關注，這位23歲演藝學院畢業生首次參演電視劇便要挑戰極具爭議性的角色。